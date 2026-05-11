Matei Popa s-a accidentat într-o fază halucinantă din FCSB – Slobozia! Portarul, transportat la spital. Update exclusiv

Unirea Slobozia a marcat în partida cu FCSB, dar golul a fost anulat corect din camera VAR. În aceeași fază, Matei Popa (19 ani) s-a accidentat după ce s-a lovit de Joao Paolo și nu a mai putut continua jocul.

Matei Popa a suferit o comoție după ce s-a ciocnit violent de coechipierul său Joao Paolo, în finalul primei reprize a meciului FCSB – Unirea Slobozia.

Portarul de 19 ani al ”roș-albaștrilor”, care a fost înlocuit cu Ștefan Târnovanu, a fost transportat imediat cu ambulanța la spital.

Mihai Popa s-a accidentat în FCSB – Unirea Slobozia

În minutul 44 al întâlnirii de pe stadionul din Ghencea, care încheie , a fost o fază ciudată la poarta campioanei României care a avut nevoie de intervenția VAR și a echipei medicale a ”roș-albaștrilor”.

Unirea Slobozia a beneficiat de o lovitură liberă de la 40 de metri lateral dreapta, iar Tiberiu Lungu a aruncat mingea în mijlocul careului advers. Matei Popa a ieșit din poartă pentru a boxa, dar s-a ciocnit violent de coechipierul său Joao Paolo și a rămas întins pe gazon.

Mingea a sărit la Said Ahmed Said care a trimis cu capul spre poarta goală, dar a nimerit doar transversală. De acolo, balonul s-a întors în teren și Esteban Orozco, aflat într-o poziție de ofsaid nesemnalizată de asistent, a șutat din nou în bară.

Încă o dată mingea a revenit în careul FCSB-ului, același Joao Paolo nu a reușit să o respingă și Alexandru Albu a împins-o în plasă de la 2 metri, iar arbitrul George Roman a arătat centrul terenului.

Golul anulat din camera VAR

”Centralul” a cerut confirmarea din camera VAR, iar după o scurtă analiză Horia Mladinovici și Lucian Rusandu i-au transmis că Orozco se afla în poziție de ofsaid și astfel s-a anulat reușita ialomițenilor spre bucuria puținilor fani ai FCSB-ului.

Însă, suporterii campioanei României au primit și o veste proastă. Accidentarea lui Matei Popa s-a dovedit a fi destul de gravă. Timp de mai multe minute, tânărul portar a primit îngrijiri medicale chiar pe gazon.

Din păcate, el nu a mai putut continua meciul și a părăsit terenul în aplauzele spectatorilor. În locul său a intrat Ștefan Târnovanu, însă a fost nevoit să mai facă o înlocuire pentru a acoperi regula U21. Astfel, l-a scos pe Juri Cisotti și l-a introdus pe Alexandru Stoian.