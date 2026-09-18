Sport

Faza serii în Giulești! Titular la Rapid abia după ce a plecat de la echipă

Un fost jucător al Rapidului s-a trezit titular în meciul cu FC Argeș deși a plecat de la echipă. Este vorba despre Drilon Hazrollaj, jucător împrumutat la KF Tirana.
Flaviu Popa
18.09.2026 | 21:27
Faza serii in Giulesti Titular la Rapid abia dupa ce a plecat de la echipa
SPECIAL FANATIK
Echipa Rapidului înainte de meciul cu FC Argeș. Foto: FANATIK - Renato Anghelescu
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Drilon Hazrollaj a fost împrumutat de Rapid București la KF Tirana în această vară, în speranța că jucătorul va bifa mai multe minute. Asta, în condițiile în care în Giulești nu a primit prea multe șanse, concurența fiind acerbă. O eroare tehnică l-a făcut, însă, titular în meciul cu FC Argeș.

Drilon Hazrollaj a plecat de la Rapid în vară, dar a fost titular chiar dacă e la 850 de kilometri distanță

Doar 325 de minute în 14 minute a prins Drilon Hazrollaj în tricoul lui Rapid. O medie de 23 de minute pe meci care l-a determinat pe kosovar să ceară să fie lăsat să plece împrumut la FK Tirana, în Albania. Deși e aflat la 850 de kilometri distanță de București, Drilon Hazrollaj a fost… titular în această seară cu FC Argeș.

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Astfle, fanii prezenți pe Giulești au putut urmări pe tabela de marcaj a stadionului echipa de start a Rapidului și au avut surpriza să-l vadă pe Drilon Hazrollaj titular. Desigur, o eroare tehnică sau o clipă de neatenție a celui care se ocupă de introducerea numelor jucătorilor în sistem.

Kosovarul venea în Giulești la începutul sezonului 2025/2026 de la FC Malisheva pentru 900.000 de euro, însă giuleștenii nu au dat lovitura cu el ca și în cazul lui Rrahmani. Astfel,Hazrollar a plecat de la Rapid după niciun sezon petrecut în Giulești, timp în care nu a prins prea multe meciuri.

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Hazrollaj a făcut senzație la fostele sale echipe, însă la Rapid nu a convins și a fost împrumutat în Albania

Rapid a anunțat pe 26 iulie 2026 că i-a permis lui Hazrollaj să plece sub formă de împrumut până la finele sezonului la KF Tirana în Albania. În trei sezoane la Malisheva, fotbalistul reușise să înscrie 48 de goluri și să dea 20 de pase de gol în 95 de partide oficiale, însă în Superliga nu a contat.

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Drilon Hazrollaj a plecat în această vară de la Rapid alături de alte nume precum Andrei Borza, Tobias Christensen, Elvir Koljic, Jakub Hromada, Robert Bădescu, Diogo Mendes, Leo Bolgado și Daniel Paraschiv. De altfel, antrenorul Daniel Pancu anunța că are nevoie de timp pentru a crea o echipă, în condițiile în care au plecat foarte mulți jucători și au venit la fel de mulți.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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