Fază controversată în Unirea Slobozia – CFR Cluj. Golul lui Cordea a fost validat, deși nu e clar dacă era sau nu în offside. Reacția genială a lui Daniel Pancu

09.11.2025 | 15:50
Faza controversata in Unirea Slobozia CFR Cluj Golul lui Cordea a fost validat desi nu e clar daca era sau nu in offside Reactia geniala a lui Daniel Pancu
Gol validat de VAR în Unirea Slobozia - CFR Cluj. A fost sau nu Andrei Cordea în offside
Finalul primei reprize a meciului dintre Unirea Slobozia și CFR Cluj a fost marcat de o controversă de arbitraj. Echipa din Gruia a deschis scorul prin Andrei Cordea. Reușita a fost analizată minute bune în camera VAR și, până la urmă, validată, deși pe imagini nu se vede clar dacă jucătorul lui Daniel Pancu se afla sau nu în poziție regulamentară.

CFR Cluj a început destul de temător meciul cu Unirea Slobozia. Ardelenii au avut probleme în defensivă și nu au reușit să câștige duelurile în jumătatea adversă. Până la urmă însă, au deschis scorul după un șut frumos trimis de Andrei Cordea.

Atacantul celor de la CFR Cluj a preluat frumos mingea după o pasă lungă. Și-a făcut corect pașii și l-a învins pe portarul advers cu un șut din afara careului, plasat la colțul scurt. Doar că Andrei Cordea părea în afara jocului în momentul în care a fost angajat de colegul său.

Concret, Andrei Cordea părea în spatele defensivei adverse în momentul pasei. Reluările nu ajută, iar pe transmisia live a partidei nu au fost prezentate liniile care să arate de ce arbitrii au decis să valideze reușita lui Andrei Cordea. Vezi aici video.

Gol validat de VAR în Unirea Slobozia - CFR Cluj. A fost sau nu Andrei Cordea în offside. Foto: Captură Prima Sport
Daniel Pancu s-a uitat pe reluări după golul lui Cordea

Daniel Pancu, antrenorul formației din Gruia, a apelat la tehnologie imediat după reușita elevului său. Tehnicianul s-a uitat pe o tabletă la reluări și i s-a citit pe buze expresia „E gol!”, sigur fiind de poziția regulamentară în care s-ar fi aflat Andrei Cordea.

Gol validat de VAR în Unirea Slobozia - CFR Cluj. A fost sau nu Andrei Cordea în offside. Foto: Captură Prima Sport
„În viața de antrenor, clișeul că trebuie să fii cu bagajele la ușă e valabil. Două luni m-am plimbat cu câinele, am fost prin parcuri, am mai fost la televiziuni, a fost doar un telefon de la un manager. În ziua când m-a sunat CFR, am mai primit trei telefoane. Așa e viața. Când te uiți la un lot, trebuie să fii compatibil. Cunosc patru jucători cu care am făcut performanță. Restul sunt campioni, jucători care au făcut performanțe” , spunea Daniel Pancu înainte de meciul cu Unirea Slobozia.

