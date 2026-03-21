FC Argeș, alături de Cătălin Căbuz după gafa uluitoare din 0-1 cu U Cluj: „Nimeni nu îl va critica”

Jucătorii de la FC Argeș sunt alături de Cătălin Căbuz după gafa comisă de portar în înfrângerea cu U Cluj, din etapa a 2-a din play-off.
Iulian Stoica
21.03.2026 | 23:11
FC Argeș, alături de Cătălin Căbuz după 0-1 cu U Cluj. Foto: sportpictures
FC Argeș – U Cluj, din etapa a 2-a din play-off-ul SuperLigii, a fost câștigat de oaspeți. Unicul gol al partidei a fost marcat după o gafă incredibilă comisă de către Cătălin Căbuz. Portarul s-a sincronizat prost după o pasă primită, mingea a atins piciorul său de sprijin și după s-a dus în poartă. Cum comentează piteștenii eroarea lui Căbuz.

La scurt timp după FC Argeș – U Cluj 0-1, Mario Tudose a transmis că FC Argeș speră la obiective mărețe și nu se mulțumește doar cu prezența în play-off. Întrebat despre greșeala lui Cătălin Căbuz, fundașul piteștenilor a mărturisit că acesta va fi consolat și că nimeni nu îi va reproșa faptul că remiza a fost ratată din cauza erorii sale.

„Știam că va fi un meci greu. U Cluj e o echipă bună și are șanse reale la câștigarea campionatului. A venit această greșeală, se întâmplă. Mereu se văd astfel de erori la fundași sau la portari. Suntem alături de el, îl susținem și nimeni nu îl va critica.

Am spus de când am intrat în play-off că vom juca de la egal cu oricine. Avem valoarea să învingem pe oricine, indiferent de nume. Noi suntem totuși o nou-promovată. Nu a mai fost vreo nou-promovată atât de bună ca noi. Acesta a fost obiectivul: să prindem play-off-ul și dorim să câștigăm cât mai multe puncte”, a declarat Tudose la flash-interviu, conform Digi Sport.

Căbuz, convocat la echipa națională

Greșeala pe care a făcut-o Cătălin Căbuz s-a petrecut exact în ziua în care a primit prima convocare la echipa națională a României. Mihai Popa, portar chemat inițial de Mircea Lucescu la lotul național, a resimțit dureri după victoria în fața lui Rapid, motiv pentru care selecționerul a decis să solicite serviciile lui Căbuz.

Partida cu Turcia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, este programată joi, 26 martie. Suporterii din România își pun mari speranțe în acest duel ce se va disputa la Istanbul, având în vedere că echipa națională nu a mai participat la un turneu mondial din 1998, atunci când competiția a avut loc în Franța.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
