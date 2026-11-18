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Andrei Vochin a remarcat un moment care ridică semne de întrebare în privința unității vestiarului naționalei României, după înfrângerea cu Bosnia-Herțegovina, scor 1-2, din Liga Națiunilor. Analistul FANATIK a mărturisit că nu rezultatul sau evoluția tricolorilor din repriza secundă l-au afectat cel mai mult, ci lipsa unei reacții de susținere din partea colegilor în momentul în care Andrei Rațiu a comis gafa de la golul bosniacilor. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Vochin a explicat de ce consideră acest episod îngrijorător și a făcut o comparație cu atmosfera din lotul României de la EURO 2024.

Andrei Vochin, îngrijorat de reacția colegilor după greșeala lui Andrei Rațiu: „Nu a venit nimeni să-l îmbărbăteze”

, scor 1-2, a generat numeroase discuții despre prestația tricolorilor și despre problemele care au dus la un nou rezultat negativ în Liga Națiunilor. Dincolo de aspectele tactice, Andrei Vochin a atras atenția asupra unui episod petrecut după o greșeală a lui Andrei Rațiu. Analistul a remarcat că, în imaginile pe care le-a urmărit, niciunul dintre colegii fundașului nu s-a apropiat de acesta pentru a-l încuraja.

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Vochin a precizat că tocmai această lipsă de reacție l-a întristat mai mult decât rezultatul partidei sau evoluția echipei din repriza secundă: „La națională știți ce m-a supărat cel mai tare? Nu rezultatul, nu ce a fost în repriza a doua. Cel mai tare m-a întristat, nu supărat, faptul că în momentul în care Rațiu a greșit nu a venit nimeni la el să-l îmbărbăteze, asta din imaginile pe care le-am văzut.

Deci într-un astfel de moment nu a venit nimeni să-l îmbărbăteze. Dacă aș fi văzut starea asta, probabil am fi văzut și o repriză secundă mult mai bună a alor noștri”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Andrei Vochin a comparat episodul cu imaginea de unitate pe care naționala României a arătat-o la Campionatul European din 2024. Analistul a amintit felul în care jucătorii se încurajau reciproc chiar și după intervenții defensive obișnuite, considerând că solidaritatea dintre coechipieri reprezenta una dintre calitățile importante ale acelui grup: „M-a întristat, pentru că echipa asta, acum doi ani, în momentul în care respingea o minge în out la European, se dădeau piept în piept Burcă cu Drăgușin”, a explicat Vochin.

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Pe imagini se vede cum Raţiu cade în genunchi, cei trei jucători din spatele lui, Screciu, Coubiş şi Răzvan Marin se întorc cu spatele şi se îndreaptă deznădăjduiţi spre centrul terenului. Asta în timp ce Drăguşin, în faţa lor, dă din cap dezaprobator. Nici măcar Hindrich, care era lângă Raţiu, n-a schiţat vreun gest de susţinere pentru fotbalistul român, deşi acesta a stat 10 secunde în genunchi lângă portar.

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Andrei Rațiu a încercat să-și repare greșeala! Detaliul observat de Vochin în repriza secundă

, Andrei Vochin nu consideră că fundașul naționalei a cedat din punct de vedere psihologic. Dimpotrivă, analistul a remarcat o fază din debutul reprizei secunde în care Rațiu a avansat până în careul advers, încercând să contribuie la jocul ofensiv al României. Vochin a interpretat această acțiune drept un indiciu că fundașul își dorea să compenseze greșeala comisă anterior.

„Nu cred că a cedat din punct de vedere psihologic, pentru că l-am văzut la începutul reprizei a doua. El voia să se scoată. Dacă ați fost atenți la faza în care Bîrligea se duce undeva în stânga, are o fracțiune de secundă să i-o arunce și cine e în dreapta? Rațiu, fundașul dreapta, care venise în careu, fiind la opt metri. În mintea lui cred că voia să facă ceva să îndrepte greșeala. Edi are mare dreptate, descrierea pe care a făcut-o Edi despre Rațiu aia este, deși limbajul corpului nu spune asta”, a concluzionat Andrei Vochin.