FC Argeș – CFR Cluj, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, faze în timp real

ADVERTISEMENT

FC Argeș și CFR Cluj se întâlnesc luni, 12 octombrie, de la ora 18:00, pe Stadionul Orășenesc din Mioveni, într-un duel din etapa a 11-a din SuperLiga. Cele două formații au nevoie de puncte pentru a-și îmbunătăți situația în clasament, iar confruntarea se anunță importantă pentru ambele echipe. Piteștenii ocupă locul 13, cu 11 puncte, în timp ce CFR Cluj se află pe poziția a 10-a, cu 13 puncte. Partida va fi transmisă în direct de Prima Sport și Digi Sport, iar FANATIK va urmări confruntarea LIVE, cu toate fazele importante și cele mai relevante statistici.

FC Argeș – CFR Cluj, în etapa 11 din SuperLiga României

Partida dintre FC Argeș și CFR Cluj este programată luni, 12 octombrie, de la ora 18:00, pe Stadionul Orășenesc din Mioveni. Duelul pune față în față două formații care au avut un parcurs oscilant în primele 10 etape și care încearcă să obțină un rezultat pozitiv înaintea următoarei runde de campionat.

ADVERTISEMENT

FC Argeș ocupă locul 13, cu 11 puncte, după trei victorii, două rezultate de egalitate și cinci înfrângeri. Piteștenii au marcat șase goluri și au primit 10, iar ultimele rezultate i-au împiedicat să se îndepărteze de zona inferioară a clasamentului. În ultimele cinci confruntări directe cu CFR Cluj, FC Argeș a obținut două victorii și două remize, în timp ce ardelenii au câștigat o singură dată.

CFR Cluj a coborât poziția a opta, cu 13 puncte, după patru victorii, o remiză și cinci înfrângeri. Ardelenii au înscris 16 goluri și au primit 17, cifre care arată că meciurile lor au oferit frecvent faze de atac și ocazii la ambele porți.

ADVERTISEMENT

Superliga FC Argeș 2026-10-12T15:00:00Z CFR Cluj

Clasament SuperLiga etapa 11, înainte și după FC Argeș – CFR Cluj

Înaintea etapei a 11-a, Dinamo București conduce clasamentul, cu 26 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, cu 23 și Rapid București, cu 21. CFR Cluj ocupă locul 10, cu 13 puncte, iar FC Argeș se află pe poziția a 13-a, cu 11 puncte.

ADVERTISEMENT

Partida de la Mioveni poate produce schimbări în partea de mijloc și în zona inferioară a clasamentului. Dacă FC Argeș câștigă, ajunge la 14 puncte și se apropie de formațiile aflate în fața sa. Un succes al CFR-ului ar duce echipa clujeană la 16 puncte și i-ar putea permite să urce în clasament, în funcție de rezultatele celorlalte formații. O remiză ar adăuga câte un punct fiecărei echipe, dar nu ar reprezenta un salt major pentru niciuna dintre ele.

ADVERTISEMENT

Miza este importantă și prin prisma formatului competiției. Primele șase echipe după încheierea sezonului regulat se califică în play-off, în timp ce formațiile de pe locurile 7-16 continuă în play-out. Pentru FC Argeș, apropierea de prima jumătate a clasamentului presupune obținerea unor rezultate constante, iar CFR Cluj urmărește să recupereze punctele pierdute până în prezent.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 11 8 2 1 25-7 26 2 ▲ Univ. Craiova 11 7 2 2 25-9 23 3 ▼ Rapid 10 6 3 1 14-6 21 4 Petrolul 11 6 1 4 14-15 19 5 U Cluj 10 6 0 4 17-14 18 6 Farul 11 4 5 2 17-15 17 7 Corvinul 11 4 4 3 14-11 16 8 ▲ FCSB 11 4 3 4 14-17 15 9 ▲ FC Botoşani 11 3 5 3 16-12 14 10 ▼ CFR Cluj 10 4 1 5 16-17 13 11 ▼ Sepsi OSK 11 3 4 4 7-12 13 12 ▼ UTA 11 3 3 5 14-17 12 13 FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11 14 Oțelul 11 2 4 5 11-16 10 15 FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8 16 Csikszereda 11 0 1 10 6-24 1

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Argeș – CFR Cluj: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, ofsaiduri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct de interes înainte și în timpul partidei dintre FC Argeș și CFR Cluj. În funcție de datele disponibile în platforma LIVE, cititorii vor putea urmări indicatori precum posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile.

ADVERTISEMENT

Cifrele individuale ale fotbaliștilor pot fi importante și pentru cei interesați de pariurile live. În funcție de oferta operatorilor, pot exista piețe dedicate șuturilor, șuturilor pe poartă, faulturilor comise sau cartonașelor. Evoluția acestor indicatori poate influența cotele pe parcursul celor 90 de minute, însă statisticile efective ale partidei vor putea fi evaluate doar după startul jocului.

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului FC Argeș – CFR Cluj. LIVE VIDEO și comentariul în timp real

FANATIK va urmări partida dintre FC Argeș și CFR Cluj în format LIVE, cu momentele importante de pe Stadionul Orășenesc din Mioveni. Cititorii vor putea afla informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR.

Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile. Fanii celor două echipe vor putea urmări evoluția scorului și momentele decisive ale duelului din etapa a 11-a, într-un meci în care atât FC Argeș, cât și CFR Cluj caută puncte pentru a-și îmbunătăți poziția în clasament.

Echipele de start și schimbări la FC Argeș – CFR Cluj

FC Argeș beneficiază de avantajul terenului propriu și va încerca să profite de acest lucru pentru a obține un rezultat pozitiv. Piteștenii au nevoie de puncte pentru a se îndepărta de zona inferioară a clasamentului, în timp ce și de a se apropia de locurile care duc în play-off.

Echipele de start și așezările tactice ale celor două formații vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va urmări și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri FC Argeș – CFR Cluj

FC Argeș – CFR Cluj oferă mai multe variante pe piața de pariuri: rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect și combinații între diferite selecții. Istoricul recent al confruntărilor directe este ușor favorabil piteștenilor, care au obținut două victorii în ultimele cinci întâlniri, însă parcursul din actualul sezon trebuie luat în calcul în analiza meciului.

CFR Cluj a marcat 16 goluri în primele 10 etape, dar a și primit 17, în timp ce FC Argeș are șase goluri înscrise și 10 încasate. Aceste cifre oferă context pentru analiza piețelor de goluri, însă nu reprezintă o garanție privind desfășurarea partidei. Cotele pot suferi modificări până la ora meciului și pe durata partidei. Pentru pariurile live pot deveni importante inclusiv statisticile privind șuturile, cornerele, posesia, cartonașele și ocaziile de gol.