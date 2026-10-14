Faza serii în Champions League! Enzo Fernandez l-a pus la pământ pe arbitru. Nu a știut ce l-a lovit. Video

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Manchester City a pierdut fără drept de apel contra celor de la PSG, pe teren propriu 2-4, după un meci spectaculos. Cu toate acestea, faza serii în Champions League nu are legătură cu rezultatul de pe tabelă. S-a petrecut în minutul 74, atunci când Enzo Fernandez l-a împins din spate pe arbitrul german Sven Jablonski.

Faza serii în UEFA Champions League s-a produs în Manchester City – PSG 2-4

Arbitrul a căzut ca și ar fi fost lovit de tren, însă a considerat că faza s-a produs din eroarea sa de plasament și din inerție, astfel că jucătorul celor de la Imaginile au devenit rapid virale și au stârnit amuzamentul unora.

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PSG a șocat audiența de pe Etihad Stadium din Manchester reușind să conducă cu 3-0 la pauză prin reușitele lui Doue (’13), Dembele (’15) și Vitinha (’32). Cu toate că Haaland a reușit o dublă (’53, ’75), parizienii au înscris și golul 4 prin Akliouche M. (’62).

, cu golaveraj 10-3 (6-1 în prima rundă cu Slovan Bratislava), în timp ce „cetățenii” au o singură victorie în prima rundă la Porto (2-0). Haaland (4 goluri) și Dembele (3 goluri) sunt cei mai buni marcatori ai celor două echipe în acest debut de UEFA Champions League.

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Cine este arbitrul Sven Jablonski? Funcționar bancar cu experiență în UEFA Champions League

Sven Jablonski (36 de ani) este un arbitru german care conduce meciuri în Bundesliga din 2017. Jablonski a devenit arbitru FIFA în 2022 și a debutat în Champions League în noiembrie 2025. Funcționar bancar în Bremen, Sven Jablonski a arbitrat partida Bodo/Glimt – Manchester City 3-1, din sezonul trecut din UEFA Champions League, în care l-a eliminat pe Rodri. Desigur, nu există nicio dovadă că jucătorii celor de la Manchester City s-au „răzbunat” pe central pentru acel meci, prin faptul că a fost pus la pământ într-un mod bizar.

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