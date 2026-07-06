Fazele care au încins definitiv Mexic – Anglia! Arbitrul a mers de fiecare dată să verifice și i-a înnebunit pe englezi

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din optimile de finală ale CM 2026, a fost un adevărat război. După ce meciul de pe Azteca a început cu o întârziere de o oră din cauza furtunii, britanicii au dominat în mare parte confruntarea din Ciudad de Mexico. Gazdele turneului final au revenit în joc după două faze de arbitraj, la care a fost nevoie de intervenția VAR.

Mexic – Anglia, meci de foc pe Azteca. Decizii controversate de arbitraj

Anglia a părut că nu are nicio problemă să treacă de Mexic în optimile de finală ale Campionatului Mondial. Fotbaliștii lui Javier Aguirre au revenit însă în meci după două faze de controversate de arbitraj. Mai întâi, britanicii au primi după o intervenție „criminală” a lui Quansah asupra lui Gallardo, în minutul 54, la scorul de 1-2. Arbitrul Alireza Faghani l-a dat afară pe jucătorul englez doar după intervenția VAR, deși decizia era destul de evidentă.

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„Centralul” a avut nevoie de intervenția colegilor din VAR și la faza din minutul 69, când mexicanii au făcut 2-3 din penalty. Arbitrul cu cetățenie australiano-iraniană nu a considerat, inițial, că duelul dintre Harry Kane și Gutierrez a fost unul neregulamentar. Norocul gazdelor a fost că arbitrii din camera VAR au fost mai vigilenți și l-au chemat pe Faghani să revadă faza. Cel care a transformat lovitura de la 11 metri a fost golgheterul mexicanilor, Raul Jimenez.

Anglia a primit și ea penalty, dar fără intervenția VAR

Harry Kane, omul care a comis penalty-ul din care Mexic a făcut 2-3, înscrisese ceva mai devreme golul trei ai englezilor, tot dintr-o lovitură de la 11 metri, dictată în minutul 58, și în urma căreia s-a făcut 3-1 pentru naționala lui Thomas Tuchel. La acea fază, Alirez Faghani a luat prompt decizia, fără să aibă nevoie de intervenția VAR. „Centralul” a văzut din prima duelul neregulamentar dintre

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Finalul a fost unul de foc, mexicanii încercând cu disperare să restabilească egalitatea și să trimită meciul în extra tine. Arbitrul a dictat 11 minute de prelungiri, dar fără succes pentru selecționata lui Javier Aguirre. În cele din urmă, Anglia s-a impus pe Azteca cu scorul de 3-2 și va merge în sferturile de finală, acolo unde o așteaptă Norvegia, care a învins-o pe Brazilia cu scorul de 2-1.

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