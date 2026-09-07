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După 3 înfrângeri în SuperLiga României și una drastică în Cupa României, FC Argeș ajunge la patru meciuri fără să înscrie măcar un gol. Bogdan Andone (51 de ani) este conștient de criza din atacul piteștenilor, mai ales că doi fotbaliști importanți, Matos și Robert Moldoveanu, sunt indisponibili.

Continuă criza ofensivă la FC Argeș! Ce spune Bogdan Andone după înfrângerea cu FC Voluntari

În ultimele cinci meciuri oficiale, FC Argeș are 4 înfrângeri și o remiză. Egalul a fost făcut pe teren propriu contra Farului Constanța, pe data de 14 august, și este ultimul meci în care echipa lui Bogdan Andone a reușit să înscrie, scorul final fiind 1-1.

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. A pierdut ultimele trei meciuri de campionat, toate la limită cu același scor, 0-1, iar între acestea a suferit și Fără Ricardo Matos și Robert Moldoveanu de două meciuri, ambii accidentați, Bogdan Andone începe să resimtă lipsa atacanților: „Am avut 3-4 situații, dintre care două au fost foarte, foarte mari. Am primit acel gol, era minutul 21 sau 22. A fost prima dată când adversarul a intrat în careu. Așa s-a întâmplat etapa trecută și așa s-a întâmplat și în cupă. Am revenit din nou în joc, ne-am creat foarte multe situații până la pauză, la fel și-n repriza a doua. Două mingi care au lovit bara, două care s-au scurs prin fața porții… este foarte greu de explicat.

Este o situație delicată, o situație de criză. Am lucrat doar ofensiv în ultimele 10 zile. Defensiv doar de bază și foarte mult ofensiv, dar din păcate nici în această după-amiază nu am avut șansa să marcăm. Ne lipsește Matos, golgheterul echipei din sezonul trecut, Robert Moldoveanu, golgheterul echipei din sezonul acesta. Nu i-am găsit înlocuitor lui Bettaieb. Practic, toată linia de atac din sezonul trecut ne lipsește. Nu este simplu. Mai sunt două meciuri până la pauză și nu cred că vom reuși să mai recuperăm jucători până atunci. Aceeași jucători trebuie să joace și cu Botoșani și cu Rapid”, a declarat Bogdan Andone la

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Bogdan Andone, pesimist cu privire la o posibilă calificare în play-off

FC Argeș a fost revelația sezonului precedent, când din postura de nou-promovată a reușit să prindă play-off-ul, lăsând în play-out formații precum FCSB, UTA Arad sau Oțelul Galați. Deși începuse bine și în acest sezon, accidentările din ofensivă încep să se simtă, iar rezultatele bune nu au mai apărut. În primele cinci etape, piteștenii au adunat 10 puncte, bifând și o victorie împotriva campioanei României, însă de atunci nu au mai obținut niciun rezultat pozitiv.

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„Probabil că așteptările suporterilor au crescut și este normal. Este un lucru pozitiv să-și dorească să progresăm, dar ca să poți avea pretenții de play-off trebuie să aduci jucători de play-off, cu bugete mari. Universitatea Craiova a adus jucători foarte mulți, FCSB la fel, Universitatea Cluj la fel. Am dorit doi jucători și nu ne-am putut apropia de ei, pentru că au mers la Universitatea Cluj. Nu ne putem permite mai mult. Suntem un club stabil, cu salariile la zi și încercăm să facem tot ce depinde de noi ca să avem rezultate mai bune. Sunt sigur că vom trece și peste această perioadă, dar avem nevoie de o victorie”, a mai spus Bogdan Andone.