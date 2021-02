FC Argeș, echipa momentului în Liga 1! Secretul celor 11 etape fără eșec: „Asta am schimbat!” Exclusiv

FC Argeș are o serie incredibilă în Casa Pariurilor Liga 1 și a ajuns la 11 meciuri consecutive fără înfrângere. Jean Vlădoiu a dezvăluit pentru FANATIK cum a fost posibilă această transformare a echipei care era pe ultimul loc în clasament.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După 15 etape, piteștenii se aflau pe ultimul loc în clasament, cu doar 11 puncte, cu trei mai puțin decât Poli Iași. În doar nouă etape, FC Argeș a ajuns până pe locul șapte, la doar cinci puncte de primul loc de play-off, pe care se află Academica Clinceni.

FANATIK a stat de vorbă cu Jean Vlădoiu pentru a afla secretul piteștenilor, care au adunat în 2021 mai multe puncte decât FCSB și Universitatea Craiova și cu doar un punct mai puțin decât CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jean Vlădoiu, impresionat e de ce a reușit FC Argeș: „Ar fi o minune să prindem play-off-ul!”

Jean Vlădoiu a fost extrem de suprins de faptul că FC Argeș a reușit în doar nouă etape să ajungă de pe ultima poziție până pe locul șapte și consideră că secretul succesului la Pitești a fost colaborarea excelentă dintre Mihăiță Ianovschi și Andrei Prepeliță, dar și cantonamentul de două săptămâni de la Mogoșoaia, în care au pregătit extrem de bine returul campionatului: „Nu credeam că putem atât de repede să redresăm situația și să facem atâtea puncte! Timpul a fost foarte scurt. Am avut doar două săptămâni și jumătate să pregătim returul și mă temeam foarte mult de asta. Din punctul meu de vedere, băieții s-au autodepășit!”, a spus Jean Vlădoiu în exclusivitate pentru FANATIK.

Președintele piteștenilor consideră că ultimul loc în clasament era o poziție nemeritată pentru FC Argeș și totul pare de necrezut, după ce în etapa a 15-a Poli Iași avea cu trei puncte mai mult: „Eu am mai spus că ultimul loc în clasament e mincinos. Dacă vom prinde play-off-ul pentru mine ar fi o minune. Am scrie istorie! Am avut 11 puncte și Iașiul avea 14 puncte. E parcă ireal”, a mai spus oficialul.

ADVERTISEMENT

Jean Vlădoiu laudă cuplul de antrenori format din Andrei Prepeliță și Mihăiță Ianovschi, cu care a construit împreună o strategie pe termen scurt care a dat roade mult mai repede decât se aștepta toată lumea: „Împreună cu Andrei Prepeliță și Mihăiță Ianovschi am construit această strategie pe termen scurt, dar în aceeași măsură e și meritul jucătorilor. Avem un cuplu de antrenori extraordinar, iar băieții lucrează la cel mai înalt nivel. FC Argeș are doi antrenori principali! Noi suntem o echipă, muncim împreună și avem liniște la echipă. De asta am reușit să redresăm situația”.

FC Argeș pe locul doi în Liga în 2021

CFR Cluj – 20 de puncte FC Argeș – 19 puncte FCSB – 17 puncte U Craiova – 15 puncte Dinamo – 10 puncte

„Avem mai multe puncte în 2021 decât Craiova și FCSB!”

FC Argeș a acumulat în 2021 nu mai puțin de 19 puncte, cu două mai mult decât FCSB (17 puncte) și patru peste Universitatea Craiova (15 puncte) și nu mai puțin de nouă puncte mai mult ca Dinamo (10 puncte). Dacă luăm în considerare doar meciurile din 2021, piteștenii sunt pe locul doi, la doar un punct de campioana CFR Cluj (20 de puncte): „Chiar vorbeam cu cineva de faptul că avem mai multe puncte decât Craiova și FCSB. Lumea vorbește despre FC Argeș iar ăsta e un lucru extraordinar. O serie incredibilă de meciuri: cinci victorii și șase rezultate de egalitate. Să ne bucurăm. FCSB a pierdut trei meciuri la rând”, a mai spus Jean Vlădoiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jean Vlădoiu nu se culcă pe o ureche și regretă că echipa a început să joace fotbal abia din etapa a 16-a și în același timp se teme că echipa poate cădea un trend descendent, mai ales că urmează șase meciuri fără extrem de grele: „E incredibil! Din păcate noi am început să jucăm din retur. Ne bucurăm și în același timp ne e teamă că vor veni și acele momente grele pentru echipă. Avem și o bancă destul de valoroasă”.

Ba, mai mult, președintele lui FC Argeș e conștient că ierarhia în clasament se poate modifica de la meci la meci, iar majoritatea echipelor din Casa Pariurilor Liga 1 sunt inconstante: „Totul se poate schimba de la meci la meci. Nu văd echipă sau două care să aibă continuitate în rezultate meci de meci. Am luat mai multe puncte afară decât acasă!”, a declarat Jean Vlădoiu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Seria incredibilă de meciuri a celor de la FC Argeș

16.12.2020: FC Argeș 2 – 2 Hermannstadt

19.12.2020: Chindia Târgoviște 2 – 2 FC Argeș

14.01.2021: FC Botoșani – 0 – 1 FC Argeș

17.01.2021: FC Argeș 1 – 1 Gaz Metan Mediaș

26.01.2021: FC Argeș 0 – 0 FCSB

29.01.2021: Universitatea Craiova 1 – 1 FC Argeș

06.02.2021: Astra Giurgiu – 0 – 2 FC Argeș

12.02.2021: FC Argeș 1 – 0 Viitorul



16.02.2021: FC Argeș 1 – 1 Sepsi OSK

19.02.2021: FC Voluntari 0 – 1 FC Argeș

Cifrele lui FC Argeș în acest sezon