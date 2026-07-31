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FC Argeș – Csikszereda, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Echipele de start, informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

FC Argeș - Csikszereda, SuperLiga, etapa 3. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de la Mioveni.
Adrian Baciu
31.07.2026 | 17:22
FC Arges Csikszereda LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 3 Echipele de start informatii de ultima ora statistici OPTA desfasurarea meciului in timp real
SPECIAL FANATIK
FC Argeș - Csikszereda, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Sursa foto: hepta.ro
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FC Argeș – Csikszereda este meciul de deschidere al etapei cu numărul 3 din SuperLiga. Vineri, 31 iulie, de la ora 18:30, Stadionul Orășenesc din Mioveni va găzdui un duel extrem de interesant între o echipă piteșteană aflată în revenire de formă și una din Miercurea Ciuc care încă nu a marcat în acest sezon. Partida va fi transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FC Argeș – Csikszereda în etapa 3 din SuperLiga României

Toate informațiile importante privind desfășurarea meciului FC Argeș – Csikszereda sunt pe FANATIK. Încă de la începutul sezonului 2026 – 2027 din SuperLiga, toate partidele beneficiază de suportul datelor OPTA pe site. Vorbim aici de echipele de start, clasamentul în timp real, statisticile jucătorilor, comentariul live, formațiile de joc și schimbările efectuate de cei doi antrenori.

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În sezonul precedent, FC Argeș și Csikszereda au fost două echipe redutabile ale campionatului. Prima a reușit o surpriză uriașă și a intrat în play-off. Oaspeții piteștenilor au jucat în play-out, însă nu au avut deloc probleme cu evitarea retrogradării. Dar Csikszereda a început acest sezon extrem de modest: 0 puncte după două etape. De partea cealaltă, Argeș este în revenire de formă. Vineri, la Mioveni, ambele vor avea un ”dușman” comun: căldura. La ora meciului vor fi peste 32 – 33 de grade Celsius.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 3
FC Argeș
Csikszereda
Arbitri
Arbitru centru: A. Moroiţă Arbitru asistent 1: I. Dumitru Arbitru asistent 2: F. Vișan Al patrulea oficial: C. Moldoveanu VAR: I. Dima Asistent VAR: V. Porumbel

Clasament SuperLiga etapa 3, înainte şi după FC Argeș – Csikszereda

Clasamentul din SuperLiga înainte de etapa a 3-a o are pe FCSB lider. Echipa lui Marius Baciu este singura cu punctaj maxim. FC Argeș, cu o victorie și un eșec, ocupă locul 12. Elevii lui Bogdan Andone (51 de ani) au pierdut la FCSB în startul campionatului, scor 0-2, apoi au învins Petrolul, cu 1-0.

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E important de precizat că, în secțiunea de mai jos, clasamentul SuperLigii se actualizează automat. Aici puteți vedea, în timp real, toate schimbările de poziție, cum arată lupta la pozițiile fruntașe, dar și care sunt echipele aflate încă de foarte devreme în lupta pentru evitarea retrogradării.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 FCSB 2 2 0 0 4-0 6
2 Oțelul 2 1 1 0 4-3 4
3 Rapid 2 1 1 0 2-1 4
4 CFR Cluj 2 1 0 1 6-2 3
5 Dinamo 2 1 0 1 5-2 3
6 Corvinul 2 1 0 1 3-2 3
7 Farul 2 1 0 1 3-2 3
8 Univ. Craiova 2 1 0 1 5-5 3
9 U Cluj 2 1 0 1 2-2 3
10 Petrolul 2 1 0 1 1-1 3
11 Sepsi OSK 2 1 0 1 1-1 3
12 FC Argeș 2 1 0 1 1-2 3
13 FC Botoşani 2 0 2 0 3-3 2
14 UTA 2 0 1 1 2-6 1
15 FC Voluntari 2 0 1 1 2-7 1
16 Csikszereda 2 0 0 2 0-5 0

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Argeș – Csikszereda: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

La fiecare meci din SuperLiga, evoluția celor 22 de jucători și a rezervelor care apar pe teren este analizată în detaliu. Aflați instant, la meciul FC Argeș – Csikszereda, despre fiecare fotbalist: câte șuturi a tras pe (ȘP) și spre poartă (Ș), dacă a încasat vreun cartonaș galben (CG), cartonaș roșu (CR) câte faulturi a comis (FC) și de câte ori a fost faultat (FP).

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Dacă privim spre atacanți, statistica ne va spune dacă au marcat (G), dacă au dat o pasă de gol (A), dacă au obținut un corner (CO) sau dacă au fost prinși în poziție de ofsaid (OF). Nu trebuie uitați nici portarii. Statistica vă ține la curent în fiecare minut cu numărul de parade reușite pe parcursul jocului (PAR). Toate aceste date statistice sunt foarte prețioase pentru pariori. În prezent, toate casele de pariuri oferă cote pe fel și fel de statistici, pe șuturi pe / spre poartă, pe cartonașe galbene sau pe cartonașe roșii.

Toți
FC Argeș
Csikszereda
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
94 E. Pap
3 R. Palmeş
6 L. Pászka
13 A. Csürös
4 A. Szabó
24 J. Hegedűs
11 F. de Jesus dos Santos
8 S. Vereș
27 M. Eppel
18 M. Tajti
55 D. Bota
90 S. Nyitra
20 E. Bödő
9 J. Dolný
29 R. Trif
34 M. Karácsony
16 E. Tóth-Pál
79 S. Szalay
77 A. Stahl
17 Á. Czékus
30 Z. Magyar
22 M. Ódor
34 C. Căbuz
2 C. Tofan
23 F. Borţa
27 R. Sierra Giménez
6 M. Tudose
3 L. Sadriu
16 I. Rădescu
22 V. Raţă
92 T. Luvambo
7 M. Idowu
99 R. Moldoveanu
69 O. Alagbe Adefunyibomi
96 S. Balaure
11 Y. Pîrvu
31 M. Șerban
15 G. Gomes Garutti
4 E. Antoniou
20 P. Dulcea
29 G. Gheorghe
19 C. Micovschi
33 L. Crăciun
26 D. Oancea

Desfășurarea meciului FC Argeș – Csikszereda LIVE VIDEO comentariul în timp real

Iubitorii fotbalului care nu au timp să urmărească partida FC Argeș – Csikszereda la TV sau pur și simplu vor să fie la curent cu absolut tot ceea ce se întâmplă pe teren au pe FANATIK toate momentele meciului de la Mioveni. Fazele arzătoare, golurile, schimbările, prelungirile acordate, sunt evidențiate printr-un text îngroșat. Totul în timp real.

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Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start și schimbări la FC Argeș – Csikszereda

Cum arată planurile tactice ale celor doi antrenori care se înfruntă la Mioveni, Bogdan Andone și Istvan Szabo, pot fi observate pe ”foaia de joc” de mai jos. Fanii pot vedea aici echipele de start imediat ce sunt disponibile. Apoi, după începutul meciului, aici apar modificările efectuate de antrenori pe parcursul jocului. Nu lipsește o grafică pentru fiecare jucător în parte. Se poate știi astfel cine și în ce minut a marcat, ce jucător a fost scos de pe teren sau cine a luat ”galben” sau ”roșu”.

FC Argeș 4-3-3
34C. Căbuz
2C. Tofan(cpt)
23F. Borţa
27R. Sierra Giménez
6M. Tudose
3L. Sadriu
16I. Rădescu
22V. Raţă
92T. Luvambo
7M. Idowu
99R. Moldoveanu
Rezerve
19C. Micovschi
15G. Gomes Garutti
33L. Crăciun
26D. Oancea
31M. Șerban
11Y. Pîrvu
96S. Balaure
29G. Gheorghe
20P. Dulcea
4E. Antoniou
69O. Alagbe Adefunyibomi
Antrenor
B. Andone
Csikszereda 4-2-3-1
94E. Pap
3R. Palmeş
6L. Pászka
13A. Csürös
4A. Szabó
24J. Hegedűs
11F. de Jesus dos Santos
8S. Vereș(cpt)
27M. Eppel
18M. Tajti
55D. Bota
Rezerve
90S. Nyitra
29R. Trif
22M. Ódor
30Z. Magyar
17Á. Czékus
9J. Dolný
77A. Stahl
79S. Szalay
16E. Tóth-Pál
20E. Bödő
34M. Karácsony
Antrenor
I. Szabó

Cele mai tari cote la pariuri FC Argeș – Csikszereda

În meciul de vineri, de la Mioveni, FC Argeș pare a fi echipa pe val. după primele. Piteștenii și-au revenit după eșecul cu FCSB (0-2) și au trecut de Petrolul, deși au jucat în 10 din minutul 43. Csikszereda, după un final bun de sezon 2025 – 2026, nu pare a se regăsi cu noul antrenor. Ciucanii încă nu au marcat în acest debut de campionat.

O victorie a gazdelor primește o cotă de 1,75 la Superbet. FC Argeș are un procent de succes de 100% cu Csikszereda pe prima scenă. În sezonul regulat al campionatului trecut, piteștenii s-au impus în ambele meciuri: 3-1 la Mioveni și 2-0 la Miercurea Ciuc. O altă cotă de la Superbet care trage cu ochiul este ”1 pauză sau final” – 1,52.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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