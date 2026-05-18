Faza hilară în Germania! Bayern Munchen a fost sabotată în stil românesc! Ce s-a întâmplat la sărbătoarea titlului din Bundesliga. Video

Sărbătoarea de pe străzile din Munchen, unde fanii lui Bayern au celebrat titlul cu numărul #35 din istoria clubului în , a fost sabotată de fanii rivalei locale, Munchen 1860. Suporterii adverși au procedat similar fanilor dinamoviști în celebra ironie adresată lui FCSB, la meciul disputat de „roș-albaștri” pe Arena Națională în preliminariile Ligii Campionilor, contra lui Manchester City.

Bayern Munchen, sabotată de marea rivală precum FCSB de Dinamo!

Suporterii lui au ieșit pe străzile din Munchen să sărbătorească cel de-al 35-lea titlu cucerit în Bundesliga de către favoriții lor, însă nu și-au dat seama că au fost sabotați de marea rivală locală. Aceștia au plimbat prin tot orașul un banner uriaș cu sigla clubului, infiltrat de fanii lui Munchen 1860, în care numele lui Bayern a fost înlocuit cu denumirea „FC Bauern Hurensöhne”. Traduse în limba română, cuvintele scrise de rivali înseamnă „Țărani, fii de c***e”. În plus, pe logo-ul echipei a fost inscripționat și „1860”, asta pentru ca autorii să nu rămână anonimi.

🇩🇪 GRAN JUGADA: Durante los festejos de Bayern Munich, apareció un escudo del club. Pero el escudo estaba modificado y decía: "FC Bauern Hurensöhne" que significa: "Granjeros Hijos De Puta". El escudo entro de infiltrado por la gente del 1860 Munich. — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM)

Cadrele au fost filmate cu ajutorul unei drone, iar imaginile au făcut rapid înconjurul planetei. Acest sabotaj din partea fanilor lui Munchen 1860 aduce aminte de episodul care s-a produs la București pe 16 august 2016, atunci când suporterii lui Dinamo au pus la cale poate cea mai mare farsă din istoria fotbalului românesc. La momentul respectiv, fanii „câinilor” au introdus pe Arena Națională un banner pe care scria „Doar Dinamo București”, iar acest mesaj a fost purtat pe brațe de fanii steliști, la eșecul usturător suferit în fața celor de la Manchester City, scor 0-5.

Munchen 1860 a câștigat un singur titlu în Bundesliga

Deși a fost înființat înaintea lui Bayern (1900), clubul Munchen 1860 a pierdut destul de repede statutul de echipă alfa a orașului. Perioada de glorie a „celeilalte echipe din Munchen” a avut loc în anii ’60, atunci când aceasta a cucerit singurul titlu din istorie în Bundesliga (sezonul 1965/1966). De asemenea, în palmaresul clubului se regăsesc și două Cupe ale Germaniei, prima dintre ele fiind câștigată în 1942, iar cea de-a doua în stagiunea 1963/1964.

În prezent, cei de la 1860 Munchen evoluează în cel de-al treilea eșalon al fotbalului german. Sezonul 2025/2026 a fost încheiat pe locul 8 în clasament, așadar, promovarea în Zweite Bundesliga va mai trebui să aștepte pentru încă cel puțin un an.