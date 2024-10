De la sosirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică, jocul Rapidului nu a ajuns încă să strălucească, iar rezultatele și conducere sunt departe. Mai mult decât atât, Rapidul este pe locul 12 în SuperLiga României și este mai aproape de zona roșie a clasamentului decât de locurile de play-off.

Faza din Botoșani – Rapid 2-0 care l-a enervat teribil pe Robert Niță. Este vorba despre transferul de 800.000 de euro!

Rapidul , scor 2-0, iar Marius Șumudică pentru cel de-al doilea eșec din mandatul său pe banca giuleștenilor. Au apărut zvonuri conform cărora „Șumi” ar avea de gând să-și dea demisia, înaintea celor două meciuri din campionat, cu Farul, respectiv FCSB.

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a analizat jocul formației pregătite de Marius Șumudică și a vorbit despre anumiți jucători care au greșit în timpul partidei de la Botoșani. Unul dintre cei vizați a fost Borza, fundașul sosit de la Farul Constanța pentru suma de 800.000 de euro.

„În minutul 70 și ceva e o pasă în diagonală de vreo 40 și ceva de metri, unde mingea face câteva secunde în aer, pentru Florescu dacă nu mă înșel, în banda dreaptă, în direcția de atac a Botoșaniului, o minge lungă în spatele lui Borza. Borza se uită cum zboară mingea prin aer, Florescu face preluare, pune talpa pe minge, mai face vreo 4-5 atingeri și Borza încă îl tatona. Îl tatona. La Rapid pare că e mișcarea de transhumanță acum. Ne ducem spre nicăieri”, a declarat Robert Niță.

„Ține și de jucător. În momentul în care vezi că adversarul vrea să joace în diagonală, deja tu trebuie să te miști ușor. În momentul când mingea ajunge la adversar, tu trebuie să fii deja în duel cu el. Să te bați cu el pentru minge”, a completat Nicolae Dică.

„Eu nu sunt antrenor, eu sunt spectator. Și la sintetic, atunci când merg să joc, zic ăia că atunci când mingea e în aer, ce faci? Te duci în sprint către adversar. Ăla ce poate să facă? Să se pună capră să sari peste el sau să vă dați cap în cap. Ați văzut golul doi, că mi-am adus aminte de cascadori, s-au dat cap în cap la centrul terenului. S-au dat cap în cap și au plecat ăia pe contraatac, sincronizare foarte bună, pasă exact când trebuie, singur cu portarul, 2-0. Ce să mai comentezi? E o întrebare foarte bună (n.r. Unde a dispărut Braun)”, a încheiat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA, emisiune pe care o puteți urmări și în premieră în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

Marius Șumudică, misterios după Botoșani – Rapid 2-0: “O să aflați zilele viitoare”. Cum a explicat înfrângerea și jocul modest

Marius Șumudică a făcut un scurt rezumat al înfrângerii de la Botoșani. Antrenorul de 53 de ani a remarcat că echipa sa a fost de nerecunoscut în repriza a doua, după ce în prima parte a meciului a avut o bară, în timp ce gazdele nu se remarcaseră cu nimic.

„Au fost două reprize diametral opuse. Am controlat prima repriză, ocazii rarisime, au scos de pe linia porții, bară, nu am reușit să marcăm. Apoi am început foarte prost repriza a doua. Nu am urmărit la șutul în blocaj și marchează pentru 1-0.

După care ne-am deschis și normal că și-au creat mai multe spații. Nu am reușit să egalăm și fotbalul te pedepsește. La situațiile pe care le avem trebuie să marcăm. Altfel nu putem câștiga. Am fost foarte calm la vestiare. O să aflați zilele viitoare.

Toată lumea zicea că jucăm cu ultima clasată și am pierdut. Nici nu mai contează cu cine joci. Campionatul e foarte strâns, dacă pierzi un meci ești la retrogradare, dacă câștigi, ești aproape de play-off”, a declarat Marius Șumudică, la .

