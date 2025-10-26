Sport

Fază magică în Premier League! A marcat direct din corner și a avut o celebrare de zile mari. Video

Show total în Premier League. Un fotbalist a deschis scorul cu un gol înscris direct din corner. Execuția l-a lăsat mască pe portarul advers. Cum a sărbătorit reușita.
Alex Bodnariu
26.10.2025 | 16:51
Faza magica in Premier League A marcat direct din corner si a avut o celebrare de zile mari Video
ULTIMA ORĂ
Execuție magistrală în Premier League. A marcat direct din corner și a sărbătorit cu stil
ADVERTISEMENT

Duelul dintre Bournemouth și Nottingham Forest din etapa cu numărul 9 din Premier League a debutat în forță. Tavernier, mijlocașul echipei gazdă, a înscris un gol superb direct din corner, fără ca mingea să fie deviată de vreun jucător de pe teren.

Gol direct din corner în Premier League

Bournemouth este una dintre revelațiile acestui nou sezon de Premier League. Echipa de pe Vitality Stadium ocupa locul 5 înaintea meciului cu Nottingham Forest, iar o victorie o putea urca pe pozițiile de Champions League.

ADVERTISEMENT

Fanii prezenți pe Vitality Stadium la meciul dintre Bournemouth și Nottingham Forest au avut parte de un moment cum rar se vede în fotbalul modern. Marcus Tavernier, mijlocașul celor de la Bournemouth, a executat o lovitură de colț impecabilă, iar mingea s-a oprit direct în plasa porții.

Cum a reușit Marcus Tavernier să îl păcălească pe portarul advers

Centrarea sa, cu mult efect, i-a păcălit atât pe portarul celor de la Nottingham Forest, cât și pe fundașii adverși. Balonul a plutit peste toți jucătorii și a intrat în poartă fără ca adversarii să poată interveni la timp. Vezi aici video. Celebrarea sa a fost una pe măsura. Tavernier a imitat un jucător de baseball.

ADVERTISEMENT
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Digi24.ro
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii

Marcus Tavernier este cunoscut drept un expert al fazelor fixe. Englezul joacă la Bournemouth de patru sezoane și este o piesă-cheie în echipa lui Andoni Iraola. În această stagiune, mijlocașul a bifat opt meciuri, având două goluri și o pasă decisivă.

ADVERTISEMENT
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea...
Digisport.ro
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae...
Fanatik
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
LIVE VIDEO Real Madrid – FC Barcelona, LaLiga, etapa 10. Mbappe și Yamal...
Fanatik
LIVE VIDEO Real Madrid – FC Barcelona, LaLiga, etapa 10. Mbappe și Yamal sunt titulari. Echipele de start
Ce s-a întâmplat imediat după ce Mirel Rădoi l-a schimbat pe Baiaram! Gestul...
Fanatik
Ce s-a întâmplat imediat după ce Mirel Rădoi l-a schimbat pe Baiaram! Gestul făcut de atacant când a ajuns la banca tehnică
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
El e noul FENOMEN al SuperLigii! Șefii, în extaz: ”Nu mai există unul...
iamsport.ro
El e noul FENOMEN al SuperLigii! Șefii, în extaz: ”Nu mai există unul ca el în campionat!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!