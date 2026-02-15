Marian Barbu, faza complicată în Universitatea Craiova – FCSB. Golul lui David Matei, anulat după intervenția VAR

ADVERTISEMENT

Meciul dintre , din runda cu numărul 27 a SuperLigii României, condus de Marian Barbu, a avut parte de o fază controversată în minutul 54, când oltenii au marcat.

Cum s-a descurcat Marian Barbu în duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB

Universitatea Craiova a marcat în prima repriză, prin Assad Al-Hamlawy, după o fază superbă făcută de jucătorul din Palestina. Oltenii au punctat din nou, în startul părții secunde, prin David Matei, după ce același Al-Hamlawy a rămas singur cu Matei Popa, șutul său a fost respins, balonul a ajuns la Mihai Lixandru, care nu a putut controla mingea și aceasta a fost în cele din urmă reluată de Matei.

Totuși, faza a fost suspectă de ofsaid și colegii lui Marian Barbu, din camera VAR, Marcel Bîrsan și Mihai Marica, au fost nevoiți să intervină. Centralul a fost chemat la marginea terenului să vadă dacă Mihai Lixandru a controlat balonul și l-a pasat către propriul portar, situație în care nu ar fi fost ofsaid. Barbu a considerat în cele din urmă că jucătorul de la FCSB nu a controlat balonul și astfel reușita lui Matei a fost anulată pentru ofsaid.

Marian Barbu a împărțit cartonașe galbene fără ezitare în duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB

Confruntarea dintre a arătat un arbitru Marian Barbu extrem de exigent. Centralul nu a iertat nimic și a penalizat aproape orice greșeală făcută de jucători, asta pentru a arăta că dorește să se impună și să nu aibă probleme.

Prima fază în care a fost nevoit să acționeze s-a petrecut la poarta gazdelor, atunci când Daniel Bîrligea a cerut fault, însă acest a primit cartonaș galben pentru simulare. A urmat un alt cartonaș galben pentru oaspeți, văzut de data această de Daniel Graovac, care a protestat după un corner acordat oltenilor.

În minutul 41, Carlos Mora a avut o pătrundere furtunoasă în careu, a căzut, însă Marian Barbu a fost din nou atent și i-a acordat galben pentru simulare, decizie care a fost corectă. Finalul primei părți a mai adus un cartonaș galben, de data aceasta pentru Valentin Crețu, după un fault tactic făcut pentru a opri un contraatac al Universității Craiova.

Scandal uriaș în startul etapei 27 din SuperLiga, după meciul dintre Petrolul și FC Argeș

Presiunea asupra brigăzii de arbitri care a condus meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB a fost una uriașă, asta după ce runda cu numărul 27 a început cu un scandal uriaș, survenit după partida dintre Petrolul și FC Argeș, 2-1. Radu Petrescu a fluierat un fault în atac la o fază în care piteștenii au marcat și preluau conducerea, 2-1, în minutul 85.

Centralul a fost suspendat pentru decizia luată, care în cele din urmă a influențat rezultatul final. Victor Angelescu, într-o reacție exclusivă pentru FANATIK, a acuzat o conspirație pentru a o ajuta pe FCSB să prindă un loc de play-off.