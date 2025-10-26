Fază magică în Premier League! A marcat direct din corner și a avut o celebrare de zile mari. Video

ADVERTISEMENT

Duelul dintre Bournemouth și Nottingham Forest din etapa cu numărul 9 din Premier League a debutat în forță. Tavernier, mijlocașul echipei gazdă, a înscris un gol superb direct din corner, fără ca mingea să fie deviată de vreun jucător de pe teren.

Gol direct din corner în Premier League

Bournemouth este una dintre revelațiile . Echipa de pe Vitality Stadium ocupa locul 5 înaintea meciului cu Nottingham Forest, iar o victorie o putea urca pe pozițiile de Champions League.

ADVERTISEMENT

Fanii prezenți pe Vitality Stadium la meciul dintre Bournemouth și Nottingham Forest au avut parte de un moment cum rar se vede în fotbalul modern. Marcus Tavernier, mijlocașul celor de la Bournemouth, a executat o lovitură de colț impecabilă, iar mingea s-a oprit direct în plasa porții.

Cum a reușit Marcus Tavernier să îl păcălească pe portarul advers

Centrarea sa, cu mult efect, i-a păcălit atât pe portarul celor de la Nottingham Forest, cât și pe fundașii adverși. Balonul a plutit peste toți jucătorii și a intrat în poartă fără ca adversarii să poată interveni la timp. Vezi video. Celebrarea sa a fost una pe măsura. Tavernier a imitat un jucător de baseball.

ADVERTISEMENT

Marcus Tavernier este cunoscut drept un expert al fazelor fixe. Englezul joacă la Bournemouth de patru sezoane și este o piesă-cheie în . În această stagiune, mijlocașul a bifat opt meciuri, având două goluri și o pasă decisivă.