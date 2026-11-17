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FC Argeș o va întâlni pe FCSB la Mioveni duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:30, iar gruparea piteșteană a scos la vânzare biletele pentru această partidă. Momentan, tichetele pot fi achiziționate doar de abonați și de fanii care au cumpărat bilete și pentru partida cu Dinamo din runda precedentă.

FC Argeș a inventat „pașaportul” anti-FCSB

Biletele pentru partida FC Argeș – FCSB sunt disponibile începând de luni, iar acestea pot fi achiziționate momentan doar de anumite categorii de suporteri. Pe lângă abonați, care pot cumpăra câte 3 tichete, singurii fani care le pot achiziționa sunt cei care au fost prezenți la din etapa trecută, câștigat cu 2-1. Aceștia trebuie să prezinte biletul de la acel joc ca dovadă și pot cumpăra câte două tichete.

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Cel mai probabil, piteștenii doresc să evite ca biletele pentru meciul de la Mioveni să ajungă la fanii „roș-albaștrilor”. Acestea nu sunt disponibile în mediul online, ci doar fizic. Tichetele pot fi cumpărate marți de la fan shop-ul clubului, între orele 15:00 și 17:00, iar miercuri, sunt disponibile la fan shop între orele 14:00 și 17:00, dar și la Mioveni, între 18:00 și 19:30.

Cât costă biletele la FC Argeș – FCSB

Tribuna 0 – 80 lei

Tribuna 1 – 50 lei

Tribuna 2 – 40 lei

Sector oaspeți – 40 lei

Family Zone Tribuna 1: 1 adult + 1 copil – 60 lei / 1 adult + 2 copii – 70 lei

/ 1 adult + 2 copii – Family Zone Tribuna 2: 1 adult + 1 copil – 50 lei / 1 adult + 2 copii – 60 lei

FC Argeș a întrerupt seria neagră chiar contra lui Dinamo

Prezentă în play-off în sezonul precedent, FC Argeș a trecut printr-o perioadă dificilă în noua stagiune. Echipa pregătită de Bogdan Andone a obținut 3 victorii în primele 4 runde, dar mai apoi a traversat o serie de 10 meciuri fără succes în campionat. Aceasta s-a încheiat într-un mod neașteptat, cu victoria obținută pe teren propriu contra lui Dinamo, echipă aflată la acel moment pe primul loc.

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Piteștenii au condus cu 1-0 la pauză, însă „câinii” au egalat în minutul 62 și au ratat mai multe ocazii importante de a trece în avantaj. Golul de 2-1, care a asigurat 3 puncte importante gazdelor, a sosit în prelungirile meciului, când Mamadou Mendy a profitat de o și l-a învins pe Bellaarouch. FC Argeș ocupă momentan locul 13 în SuperLiga, cu 15 puncte.