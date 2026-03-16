Fază hilară în Bundesliga! Fotbalistul Borussiei Dortmund a primit un cartonaș roșu cu semnătura arbitrului. Vezi ce s-a întâmplat

Borussia Dortmund a câștigat pe teren propriu în fața celor de la Augsburg, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #26 din Bundesliga. La finalul partidei a avut loc un moment extrem de haios, oamenii implicați fiind Felix Nmecha, unul dintre mijlocașii Borussiei, și arbitrul de centru, Bastian Dankert.
În minutul 55 al întâlnirii de pe Signal Iduna Park, încercând să ajungă în posesia balonului, Nmecha s-a ciocnit cu Bastian Dankert, iar centralul german a căzut pe gazon, un eveniment ce a stârnit râsul suporterilor prezenți pe stadion. Imediat după acest incident, jocul a fost oprit și Nmecha s-a repezit să-l ridice pe Dankert. Cei doi au schimbat niște glume după care meciul s-a reluat cu o minge de arbitru.
La finalul partidei însă, cei doi au revenit în prim-planul camerelor de filmat. Bastian Dankert s-a dus la Nmecha și i-a oferit fotbalistului un cadou atipic, și anume un cartonaș roșu personalizat cu semnătura sa, pe care a scris următoarele cuvinte: „Data viitoare să te gândești mai bine pe cine faultezi„, urmate de un smiley-face. În schimb, jucătorul lui Dortmund i-a dat arbitrului tricoul său de meci.
Trupa lui Niko Kovac s-a impus cu 2-0 în meciul cu Augsburg, golurile „galben-negrilor” fiind semnate de Karim Adeyemi (13′) și Luca Reggiani (59′). Pentru fundașul italian, reușita din poarta grupării bavareze a reprezentat primul gol marcat în tricoul Borussiei Dortmund. El a mai evoluat până acum în doar patru meciuri pentru prima echipă de pe „Westfalen” în toate competițiile.
În urma acestui rezultat, Borussia a acumulat 58 de puncte și a redus diferența față de liderul Bayern Munchen la nouă lungimi, asta după ce campioana Germaniei s-a încurcat în derby-ul cu Bayer Leverkusen, scor 1-1 pe BayArena. Până la finalul sezonului din Bundesliga mai sunt opt etape, adică un maxim posibil de 24 de puncte puse în joc.