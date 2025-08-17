Sport

Fază controversată în Premier League: motivul incredibil pentru care Crystal Palace a avut un gol anulat în meciul cu Chelsea! Surpriză imensă pe Stamford Bridge

FANATIK
17.08.2025 | 18:04
ULTIMA ORĂ
Din ce cauză a fost anulat golul lui Eze din Chelsea - Crystal Palace. Foto: Colaj FANATIK

O fază controversată din Premier League a împărțit internetul în două. Eze, mijlocașul vedetă al lui Crystal Palace, a înscris un gol fabulos din lovitură liberă, însă reușita sa a fost anulată din cauza unui motiv incredibil.

De ce a fost, de fapt, anulat golul lui Eberechi Eze din Crystal Palace – Chelsea! Nu a fost vorba de fault

Premier League a oferit o fază extrem de controversată în meciul dintre Crystal Palace și Chelsea. Cele două echipe londoneze s-au întâlnit în prima etapă pe Stamford Bridge, iar Crystal Palace reușise să deschidă scorul în urma unei lovituri libere executate impecabil de Eberechi Eze.

După ce s-a analizat la VAR, golul său a fost anulat dintr-un motiv incredibil. Deși foarte multă lume a crezut că este vorba despre un fault făcut de Guehi la Caicedo, adevărul este cu totul altul.

Regulamentul spune că jucătorul echipei ce beneficiază de lovitura liberă trebuie să aibă o distanță de minimum un metru față de zidul format de adversari, iar fundașul englez, Marc Guehi, nu a respectat acest lucru, ceea ce a dus la anularea reușitei superbe a lui Eze.

„Lovitura liberă a lui Eberechi Eze a fost anulată, Marc Guehi fiind penalizat pentru că s-a apropiat prea mult de zidul lui Chelsea”, explică cei de la BBC Sport pe platforma X. Niciuna dintre echipe nu a reușit să marcheze un alt gol până la fluierul de final, iar scorul a fost, în mod evident, 0-0.

Marc Guehi, foarte aproape de Liverpool

Deși era dorit și de Tottenham Hotspur, lucru ce i-ar fi îngreunat serios misiunea lui Radu Drăgușin, Marc Guehi s-ar fi înțeles cu FC Liverpool, conform jurnalistului italian Fabrizio Romano.

După ce l-au transferat pe preferatul lui Cristi Chivu, Giovanni Leoni, „cormoranii” sunt foarte aproape să obțină și semnătura masivului fundaș central Marc Guehi, care a arătat foarte bine în ultimele două sezoane pentru Palace.

