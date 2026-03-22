FC Argeș, anunț oficial despre Cătălin Căbuz după gafa uriașă din meciul cu U Cluj!

Clubul FC Argeș a simțit nevoia să își manifeste prin intermediul unui comunicat oficial sprijinul față de Cătălin Căbuz. Portarul în vârstă de 29 de ani, abia convocat în premieră la echipa națională a României, pentru barajul cu Turcia, în locul lui Mihai Popa de la CFR Cluj, accidentat, s-a aflat în centrul unui episod foarte delicat pentru cariera sa cu ocazia meciului de pe teren propriu cu U Cluj din etapa a doua a play-off-ului din SuperLiga.

Ce mesaj a transmis clubul FC Argeș după gafa lui Cătălin Căbuz din meciul cu U Cluj

Mai exact, pe final de joc, la scorul de 0-0, În mod evident, și a fost nevoie ca el să fie consolat chiar pe gazon de coechipieri și de oamenii din staff-ul tehnic al piteștenilor.

În acest context, clubul alb-violet a dorit să îl asigure pe portar de toată susținerea pentru a trece cu bine, la nivel mental în primul rând, peste aceste clipe complicate. În primul rând, s-a făcut apel la faptul că, în ciuda greșelii comise, fanii „vulturilor” nu l-au criticat pe goalkeeper, ci din contră chiar i-au strigat numele la finalul meciului în semn de sprijin.

Piteștenii rămân alături de portarul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România

De asemenea, piteștenii s-au referit și la faptul că proaspătul internațional român a contribuit din plin la calificarea în play-off prin intervențiile sale bune din finalul sezonului regulat, la scurt timp după venirea de la Hermannstadt.

„CAPUL SUS, Cătălin! Ai auzit stadionul la finalul meciului? Tribunele ți-au scandat numele. Aceea nu a fost doar o consolare, ci confirmarea faptului că te susținem necondiționat. Unii vor spune că am pierdut un meci. Noi le vom spune că am demonstrat că suntem o FAMILIE. Iar o familie adevărată rămâne unită și la bine, dar mai ales la greu. Dacă FC Argeș luptă astăzi în Play-Off, acest lucru se datorează în mare măsură și intervențiilor tale din finalul sezonului regulat.

Convocarea la Echipa Națională nu este o coincidență, ci răsplata muncii tale din momentul în care ai pus prima oară mănușile în mâini și până astăzi. După mai bine de patru decenii, Argeșul dă din nou un portar echipei naționale! Este o realizare imensă pentru tine și o mândrie uriașă pentru toți argeșenii. Du-te la Echipa Națională cu fruntea sus și cu încredere! Amintește-ți în fiecare secundă că în spatele tău se află întreaga Familie a Vulturilor”, au transmis cei de la FC Argeș prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.