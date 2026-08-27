Ce blestem! Craiova, eliminată din Europa League după ce Laurențiu Popescu a apărat două penalty-uri la ultima fază!

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Universitatea Craiova a cedat cu 0-1 la Erevan contra lui Ararat-Armenia și a ratat calificarea în faza principală a Europa League. Unicul gol al întâlnirii a sosit în minutul 90+8, după o serie incredibilă de evenimente. Laurențiu Popescu a apărat două penalty-uri, însă a fost învins, într-un final, de brazilianul Sandro Lima.

Ce blestem! Universitatea Craiova, eliminată din Europa League după o fază incredibilă

Universitatea Craiova a dominat meciul de la Erevan, însă nu a profitat de ocaziile create și a pierdut dramatic pe final. În minutul 90, campioana României a solicitat o lovitură de la 11 metri după o fază în care a fost implicat Nsimba, însă arbitrul a lăsat jocul să continue după ce faza fusese analizată în camera VAR. După scurt timp, au primit penalty cei de la Ararat, în urma unui duel în careu între Carlos Mora și Juan Balanta.

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Cel desemnat să execute a fost brazilianul Sandro Lima, iar primul său șut a fost respins de Laurențiu Popescu. Din nefericire pentru gruparea din Bănie, penalty-ul s-a repetat, din cauza faptului că Oleksandr Romanchuk intrase prea devreme în careu. Popescu a reușit să apere și a doua execuție a lui Lima, însă de această dată mingea a sărit înapoi la fotbalistul brazilian, care a punctat și a declanșat nebunia la Erevan. Primul penalty executat de Lima a fost și primul șut pe poartă trimis de armeni în acest duel.

Universitatea Craiova, în Conference League

Așadar, și v , unde va avea obiectivul de a obține calificarea în faza eliminatorie. Componența fazei ligii se va stabili joi seară, după disputarea tuturor jocurilor din play-off.

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Dacă în sezonul trecut a făcut parte din ultima urnă valorică, a 6-a, cu un coeficient de 6.500, de această dată oltenii au un coeficient de 10.500. Cel mai probabil, aceștia vor face parte din urna a 5-a, însă în cazul în care se vor înregistra mai multe surprize în jocurile de joi seară, există șanse și la un loc în urna a 4-a.