Fază controversată în prelungiri la CFR Cluj – FCSB 2-2! De ce campioana nu a primit penalty, deși Abeid a văzut roșu direct pentru un fault în careu. Ce spune regulamentul

Meciul dintre CFR Cluj și FCSB s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Partida a fost una cu de toate, cu goluri, faze controversate și accidentări. Cel mai inedit moment s-a produs în prelungiri, când Aly Abeid a văzut cartonașul roșu după un fault asupra lui Șut în careu, însă fără ca această lovitură să fie sancționată cu o lovitură de pedeapsă. Care a fost motivul din spatele deciziei.

De ce FCSB nu a primit penalty cu CFR Cluj, deși Abeid a primit direct roșu după ce l-a lovit în careu pe Șut

În ciuda faptului că a fost condusă în două rânduri, . Marcatorii din tabăra roș-albastră au fost Florin Tănase, din lovitură de pedeapsă, și Juri Cisotti, care a trimis o lovitură de cap imparabilă în minutul 87 al întâlnirii.

Campioana en-titre putea chiar să câștige duelul disputat în Gruia. În minutul 90+4, Aly Abeid a văzut direct cartonașul roșu după un fault dur asupra lui Șut. Contactul a fost în careu, iar toată lumea se aștepta ca Sebastian Colțescu să dicteze lovitură de pedeapsă, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Decizia centralului are acoperirea regulamentului. În momentul în care a existat contactul între Aly Abeid și Adrian Șut, mingea nu se afla în joc și astfel că Sebastian Colțescu nu putea să dicteze o nouă lovitură de la punctul cu var. Decizia i-a supărat pe suporterii FCSB-ului, însă aceasta a fost una corectă.

Cristi Balaj, eliminat în CFR Cluj – FCSB

Aly Abeid nu este singura persoană din tabăra clujeană care a fost eliminată de Sebastian Colțescu. Același lucru s-a întâmplat și în finalul primei reprize, când Cristi Balaj a văzut direct cartonașul roșu după golul marcat de Emerllahu.

, asta pentru a-i atrage atenția că Mihai Popescu merită al doilea galben. Cum fundașul nu a fost eliminat, președintele clujenilor a răbufnit, însă fără a adresa injurii fostului coleg. Site-ul nostru a aflat că arbitrul asistent, Daniel Mitruți, a observat gesturile făcute de Balaj și i-a transmis lui Colțescu că ar trebui să arate cartonașul roșu.