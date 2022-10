Faza la care Denis Alibec l-a ignorat pe Gică Hagi în Farul – UTA 2-0. „Regele”, reacție surprinzătoare. Video

și a rămas în fotoliul de lider al clasamentului. Primul gol al meciului a fost marcat de Denis Alibec dintr-un penalty obținut chiar de atacantul în vârstă de 31 de ani.

Gică Hagi, ignorat de Denis Alibec. Cine trebuia să bată de fapt penalty-ul Farului

Primul gol al partidei Farul – UTA Arad s-a marcat în minutul 19. Denis Alibec a transformat de la punctul cu var după ce cu o fază înainte fusese faultat în careu de un fundaș arădean.

Inițial, căpitanul Ionuț Larie a luat mingea să execute lovitura de pedeapsă, dar acesta a fost deturnat de către Alibec. La final, Gică Hagi a dezvăluit că „șeptarul” „marinarilor” ignorat instrucțiunile antrenorului, dar „Regele” nu s-a supărat.

„(n.r.- despre Alibec) Trebuie să-i dai senzația că e bine, că e într-un grup care vrea să câștige, el trebuie să joace la echipe foarte bune, care vor să câștige.

Sperăm să avem o căsătorie foarte bună. Eu am spus să bată Larie (n.r.- penalty-ul), a bătut Alibec. Ei decid pe teren, sunt doi căpitani. Când ai puterea să-ți asumi asta… A făcut foarte bine. În formula mea de succes, când vorbesc cu ei, punctul patru este să construim o mentalitate de învingători”, a declarat Gică Hagi, după Farul – UTA 2-0.

Alibec: „Am poftă de fotbal”

Reușita din partida de la Ovidiu a fost a cincea pentru Denis Alibec în acest sezon de SuperLiga. Internaționalul român, care , este acum la numai două lungimi de golgheterul la zi al campionatului, Andrea Compagno.

„O victorie muncită, suntem foarte fericiți că am reușit să câștigăm. Echipa și-a dat viața pe teren. Părerea mea e că am fost foarte slabi în teren, nu am dat pasa finală bună, puteam marca de multe ori și să ne facem meciul mai ușor încă din prima repriză.

Am poftă de fotbal, ai zis bine. Aici jucăm fotbal, se vede lucrul ăsta. Chiar și cu un om în minus, noi controlam meciul și stăteam sus. Asta înseamnă să joci un fotbal modern.

De aia am venit aici, pentru că Domnul Hagi mi-a spus că vrea să se bată sus și cred că a reușit lucrul acesta. Dar nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, încă nu am realizat nimic. Suntem bucuroși că jucăm fotbal.

Clar titlul de campion! (n.r. întrebat ce ar alege între titlul de campion și cel de golgheter)”, a declarat Denis Alibec.