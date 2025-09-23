Sport

Fază de cascadorii râsului în Cupa Ligii Angliei! Superstarul lui Liverpool a fost eliminat după ce și-a scos tricoul. Video

O fază comică a avut loc în Cupa Ligii Angliei! Vedeta lui Liverpool a uitat că avea un cartonaș galben, așa că a sărbătorit golul victoriei scoțându-și tricoul
Ciprian Păvăleanu
24.09.2025 | 00:50
Faza de cascadorii rasului in Cupa Ligii Angliei Superstarul lui Liverpool a fost eliminat dupa ce sia scos tricoul Video
Hugo Ekitike a fost eliminat după două cartonașe galbene prostești. Foto: Colaj FANATIK

Liverpool a întâlnit marți seară în Cupa Ligii Angliei pe divizionara secundă Southampton. Meciul a fost extrem de strâns, iar golul lui Ekitike din finalul partidei a fost salvator pentru „cormorani”. Din păcate, el a fost protagonistul unei faze de tot râsul, iar pentru acest lucru va absenta în următoarea partidă de campionat.

Hugo Ekitike, fază uluitoare în Cupa Ligii Angliei! A fost eliminat după ce și-a scos tricoul

Liverpool a avut un meci mai greu decât s-ar fi așteptat împotriva echipei ce nu a avut nicio șansă în sezonul trecut de Premier League. Southampton a ținut piept campioanei en-titre, iar scorul era 1-1 cu 10 minute înainte de final.

Hugo Ekitike, transferul de zeci de milioane de euro al lui Liverpool, a reușit să înscrie golul victoriei în minutul 85 și și-a scos tricoul de bucurie. Ceea ce nu a realizat francezul a fost faptul că arbitrul îl avertizase cu 30 de minute în urmă pentru proteste, iar centralul Thomas Bramall a fost nevoit să-i arate și al doilea cartonaș galben, deoarece scoaterea tricoului în timpul meciului este caracterizat drept gest nesportiv.

După cele două cartonașe galbene primite într-un mod extrem de prostesc, atacantul venit de la Frankfurt a fost ținta criticilor pe rețelele sociale: „Degeaba te pricepi la fotbal dacă nu ai nimic în cap”, a transmis, furios, unul dintre fani.

Peste doar 3 zile, FC Liverpool are un adversar destul de complicat în Premier League. „Cormoranii” vor întâlni Crystal Palace, câștigătoarea FA Cup din sezonul precedent, însă care și-a pierdut una dintre vedete: Eberechi Eze.

Alexander Isak, primul gol în tricoul lui FC Liverpool

Deși Arne Slot nu se va putea folosi de Hugo Ekitike în duelul cu Crystal Palace, Alexander Isak va putea fi aruncat în luptă. În meciul din Cupa Ligii, atacantul de 26 de ani, pentru care Liverpool a plătit o sumă astronomică, a fost folosit în prima repriză și a înscris primul său gol pentru Liverpool.

În lipsa lui Hugo Ekitike, care s-a adaptat foarte bine la stilul de joc al lui Arne Slot, fostul atacant de la Newcastle va trebui să facă diferența și să ajute la continuarea parcursului fără greșeală de până acum al noii sale echipe.

