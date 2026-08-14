FC Argeș – Farul 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Start în partida de la Mioveni!

FC Argeș, liderul surpriză al clasamentului din SuperLiga, primește vineri, 14 august, vizita celor de la Farul Constanța, în etapa a 5-a a sezonului intern. Va fi un meci care ar putea, în cazul unui succes al oaspeților, să schimbe liderul. Duelul de la Mioveni este transmis în direct de posturile Digi Sport și Prima Sport.
În al doilea meci din runda a 5-a, pe Stadionul Orășenesc din Mioveni se vor afla față în față două echipe în mare formă. Ambele au început sezonul cu un eșec, apoi au început să adune puncte importante. Piteștenii au ajuns la trei victorii consecutive, fiind echipa momentului. Dincolo, și „marinarii” puteau aveau o linie similară, însă au ratat la mustață victoria cu FCSB, după ce au condus cu 2-0 în Capitală.
Echipa lui Bogdan Andone (51 de ani) a profitat în runda trecută de pașii greșiți făcuți de FCSB și Rapid și s-a instalat pe un onorabil loc 1. Pentru a se menține acolo calculul e simplu: 3 puncte cu Farul. Dincolo, echipa lui Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) poate să ia locul Argeșului în fruntea SuperLigii cu un succes la Mioveni.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|FC Argeș
|4
|3
|0
|1
|3-2
|9
|2▲
|Petrolul
|5
|3
|0
|2
|4-6
|9
|3▼
|FCSB
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|4▼
|Rapid
|4
|2
|2
|0
|5-2
|8
|5▲
|Dinamo
|4
|2
|1
|1
|10-3
|7
|6▲
|Farul
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|7▼
|Univ. Craiova
|4
|2
|0
|2
|9-6
|6
|8▼
|U Cluj
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|9
|Corvinul
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|10▼
|Oțelul
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|11▼
|Sepsi OSK
|4
|1
|2
|1
|2-2
|5
|12▼
|FC Voluntari
|5
|1
|1
|3
|4-13
|4
|13▼
|CFR Cluj
|3
|1
|0
|2
|7-5
|3
|14
|FC Botoşani
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|15
|UTA
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|16
|Csikszereda
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
Cititorii FANATIK beneficiază de statistici OPTA extrem de avansate pentru meciul FC Argeș – Farul. Mai jos apar informații despre golurile (G), șuturile (ȘP / Ș), faulturile (comise/suferite) de fiecare jucător. În plus, mai sunt și date legate de pozițiile de offside (OF), de intervențiile portarilor (PAR) sau de cartonașe (CG / CR) și cornere (CO). E important de spus că toate casele de pariuri oferă pariuri pe astfel de statistici.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|12 R. Munteanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 D. Sîrbu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 V. Țicu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 G. Marins Silva
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 V. Dican
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|24 S. Bouzamoucha
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 T. Njiké
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 A. Doicaru
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 E. Sylvestre Negadi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 E. Radaslavescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 I. Larie
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1 A. Buzbuchi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|25 J. Vojtuš
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 D. Maftei
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|13 I. Cercel
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|71 R. Tănasă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 L. Banu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|33 J. Kaminski Borba Ferreira
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 I. Vînă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|99 R. Mărincean
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|80 N. Popescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|34 C. Căbuz
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|26 D. Oancea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 C. Tofan
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 R. Sierra Giménez
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 M. Tudose
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 L. Sadriu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|16 I. Rădescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 V. Raţă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|99 R. Moldoveanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 Y. Pîrvu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|92 T. Luvambo
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 C. Micovschi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 G. Charpentier
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|69 O. Alagbe Adefunyibomi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 M. Idowu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|31 M. Șerban
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|15 G. Gomes Garutti
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 E. Antoniou
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 P. Dulcea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|33 L. Crăciun
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 F. Borţa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|96 S. Balaure
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
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|29 G. Gheorghe
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Pe site-ul nostru aveți și un comentariu al meciului dintre cele două echipe aflate în partea superioară a clasamentului. Tot ce se întâmplă la Mioveni apare în această secțiune. Nimic nu ratați de la FC Argeș – Farul cu aceste informații: goluri, ocazii, minute de prelungire, accidentări. Totul este prezentat în timp real.
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Fără îndoială, Bogdan Andone și Ioan Ovidiu Sabău sunt doi dintre cei mai buni antrenori din SuperLiga. Ce echipe de start vor alinia aceștia în duelul de vineri. Totul va fi prezentat aici. De asemenea, fanii mai pot vedea și sistemul de joc ales de cei doi antrenori, dar și componența băncilor de rezerve. Apoi, pe parcursul jocului vor fi marcate și momentele-cheie ale partidei: cartonașe, goluri, schimbări, în dreptul fiecărui fotbalist.
FC Argeș – Farul este un duel în care gazdele pleacă ușor favorite, primind o cotă de 2,30. Oaspeții, care caută 3 puncte pentru a urcat, chiar pentru o zi, pe locul 1, au 3,35. La Superbet, oferta pentru pariori este una bogată. Un gol în prima repriză aduce o cotă excelentă de 1,45. Un pariu mai riscant este „GG – ambele înscriu” la 1,88.