Fază incredibilă în Cupa Angliei! Portarul a comis o gafă uriașă, dar a fost salvat de arbitru. Video

Southampton, grupare aflată pe locul 8 în divizia secundă engleză, a produs surpriza și s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Fulham, formație din Premier League, în optimile Cupei Angliei. Reușita decisivă a sosit în minutul 90+1, însă în prima repriză a existat o fază controversată la poarta oaspeților.

Fază uluitoare în Cupa Angliei. Portarul a comis o gafă, dar a fost salvat de arbitru

În minutul 19 al întâlnirii dintre Fulham și Southampton, oaspeții au beneficiat de un aut de poartă după ce o lovitură de cap a lui Rodrigo Muniz trecuse pe lângă. Portarul Daniel Peretz s-a grăbit să degajeze și a trimis balonul în spatele coechipierului său, Ryan Manning.

Mingea a sărit la Rodrigo Muniz, care a trimis-o spre poarta goală, însă arbitrul Jarred Gillett a fluierat înainte ca balonul să treacă linia, astfel încât faza nu a putut fi verificată în camera VAR. Evident, fotbaliștii lui Fulham au protestat, însă decizia „centralului” s-a menținut, iar scorul de pe tabelă a rămas 0-0.

😅 Fulham have the ball in the net after Daniel Peretz fired a goal kick into Ryan Manning, but it’s ruled out by the referee — SaintsExtra (@SaintsExtra)

Până la urmă, câștig de cauză au avut cei de la Southampton, care s-au impus cu 1-0 după un gol înscris de Ross Stewart în minutul 90+1, dintr-o lovitură de la 11 metri. .

Care ar putea fi explicația pentru decizia arbitrului

Decizia arbitrului de a nu permite marcarea golului de către cei de la Fulham ar putea fi bazată pe două elemente procedurale ale autului de poartă. Conform Legilor Jocului, la un aut de poartă, „mingea trebuie să nu fie în mișcare”, iar „adversarii trebuie să fie în afara suprafeței de pedeapsă în momentul în care jocul se reia”.

Peretz a încercat să execute foarte rapid autul de poartă, așadar e dificil de sesizat dacă balonul a fost în mișcare în momentul în care acesta a încercat să degajeze. De asemenea, nu mai puțin de 5 jucători ai lui Fulham se aflau în suprafața de pedeapsă, însă regulamentul prevede că în cazul în care adversarii se află în careu „pentru că nu au avut timp să iasă”, arbitrul ar trebui să lase jocul să continue.

Surprize uriașe în Cupa Angliei

După ce Southampton a produs surpriza și a învins-o pe Fulham, o altă echipă de Premier League a fost eliminată duminică din Cupa Angliei. Port Vale, formație aflată pe ultimul loc în League One, divizia a treia din Anglia, a învins-o pe Sunderland cu 1-0 și a avansat în sferturi. În această fază s-au mai calificat până acum Manchester City, Arsenal, Liverpool și Chelsea. .