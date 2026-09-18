Faza serii în Giulești! Titular la Rapid abia după ce a plecat de la echipă

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Drilon Hazrollaj a fost împrumutat de Rapid București la KF Tirana în această vară, în speranța că jucătorul va bifa mai multe minute. Asta, în condițiile în care în Giulești nu a primit prea multe șanse, concurența fiind acerbă. O eroare tehnică l-a făcut, însă, titular în meciul cu FC Argeș.

Drilon Hazrollaj a plecat de la Rapid în vară, dar a fost titular chiar dacă e la 850 de kilometri distanță

Doar 325 de minute în 14 minute a prins Drilon Hazrollaj în tricoul lui Rapid. O medie de 23 de minute pe meci care l-a determinat pe kosovar să ceară să fie lăsat să plece împrumut la FK Tirana, în Albania. Deși e aflat la 850 de kilometri distanță de București, Drilon Hazrollaj a fost… titular în această seară cu FC Argeș.

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Astfle, fanii prezenți pe G a Rapidului și au avut surpriza să-l vadă pe Drilon Hazrollaj titular. Desigur, o eroare tehnică sau o clipă de neatenție a celui care se ocupă de introducerea numelor jucătorilor în sistem.

Kosovarul venea în Giulești la începutul sezonului 2025/2026 de la FC Malisheva pentru 900.000 de euro, însă giuleștenii nu au dat lovitura cu el ca și în cazul lui Rrahmani. Astfel,Hazrollar a plecat de la Rapid după niciun sezon petrecut în Giulești, timp în care nu a prins prea multe meciuri.

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Hazrollaj a făcut senzație la fostele sale echipe, însă la Rapid nu a convins și a fost împrumutat în Albania

Rapid a anunțat pe 26 iulie 2026 că până la finele sezonului la KF Tirana în Albania. În trei sezoane la Malisheva, fotbalistul reușise să înscrie 48 de goluri și să dea 20 de pase de gol în 95 de partide oficiale, însă în Superliga nu a contat.

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Drilon Hazrollaj a plecat în această vară de la Rapid alături de alte nume precum Andrei Borza, Tobias Christensen, Elvir Koljic, Jakub Hromada, Robert Bădescu, Diogo Mendes, Leo Bolgado și Daniel Paraschiv. De altfel, antrenorul Daniel Pancu anunța că are nevoie de timp pentru a crea o echipă, în condițiile în care au plecat foarte mulți jucători și au venit la fel de mulți.