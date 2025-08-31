Sport

Fază controversată în prelungiri la CFR Cluj – FCSB 2-2! De ce campioana nu a primit penalty, deși Abeid a văzut roșu direct pentru un fault în careu. Ce spune regulamentul

Finalul partidei dintre CFR Cluj și FCSB a fost martora unui moment inedit. Deși a văzut cartonașul roșu după o lovitură în careu, faultul lui Abeid la Șut nu a dus la un penalty.
Iulian Stoica
31.08.2025 | 23:45
De ce nu s-a acordat penalty după cartonașul roșu văzut de Abeid. Sursă foto: Fanatik

Meciul dintre CFR Cluj și FCSB s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Partida a fost una cu de toate, cu goluri, faze controversate și accidentări. Cel mai inedit moment s-a produs în prelungiri, când Aly Abeid a văzut cartonașul roșu după un fault asupra lui Șut în careu, însă fără ca această lovitură să fie sancționată cu o lovitură de pedeapsă. Care a fost motivul din spatele deciziei.

De ce FCSB nu a primit penalty cu CFR Cluj, deși Abeid a primit direct roșu după ce l-a lovit în careu pe Șut

În ciuda faptului că a fost condusă în două rânduri, FCSB a reușit să revină în joc de fiecare dată. Marcatorii din tabăra roș-albastră au fost Florin Tănase, din lovitură de pedeapsă, și Juri Cisotti, care a trimis o lovitură de cap imparabilă în minutul 87 al întâlnirii.

Campioana en-titre putea chiar să câștige duelul disputat în Gruia. În minutul 90+4, Aly Abeid a văzut direct cartonașul roșu după un fault dur asupra lui Șut. Contactul a fost în careu, iar toată lumea se aștepta ca Sebastian Colțescu să dicteze lovitură de pedeapsă, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Decizia centralului are acoperirea regulamentului. În momentul în care a existat contactul între Aly Abeid și Adrian Șut, mingea nu se afla în joc și astfel că Sebastian Colțescu nu putea să dicteze o nouă lovitură de la punctul cu var. Decizia i-a supărat pe suporterii FCSB-ului, însă aceasta a fost una corectă.

Cristi Balaj, eliminat în CFR Cluj – FCSB

Aly Abeid nu este singura persoană din tabăra clujeană care a fost eliminată de Sebastian Colțescu. Același lucru s-a întâmplat și în finalul primei reprize, când Cristi Balaj a văzut direct cartonașul roșu după golul marcat de Emerllahu.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate informația conform căreia Cristi Balaj i-a arătat două degete lui Colțescu, asta pentru a-i atrage atenția că Mihai Popescu merită al doilea galben. Cum fundașul nu a fost eliminat, președintele clujenilor a răbufnit, însă fără a adresa injurii fostului coleg. Site-ul nostru a aflat că arbitrul asistent, Daniel Mitruți, a observat gesturile făcute de Balaj și i-a transmis lui Colțescu că ar trebui să arate cartonașul roșu.

