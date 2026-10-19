Faza serii! Reghecampf a venit la declarații auzindu-l pe Gigi Becali la TV: „Mă bucură faptul că suferim”. Video

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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) are până în acest moment două victorii în primele două meciuri oficiale în noul său mandat pe banca FCSB. Chiar dacă ambele victorii, cu Oțelul și FC Voluntari, au fost la limită, antrenorul roș-albaștrilor nu își face probleme. „Reghe” a ajuns la declarații chiar în momentul în care Gigi Becali critica jocul slab al echipei sale, iar vocea sa se auzea dintr-un televizor situat în spatele pupitrului.

Reghecampf nu-și face probleme în legătură cu victoriile la limită ale FCSB

FCSB a câștigat cu 1-0 meciul cu Oțelul Galați și cu 2-1 partida contra lui FC Voluntari, însă Reghecampf a părut să fie chiar bucuros că echipa sa a suferit și s-a chinuit până în ultimul minut să câștige cele trei puncte la aceste două meciuri. Chiar dacă în timp ce a intrat în sală iar cuvintele sale răsunau din televizor în sala de conferințe, antrenorul roș-albaștrilor nu s-a lăsat afectat.

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„Un meci așa cum am preconizat. Cei de la FC Voluntari au mizat foarte mult pe contraatac și au încercat să ne surprindă cu minge lungă. Am avut câteva situații bune în prima repriză, după care în repriza a doua am jucat puțin mai slab și din cauza faptului că a trebuit să-l schimb pe Karlo, din teama de a nu primi al doilea cartonaș galben. Am încercat să schimbăm puțin la pauză și nu cred că a fost un lucru bun, iar asta s-a văzut. Am fost egalați și puteam fi chiar conduși.

Cred eu că, în mare, am jucat mai bine, dar la nivelul nostru nu trebuie să se întâmple ca adversarul să-și creeze ocazii pe minge lungă. Pe mine mă bucură faptul că suferim. Nu este ușor să câștigi un meci, iar eu consider că Voluntari este o echipă bună cu jucători de valoare. Le-am spus că dacă nu vom alerga mai mult decât adversarul, vom avea probleme. Trebuie să tratăm adversarul cu mai mult respect”, a spus Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.

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Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre antrenamentele „spartane” pe care le face la FCSB

„de foc” de la FCSB, Laurențiu Reghecampf a ținut să specifice că realitatea nu este chiar așa dură și că antrenamentele sunt unele normale: „Cred că discutați prea mult de aceste antrenamente. Sunt normale. Antrenamente pe care jucătorii trebuie să le facă. Nu facem nimic exagerat. Totul este controlat, nu este ceva wow.

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Știu că se discută foarte mult, dar eu cred că jucătorii trebuie să fie conștienți că au anumite lucruri de făcut, nu doar 2-3 ore în care sunt la stadion, ci și în restul de ore când sunt acasă. Astăzi poate a fost o seară mai slabă a lui Ofri, dar eu în continuare am mare încredere în el. Cu Garita încerc să vorbesc foarte mult. El își creează oportunități după un efort foarte mare. Este un jucător care chiar merită să mai marcheze pentru că muncește foarte mult”, a mai spus Reghecampf.

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Reghecampf, încântat de Radunovic și Stoian. De ce i-a dat banderola de căpitan lui Vali Crețu

La pauza meciului cu FC Voluntari, Karlo Muhar, căpitanul roș-albaștrilor, a fost înlocuit din cauza cartonașului galben pe care îl luase în prima repriză, astfel că Reghecampf a decis să-i dea banderola de căpitan lui Valentin Crețu, fotbalist al cărui viitor la echipă este incert. El i-a evidențiat pe Alex Stoian, care a adus din nou trei puncte importante echipei, dar și pe Risto Radunovic, care a făcut o treabă extraordinară din poziția de mijlocaș.

„Mă bucur foarte mult pentru Stoian și că reacția lui este una pozitivă. Ceea ce face la antrenamente și pe teren îl poate face să devină un fotbalist mult mai bun. Eu urmăresc jucătorii la antrenamente, iar Risto mi-a dat siguranța asta la posesie. Este un jucător foarte inteligent. Și el are nevoie de anumit timp pentru a ajunge la un nivel înalt. Nu a fost cele două săptămâni la antrenamente, pentru că a fost la echipa națională și nici acolo nu a jucat foarte mult. El ne poate ajuta foarte mult. Să aibă balanța asta între atac și apărare.

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Când l-am schimbat pe Karlo și nu îl aveam pe Drăguș, cred că cea mai bună decizie era să-l punem pe Vali Crețu. Aparițiile și jocul său o să-i dea continuitate. Și el este conștient că doar prin evoluții bune își poate prelungi cariera sportivă la FCSB”, a mai declarat Laurențiu Reghecampf.