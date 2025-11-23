Sport

Faza etapei în SuperLiga! S-a făcut de râs într-un mod uluitor, dar a fost salvat de tușier!

Faza etapei din SuperLiga s-a produs într-un duel extrem de important, între două echipe care se luptă pentru play-off. Un fotbalist a irosit într-un mod uluitor o ocazie de gol, înainte de a fi „salvat”.
Bogdan Mariș
23.11.2025 | 19:42
Faza etapei in SuperLiga Sa facut de ras intrun mod uluitor dar a fost salvat de tusier
ULTIMA ORĂ
Paulinho s-a făcut de râs într-un mod uluitor în partida Oțelul - Farul. FOTO: Sport Pictures
Oțelul și Farul au remizat (2-2) la Galați în etapa a 17-a din Superligă, într-o partidă foarte importantă, cele două fiind implicate în lupta pentru calificarea în play-off. În minutul 71, la scorul de 2-1 pentru gazde, Paulinho a ratat o oportunitate uriașă, însă norocul său a fost că reușita nu ar fi fost validată.

Faza etapei în SuperLiga. Cum s-a făcut de râs fotbalistul Oțelului

Farul a deschis scorul în partida de la Galați contra Oțelului, prin Alexandru Ișfan, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Gazdele au egalat înainte de pauză, prin Conrado, tot dintr-un penalty. În partea secundă, gruparea antrenată de Laszlo Balint a trecut în avantaj, după reușita lui Nuno Pedro.

În minutul 71, Paulinho a fost lansat de un coechipier și a scăpat singur cu portarul Buzbuchi. Portughezul l-a driblat pe goalkeeper, însă în momentul în care a încercat să trimită balonul în poarta goală, a alunecat, iar mingea s-a scurs pe lângă bara porții oaspeților. Din fericire pentru fotbalistul lusitan, reușita nu ar fi fost validată, deoarece acesta se afla în offside.

„Răzbunarea” lui Markovic aduce un punct Farului

Farul a reușit să egaleze spre finalul partidei, prin fostul jucător al Oțelului, Jovan Markovic, care a punctat cu o lovitură de cap, iar duelul s-a încheiat cu scorul de 2-2. Așadar, gruparea pregătită de Ianis Zicu ajunge la 26 de puncte și își păstrează locul 6 în clasament, în timp ce Oțelul rămâne pe locul 7, la două lungimi în urma „marinarilor”.

Pentru gălățeni urmează două partide la rând pe teren străin, contra lui Dinamo în Superligă și împotriva celor de la Csikszereda în grupa C a Cupa României Betano. Apoi, până la finalul anului, Oțelul va mai întâlni Unirea Slobozia (acasă), Rapid (în deplasare) și FC Argeș (acasă).

