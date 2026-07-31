FC Argeș – Csikszereda, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Echipele de start, informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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FC Argeș – Csikszereda este meciul de deschidere al etapei cu numărul 3 din SuperLiga. Vineri, 31 iulie, de la ora 18:30, Stadionul Orășenesc din Mioveni va găzdui un duel extrem de interesant între o echipă piteșteană aflată în revenire de formă și una din Miercurea Ciuc care încă nu a marcat în acest sezon. Partida va fi transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FC Argeș – Csikszereda în etapa 3 din SuperLiga României

Toate informațiile importante privind desfășurarea meciului FC Argeș – Csikszereda sunt pe FANATIK. Încă de la începutul sezonului 2026 – 2027 din SuperLiga, toate partidele beneficiază de suportul datelor OPTA pe site. Vorbim aici de echipele de start, clasamentul în timp real, statisticile jucătorilor, comentariul live, formațiile de joc și schimbările efectuate de cei doi antrenori.

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În sezonul precedent, FC Argeș și Csikszereda au fost două echipe redutabile ale campionatului. Prima a reușit o surpriză uriașă și a intrat în play-off. Oaspeții piteștenilor au jucat în play-out, însă nu au avut deloc probleme cu evitarea retrogradării. Dar Csikszereda a început acest sezon extrem de modest: 0 puncte după două etape. De partea cealaltă, Argeș este în revenire de formă. Vineri, la Mioveni, ambele vor avea un ”dușman” comun: căldura. La ora meciului vor fi peste 32 – 33 de grade Celsius.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 3 FC Argeș 2026-07-31T15:30:00Z Csikszereda Arbitri Arbitru centru: A. Moroiţă Arbitru asistent 1: I. Dumitru Arbitru asistent 2: F. Vișan Al patrulea oficial: C. Moldoveanu VAR: I. Dima Asistent VAR: V. Porumbel

Clasament SuperLiga etapa 3, înainte şi după FC Argeș – Csikszereda

Clasamentul din SuperLiga înainte de etapa a 3-a o are pe FCSB lider. . FC Argeș, cu o victorie și un eșec, ocupă locul 12. Elevii lui Bogdan Andone (51 de ani) au pierdut la FCSB în startul campionatului, scor 0-2, apoi au învins Petrolul, cu 1-0.

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E important de precizat că, în secțiunea de mai jos, clasamentul SuperLigii se actualizează automat. Aici puteți vedea, în timp real, toate schimbările de poziție, cum arată lupta la pozițiile fruntașe, dar și care sunt echipele aflate încă de foarte devreme în lupta pentru evitarea retrogradării.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ FCSB 2 2 0 0 4-0 6 2 ▲ Oțelul 2 1 1 0 4-3 4 3 ▲ Rapid 2 1 1 0 2-1 4 4 ▲ CFR Cluj 2 1 0 1 6-2 3 5 ▲ Dinamo 2 1 0 1 5-2 3 6 ▼ Corvinul 2 1 0 1 3-2 3 7 ▲ Farul 2 1 0 1 3-2 3 8 ▼ Univ. Craiova 2 1 0 1 5-5 3 9 ▼ U Cluj 2 1 0 1 2-2 3 10 ▼ Petrolul 2 1 0 1 1-1 3 11 ▲ Sepsi OSK 2 1 0 1 1-1 3 12 ▲ FC Argeș 2 1 0 1 1-2 3 13 ▼ FC Botoşani 2 0 2 0 3-3 2 14 ▲ UTA 2 0 1 1 2-6 1 15 ▼ FC Voluntari 2 0 1 1 2-7 1 16 ▼ Csikszereda 2 0 0 2 0-5 0

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Argeș – Csikszereda: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

La fiecare meci din SuperLiga, evoluția celor 22 de jucători și a rezervelor care apar pe teren este analizată în detaliu. Aflați instant, la meciul FC Argeș – Csikszereda, despre fiecare fotbalist: câte șuturi a tras pe (ȘP) și spre poartă (Ș), dacă a încasat vreun cartonaș galben (CG), cartonaș roșu (CR) câte faulturi a comis (FC) și de câte ori a fost faultat (FP).

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Dacă privim spre atacanți, statistica ne va spune dacă au marcat (G), dacă au dat o pasă de gol (A), dacă au obținut un corner (CO) sau dacă au fost prinși în poziție de ofsaid (OF). Nu trebuie uitați nici portarii. Statistica vă ține la curent în fiecare minut cu numărul de parade reușite pe parcursul jocului (PAR). Toate aceste date statistice sunt foarte prețioase pentru pariori. În prezent, toate casele de pariuri oferă cote pe fel și fel de statistici, pe șuturi pe / spre poartă, pe cartonașe galbene sau pe cartonașe roșii.

Toți FC Argeș Csikszereda Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 94 E. Pap – – – – – – – – – – – 3 R. Palmeş – – – – – – – – – – – 6 L. Pászka – – – – – – – – – – – 13 A. Csürös – – – – – – – – – – – 4 A. Szabó – – – – – – – – – – – 24 J. Hegedűs – – – – – – – – – – – 11 F. de Jesus dos Santos – – – – – – – – – – – 8 S. Vereș – – – – – – – – – – – 27 M. Eppel – – – – – – – – – – – 18 M. Tajti – – – – – – – – – – – 55 D. Bota – – – – – – – – – – – 90 S. Nyitra – – – – – – – – – – – 20 E. Bödő – – – – – – – – – – – 9 J. Dolný – – – – – – – – – – – 29 R. Trif – – – – – – – – – – – 34 M. Karácsony – – – – – – – – – – – 16 E. Tóth-Pál – – – – – – – – – – – 79 S. Szalay – – – – – – – – – – – 77 A. Stahl – – – – – – – – – – – 17 Á. Czékus – – – – – – – – – – – 30 Z. Magyar – – – – – – – – – – – 22 M. Ódor – – – – – – – – – – – 34 C. Căbuz – – – – – – – – – – – 2 C. Tofan – – – – – – – – – – – 23 F. Borţa – – – – – – – – – – – 27 R. Sierra Giménez – – – – – – – – – – – 6 M. Tudose – – – – – – – – – – – 3 L. Sadriu – – – – – – – – – – – 16 I. Rădescu – – – – – – – – – – – 22 V. Raţă – – – – – – – – – – – 92 T. Luvambo – – – – – – – – – – – 7 M. Idowu – – – – – – – – – – – 99 R. Moldoveanu – – – – – – – – – – – 69 O. Alagbe Adefunyibomi – – – – – – – – – – – 96 S. Balaure – – – – – – – – – – – 11 Y. Pîrvu – – – – – – – – – – – 31 M. Șerban – – – – – – – – – – – 15 G. Gomes Garutti – – – – – – – – – – – 4 E. Antoniou – – – – – – – – – – – 20 P. Dulcea – – – – – – – – – – – 29 G. Gheorghe – – – – – – – – – – – 19 C. Micovschi – – – – – – – – – – – 33 L. Crăciun – – – – – – – – – – – 26 D. Oancea – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului FC Argeș – Csikszereda LIVE VIDEO comentariul în timp real

Iubitorii fotbalului care nu au timp să urmărească partida FC Argeș – Csikszereda la TV sau pur și simplu vor să fie la curent cu absolut tot ceea ce se întâmplă pe teren au pe FANATIK toate momentele meciului de la Mioveni. Fazele arzătoare, golurile, schimbările, prelungirile acordate, sunt evidențiate printr-un text îngroșat. Totul în timp real.

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Echipele de start și schimbări la FC Argeș – Csikszereda

Cum arată planurile tactice ale celor doi antrenori care se înfruntă la Mioveni, Bogdan Andone și Istvan Szabo, pot fi observate pe ”foaia de joc” de mai jos. Fanii pot vedea aici echipele de start imediat ce sunt disponibile. Apoi, după începutul meciului, aici apar modificările efectuate de antrenori pe parcursul jocului. Nu lipsește o grafică pentru fiecare jucător în parte. Se poate știi astfel cine și în ce minut a marcat, ce jucător a fost scos de pe teren sau cine a luat ”galben” sau ”roșu”.

FC Argeș 4-3-3 34 C. Căbuz 2 C. Tofan(cpt) 23 F. Borţa 27 R. Sierra Giménez 6 M. Tudose 3 L. Sadriu 16 I. Rădescu 22 V. Raţă 92 T. Luvambo 7 M. Idowu 99 R. Moldoveanu Rezerve 19 C. Micovschi 15 G. Gomes Garutti 33 L. Crăciun 26 D. Oancea 31 M. Șerban 11 Y. Pîrvu 96 S. Balaure 29 G. Gheorghe 20 P. Dulcea 4 E. Antoniou 69 O. Alagbe Adefunyibomi Antrenor B. Andone Csikszereda 4-2-3-1 94 E. Pap 3 R. Palmeş 6 L. Pászka 13 A. Csürös 4 A. Szabó 24 J. Hegedűs 11 F. de Jesus dos Santos 8 S. Vereș(cpt) 27 M. Eppel 18 M. Tajti 55 D. Bota Rezerve 90 S. Nyitra 29 R. Trif 22 M. Ódor 30 Z. Magyar 17 Á. Czékus 9 J. Dolný 77 A. Stahl 79 S. Szalay 16 E. Tóth-Pál 20 E. Bödő 34 M. Karácsony Antrenor I. Szabó

Cele mai tari cote la pariuri FC Argeș – Csikszereda

În meciul de vineri, de la Mioveni, . după primele. Piteștenii și-au revenit după eșecul cu FCSB (0-2) și au trecut de Petrolul, deși au jucat în 10 din minutul 43. Csikszereda, după un final bun de sezon 2025 – 2026, nu pare a se regăsi cu noul antrenor. Ciucanii încă nu au marcat în acest debut de campionat.

O victorie a gazdelor primește o cotă de 1,75 la Superbet. FC Argeș are un procent de succes de 100% cu Csikszereda pe prima scenă. În sezonul regulat al campionatului trecut, piteștenii s-au impus în ambele meciuri: 3-1 la Mioveni și 2-0 la Miercurea Ciuc. O altă cotă de la Superbet care trage cu ochiul este ”1 pauză sau final” – 1,52.