Faza zilei în fotbalul românesc s-a petrecut la centrul de antrenament al CSA Steaua, acolo unde un junior a venit la pregătire în echipamentul celor de la FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Momentul a fost expus pe o rețea de socializare, iar Mihai Stoica, managerul FCSB a apreciat postarea. În plus, suporterii echipei lui Gigi Becali nu au ezitat să îi ionizeze pe cei de la CSA Steaua.

CSA Steaua București se află pe primul loc în seria a 4-a din Liga 3, cu 26 de puncte acumulate în cele 10 partide disputate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Faza zilei în fotbalul românesc! Un junior de la CSA Steaua, în echipamentul FCSB. Video

În cadrul unui video postat pe contul oficial de YouTube al celor de la CSA Steaua București, în care fostul mare fundaș al clubului din Ghencea, Ștefan Iovan vorbește despre planurile de dezvoltare de la centrul de de copii și juniori, se observa că unul dintre steliști are echipament cu FCSB.

La nivel de seniori Steaua conduce seria 4 din Liga 3, cu 26 de puncte, fiind colegă de grupă cu FCSB 2, Progresul Spartac, Dinamo 2, Metalul Buzău, Rapid 2 sau Concordia Chiajna.

ADVERTISEMENT

Primul meci din campionat pentru steliști este abia în martie anul viitor, contra celor de la FCSB 2, echipă aflată pe locul secund cu 24 de puncte.

Alexandru Bourceanu: “Îmi e greu să spun FCSB”

Alexandru Bourceanu a declarat de curând că îi este greu să se refere la fosta sa echipă ca și FCSB: “Emoţia oamenilor nu știu cum poate sa fie gestionata. Nici nu știi ale cui sunt meciurile din 2006, din 2015, din 2002. Nu știu. E o situație tare complicată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La mine e simplu, eu am jucat la echipa lui Gigi Becali. Când vorbesc, mie îmi e greu sî spun FCSB. Am încercat să mă corectez pentru a nu crea o situație pentru jurnaliști. Dar pentru mine, eu am jucat la Steaua, la echipa lui Gigi Becali.

Eu nu am niciun cuvânt împotriva Armatei, a celor de la CSA Steaua, dar eu am jucat pentru echipa lui Becali”, a fost declarația lui Bourceanu.

ADVERTISEMENT