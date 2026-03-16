Fază hilară în Bundesliga! Fotbalistul Borussiei Dortmund a primit un cartonaș roșu cu semnătura arbitrului. Vezi ce s-a întâmplat

Borussia Dortmund a câștigat pe teren propriu în fața celor de la Augsburg, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #26 din Bundesliga. La finalul partidei a avut loc un moment extrem de haios, oamenii implicați fiind Felix Nmecha, unul dintre mijlocașii Borussiei, și arbitrul de centru, Bastian Dankert.

Felix Nmecha a primit un cartonaș roșu cu semnătura arbitrului Bastian Dankert

În minutul 55 al întâlnirii de pe Signal Iduna Park, încercând să ajungă în posesia balonului, Nmecha s-a ciocnit cu Bastian Dankert, iar centralul german a căzut pe gazon, un eveniment ce a stârnit râsul suporterilor prezenți pe stadion. Imediat după acest incident, jocul a fost oprit și Nmecha s-a repezit să-l ridice pe Dankert. Cei doi au schimbat niște glume după care meciul s-a reluat cu o minge de arbitru.

La finalul partidei însă, cei doi au revenit în prim-planul camerelor de filmat. Bastian Dankert s-a dus la Nmecha și i-a oferit fotbalistului un cadou atipic, și anume un cartonaș roșu personalizat cu semnătura sa, pe care a scris următoarele cuvinte: „Data viitoare să te gândești mai bine pe cine faultezi„, urmate de un smiley-face. În schimb, jucătorul lui i-a dat arbitrului tricoul său de meci.

Borussia Dortmund s-a apropiat la nouă puncte de Bayern Munchen

Trupa lui Niko Kovac s-a impus cu 2-0 în meciul cu Augsburg, golurile „galben-negrilor” fiind semnate de Karim Adeyemi (13′) și Luca Reggiani (59′). Pentru fundașul italian, reușita din poarta grupării bavareze a reprezentat primul gol marcat în tricoul Borussiei Dortmund. El a mai evoluat până acum în doar patru meciuri pentru prima echipă de pe „Westfalen” în toate competițiile.

În urma acestui rezultat, Borussia a acumulat 58 de puncte și a redus diferența față de liderul Bayern Munchen la nouă lungimi, asta după ce , scor 1-1 pe BayArena. Până la finalul sezonului din Bundesliga mai sunt opt etape, adică un maxim posibil de 24 de puncte puse în joc.