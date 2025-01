Fază de cascadorii râsului în Sepsi – Oțelul 2-0: fundașul care își făcea cruce în timp ce adversarii deschideau scorul de lângă el. Cum a comentat Burcă. Video

O fază de cascadorii râsului a ținut capul de afiș al meciului Sepsi – Oțelul (2-0). Sepsi a obținut o victorie crucială în lupta pentru calificarea în play-off. Formația antrenată de Valentin Suciu și s-a apropiat la doar două puncte de Rapid, locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off. Primul gol al covăsnenilor a fost de-a dreptul inedit.

Fază de cascadorii râsului în Sepsi – Oțelul 2-0

Primul gol al meciului a fost marcat de Ninaj în urma unei lovituri libere. Cosmin Matei i-a luat prin surprindere pe jucătorii Oțelului Galați și i-a centrat perfect fundașului slovac care l-a învins pe Iustin Popescu în minutul 55.

ADVERTISEMENT

Reluările TV au arătat că în timp ce Cosmin Matei trimitea mingea peste apărarea adversă, Zhelev era cu spatele la minge și își făcea cruce pentru faza periculoasă care urma să vină. Și asta nu e tot!

Zhelev, bulgarul de la Oțelul Galați, este chiar fotbalistul care l-a ținut în poziție corectă de joc pe Branislav Ninaj. În caz contrar, jucătorul lui Sepsi ar fi fost surprins în poziție de ofsaid, iar golul ar fi fost anulat. . Mailat a stabilit scorul final în minutul 90+1. Primul gol al fotbalistului român la noua echipă.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Ovidiu Burcă după Sepsi – Oțelul 2-0: „E trist pentru mine”

despre faza de la primul gol încasat de Oțelul. Fostul antrenor de la Dinamo a fost extrem de dezamăgit, pentru că jucătorii săi au fost surprinși nepregătiți.

„Nu am fost pregătiți. Pentru mine e foarte supărător un astfel de gol. În rest, avem nevoie de ceva timp să așezăm un pic jocul. Aș fi vrut mai multă personalitate în prima repriză. După ce am primit gol, am început să jucăm, dar nu trebuie să primim un gol ca să facem ceea ce trebuie să facem.

ADVERTISEMENT

Le-am arătat la analiza video pe care am făcut-o, știam că e o echipă care în astfel de momente execută foarte repede. Trebuia să stea un om în fața mingii, trebuia să fim pregătiți. O astfel de minge nu are cum să te surprindă. E trist pentru mine, dar asta e, mergem mai departe.

Nu mai contează foarte mult, în fotbal contează să fim eficienți. Înseamnă că nu ai făcut niște lucruri. În fotbal, eficiența e cea mai importantă. Sperăm ca până săptămâna viitoare să închidem cu atacantul cu care suntem în discuții.

ADVERTISEMENT

„Gol de copii și juniori”

Vom vedea, n-aș vrea să vorbesc pentru că avem un lot și niște jucători. Îl avem pe Alex Stan, care a jucat accidentat. Va fi un meci foarte greu (n.r. Gloria Buzău), va trebuie să analizăm foarte bine ceea ce nu am făcut bine astăzi.

Vom continua cu multă muncă, seriozitate, încercăm să schimbăm niște lucruri, să îmbunătățim ceea ce a funcționat până să vin eu aici. Într-un timp foarte scurt să sperăm că vom putea produce rezultate.

Încă sunt marcat de acest joc, e prea devreme. Au fost și lucruri bune, nu putem să negăm. În momentul în care pregătești un joc și le arăți și se întâmplă astfel de lucruri… E gol de copii și juniori, asta este situația”, a declarat Ovidiu Burcă, la finalul meciului.