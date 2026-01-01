Sport

FBI oferă 15 milioane de dolari pentru capturarea unui fost sportiv olimpic. I-au fost confiscate bunuri în valoare de 40.000.000 de dolari

Un fost sportiv olimpic a ajuns pe lista FBI a celor mai căutați infractori din lume! Biroul Federal de Investigații oferă o recompensă de 15.000.000 de dolari pentru orice informație care duce la capturarea sa
Ciprian Păvăleanu
01.01.2026 | 16:07
Ryan Wedding este unul dintre cei mai căutați oameni de pe planetă. Foto: Colaj FANATIK
Biroul Federal de Investigații este în căutarea unui fost sportiv olimpic, care a ajuns pe lista celor mai căutați zece infractori din lume. Este vorba despre Ryan Wedding, un fost snowboarder olimpic, care se ascunde în Mexic, protejat de cartelul Sinaloa.

FBI pune la bătaie 15 milioane de dolari pentru capturarea lui Ryan Wedding. De ce este fostul sportiv acuzat

În vârstă de 44 de ani, canadianul Ryan Wedding este acuzat că a condus o rețea multinațională de trafic de droguri. Pe lângă asta, se crede că tot el este în spatele uciderii unui martor federal. Autoritățile americane cred că el s-ar afla în acest moment în Mexic, unde este protejat de cartelul Sinaloa.

Biroul Federal de Investigații a anunțat că oferă 15 milioane de dolari pentru orice informație care va duce la capturarea fostului snowboarder olimpic, el fiind una dintre cele 10 persoane aflate pe lista celor mai căutați infractori ai FBI.

În căutarea sa, sute de motociclete și diverse opere de artă, în valoarea de 40 de milioane de dolari, au fost confiscate, în urma aplicării unor mandate de percheziție a autorităților mexicane, deoarece se presupune că acestea i-ar aparține lui Wedding.

Comunicatul transmis de FBI

Pe data de 29 decembrie 2025, FBI Los Angeles a emis un comunicat în care a prezentat toate aceste detalii. Autoritățile americane au informat populația despre recompensă și unde ar putea fi contactați în cazul deținerii de informații folositoare:

„În această lună, autoritățile mexicane au executat multiple mandate de perchezițtie și au confiscat un număr uriaș de motociclete în valoare de 40 de milioane de dolari, despre care se crede că aparțin lui Ryan James Wedding, unul dintre cei mai căutați infractori din lume. Succesul acestor percheziții este un rezultat al efortului autorităților mexicane, FBI și a Departamentului de Poliție din Los Angeles.

Există o recompensă de 15 milioane de dolari pentru orice informație care ar duce la arestarea lui Wedding. Dacă aveți orice informație utilă, vă rugăm să ne contactați prin WhatsApp, Signal sau Telegram. Puteți, de asemenea, să mergeți la orice post FBI apropiat de locuința dumneavoastră sau la orice Ambasadă a Americii din apropiere. Puteți trimite un pont și online. Pentru mai multe detalii, vizitați-ne site-ul”, au transmis cei de la FBI în comunicatul lor.

Cum arată cariera de sportiv a lui Ryan Wedding

Cariera de sportiv a lui James Wedding a fost una destul de scurtă, întrucât el a renunțat rapid la snowboarding și a intrat în rețeaua de trafic de droguri pentru care a devenit în ziua de azi unul dintre cei mai căutați oameni de pe planetă.

La prima cursă de snowboarding la care a participat, Wedding a reușit să se claseze direct pe prima poziție. La acea vreme, el avea doar 15 ani, însă a fost selecționat în Echipa Națională de Schi a Canadei. A obținut o medalie de bronz în proba de slalom uriaș paralel la Campionatul Mondial de Juniori din 1999 și o medalie de argint, doi ani mai târziu, la Campionatul Mondial de Juniori din 2001.

El a fost selecționat pentru Team Canada la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2002, care au avut loc la Salt Lake City. A concurat în proba masculină de slalom uriaș paralel la snowboard și s-a clasat doar pe locul 24, după care și-a pus capăt carierei de sportiv.

