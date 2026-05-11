Matei Popa s-a accidentat într-o fază halucinantă din FCSB – Slobozia! Portarul, transportat la spital. Update exclusiv

Prima repriză a meciului FCSB - Unirea Slobozia s-a încheiat cu o fază încinsă la poarta ”roș-albaștrilor”. S-a marcat, a intervenit VAR, iar portarul Matei Popa s-a accidentat grav.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
11.05.2026 | 22:29
Matei Popa (19 ani) a ieșit accidentat în meciul FCSB - Unirea Slobozia. Sursă foto: Sport Pictures
Unirea Slobozia a marcat în partida cu FCSB, dar golul a fost anulat corect din camera VAR. În aceeași fază, Matei Popa (19 ani) s-a accidentat după ce s-a lovit de Joao Paolo și nu a mai putut continua jocul.

UPDATE: Matei Popa, transportat la spital

Matei Popa a suferit o comoție după ce s-a ciocnit violent de coechipierul său Joao Paolo, în finalul primei reprize a meciului FCSB – Unirea Slobozia.

Portarul de 19 ani al ”roș-albaștrilor”, care a fost înlocuit cu Ștefan Târnovanu, a fost transportat imediat cu ambulanța la spital.

Mihai Popa s-a accidentat în FCSB – Unirea Slobozia

În minutul 44 al întâlnirii de pe stadionul din Ghencea, care încheie etapa a 8-a, penultima a play-out-ului din SuperLiga, a fost o fază ciudată la poarta campioanei României care a avut nevoie de intervenția VAR și a echipei medicale a ”roș-albaștrilor”.

Unirea Slobozia a beneficiat de o lovitură liberă de la 40 de metri lateral dreapta, iar Tiberiu Lungu a aruncat mingea în mijlocul careului advers. Matei Popa a ieșit din poartă pentru a boxa, dar s-a ciocnit violent de coechipierul său Joao Paolo și a rămas întins pe gazon.

Mingea a sărit la Said Ahmed Said care a trimis cu capul spre poarta goală, dar a nimerit doar transversală. De acolo, balonul s-a întors în teren și Esteban Orozco, aflat într-o poziție de ofsaid nesemnalizată de asistent, a șutat din nou în bară.

Încă o dată mingea a revenit în careul FCSB-ului, același Joao Paolo nu a reușit să o respingă și Alexandru Albu a împins-o în plasă de la 2 metri, iar arbitrul George Roman a arătat centrul terenului. Vezi întreaga fază aici

Golul anulat din camera VAR

”Centralul” a cerut confirmarea din camera VAR, iar după o scurtă analiză Horia Mladinovici și Lucian Rusandu i-au transmis că Orozco se afla în poziție de ofsaid și astfel s-a anulat reușita ialomițenilor spre bucuria puținilor fani ai FCSB-ului.

Însă, suporterii campioanei României au primit și o veste proastă. Accidentarea lui Matei Popa s-a dovedit a fi destul de gravă. Timp de mai multe minute, tânărul portar a primit îngrijiri medicale chiar pe gazon.

Din păcate, el nu a mai putut continua meciul și a părăsit terenul în aplauzele spectatorilor. În locul său a intrat Ștefan Târnovanu, însă antrenorul interimar Lucian Filip a fost nevoit să mai facă o înlocuire pentru a acoperi regula U21. Astfel, l-a scos pe Juri Cisotti și l-a introdus pe Alexandru Stoian.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
