FC Argeș, alături de Cătălin Căbuz după gafa uluitoare din 0-1 cu U Cluj: „Nimeni nu îl va critica”

FC Argeș – U Cluj, din etapa a 2-a din play-off-ul SuperLigii, a fost câștigat de oaspeți. Unicul gol al partidei a fost marcat după o gafă incredibilă comisă de către Cătălin Căbuz. Portarul s-a sincronizat prost după o pasă primită, mingea a atins piciorul său de sprijin și după s-a dus în poartă. Cum comentează piteștenii eroarea lui Căbuz.

FC Argeș, alături de Cătălin Căbuz după gafa uluitoare din 0-1 cu U Cluj

La scurt timp după FC Argeș – U Cluj 0-1, Mario Tudose a transmis că FC Argeș speră la obiective mărețe și nu se mulțumește doar cu prezența în play-off. , fundașul piteștenilor a mărturisit că acesta va fi consolat și că nimeni nu îi va reproșa faptul că remiza a fost ratată din cauza erorii sale.

„Știam că va fi un meci greu. U Cluj e o echipă bună și are șanse reale la câștigarea campionatului. A venit această greșeală, se întâmplă. Mereu se văd astfel de erori la fundași sau la portari. Suntem alături de el, îl susținem și nimeni nu îl va critica.

Am spus de când am intrat în play-off că vom juca de la egal cu oricine. Avem valoarea să învingem pe oricine, indiferent de nume. Noi suntem totuși o nou-promovată. Nu a mai fost vreo nou-promovată atât de bună ca noi. Acesta a fost obiectivul: să prindem play-off-ul și dorim să câștigăm cât mai multe puncte”, a declarat Tudose la flash-interviu, conform .

Căbuz, convocat la echipa națională

Greșeala pe care a făcut-o Cătălin Căbuz s-a petrecut exact în ziua în care Mihai Popa, portar chemat inițial de Mircea Lucescu la lotul național, a resimțit dureri după victoria în fața lui Rapid, motiv pentru care selecționerul a decis să solicite serviciile lui Căbuz.

Partida cu Turcia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, este programată joi, 26 martie. Suporterii din România își pun mari speranțe în acest duel ce se va disputa la Istanbul, având în vedere că echipa națională nu a mai participat la un turneu mondial din 1998, atunci când competiția a avut loc în Franța.