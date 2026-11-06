FC Argeș – Dinamo, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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FC Argeș, o echipă aflată într-o criză profundă de formă și mai ales de rezultate, primește pe Dinamo, vineri, 6 noiembrie, de la ora 20:30. FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real. Întâlnirea de la Mioveni se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FC Argeș – Dinamo în etapa 15 din SuperLiga României

Stări de spirit total diferite în cele două tabere înainte de partida de vineri, ultima din turul sezonului regular pentru ambele combatante. Oaspeții vin după un nou meci excelent făcut pe teren propriu, mai exact un 2-0 cu UTA Arad. Dincolo, echipa lui Bogdan Andone (51 de ani) a înregistrat un eșec cu același scor, 0-2, la Petroșani cu Corvinul.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 15 FC Argeș 2026-11-06T18:30:00Z Dinamo Arbitri Arbitru centru: F. Andrei Arbitru asistent 1: A. Filip Arbitru asistent 2: F. Iftode Al patrulea oficial: V. Flueran VAR: R. Vidican Asistent VAR: B. Dumitrache

Clasament SuperLiga etapa 15, înainte și după FC Argeș – Dinamo

. Dinamo are 33 de puncte, însă distanța de Universitatea Craiova (32 de puncte) este minimă și îi obligă pe „câini” să joace la victorie orice meci. Gazdele de vineri, FC Argeș, au aproape 3 luni fără succes în campionat și au alunecat pe locul 14, cu doar 12 puncte.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 14 10 3 1 31-9 33 2 Univ. Craiova 14 10 2 2 34-10 32 3 Rapid 14 9 3 2 23-13 30 4 ▲ U Cluj 14 8 1 5 26-20 25 5 ▼ Petrolul 14 7 3 4 19-18 24 6 ▲ Farul 14 6 5 3 23-21 23 7 ▼ FCSB 14 6 3 5 20-20 21 8 ▲ Corvinul 14 5 4 5 16-16 19 9 CFR Cluj 14 5 3 6 20-21 18 10 ▼ UTA 14 5 3 6 16-19 18 11 ▲ Sepsi OSK 14 3 6 5 9-19 15 12 ▼ FC Botoşani 14 3 5 6 18-19 14 13 ▲ Oțelul 14 2 6 6 16-22 12 14 ▼ FC Argeș 14 3 3 8 8-16 12 15 FC Voluntari 14 2 2 10 14-31 8 16 Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Argeș – Dinamo: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Toți ce 22 de jucători care intră pe gazonul de la Mioveni, plus rezervele, vor fi monitorizați fază cu fază în statistica OPTA. Datele la găsiți pe FANATIK. În secțiunea de mai jos, cititorii primesc informații relevante despre toți fotbaliștii implicați în partida FC Argeș – Dinamo. Aflăm totul despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Vorbim de statistici importante și pentru pariori. Casele de pariuri oferă cote bune pentru cornere, șuturi, cartonașe etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului FC Argeș – Dinamo, LIVE comentariul în timp real

Alături de statisticile de mai sus este și „clasicul” comentariu în timp real al partidei. Într-un format LIVE TEXT, absolut tot ce ce se petrece în Argeș – Dinamo apare mai jos. Sunt prezentate aici fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații.

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Echipele de start și schimbări la FC Argeș – Dinamo

FC Argeș este în criză, iar Bogdan Andone caută variante în formula de start pentru a reuși o „minune”. Aceasta ar fi o victorie după luni întregi de secetă. , jucătorii săi fiind în mare formă. Mai jos vom vedea echipele de start, de îndată ce foile oficiale vor fi disponibile. Tot aici vedem și așezările în teren.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la FC Argeș – Dinamo

Un meci între o echipă din zona retrogradării și liderul la zi din SuperLiga nu poate avea decât o favorită clară. Dinamo are o cotă de 1,92 pentru a se impune la Mioveni. FC Argeș, în schimb, primește 4,15. Un pariu cu un grad mai mare de risc care merită încercat este „oaspeții peste 1,5 goluri” la o cotă de 2,05.