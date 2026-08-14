FC Argeș – Farul 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Start în partida de la Mioveni!

ADVERTISEMENT

FC Argeș, liderul surpriză al clasamentului din SuperLiga, primește vineri, 14 august, vizita celor de la Farul Constanța, în etapa a 5-a a sezonului intern. Va fi un meci care ar putea, în cazul unui succes al oaspeților, să schimbe liderul. Duelul de la Mioveni este transmis în direct de posturile Digi Sport și Prima Sport.

FC Argeș – Farul în etapa 5 din SuperLiga României

În al doilea meci din runda a 5-a, pe Stadionul Orășenesc din Mioveni se vor afla față în față două echipe în mare formă. Ambele au început sezonul cu un eșec, apoi au început să adune puncte importante. Piteștenii au ajuns la trei victorii consecutive, fiind echipa momentului. Dincolo, și „marinarii” puteau aveau o linie similară, însă au ratat la mustață victoria cu FCSB, după ce au condus cu 2-0 în Capitală.

ADVERTISEMENT

Superliga · Sezon regulat · Etapa 5 FC Argeș 2026-08-14T18:30:00Z Farul Arbitri Arbitru centru: G. Găman Arbitru asistent 1: C. Bojan Arbitru asistent 2: D. Ilinca Al patrulea oficial: I. Coza VAR: A. Costreie Asistent VAR: D. Mitruți

Clasament SuperLiga etapa 5, înainte și după FC Argeș – Farul

Echipa lui Bogdan Andone (51 de ani) a profitat în runda trecută de și Rapid și s-a instalat pe un onorabil loc 1. Pentru a se menține acolo calculul e simplu: 3 puncte cu Farul. Dincolo, echipa lui Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) poate să ia locul Argeșului în fruntea SuperLigii cu un succes la Mioveni.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ FC Argeș 4 3 0 1 3-2 9 2 ▲ Petrolul 5 3 0 2 4-6 9 3 ▼ FCSB 4 2 2 0 6-2 8 4 ▼ Rapid 4 2 2 0 5-2 8 5 ▲ Dinamo 4 2 1 1 10-3 7 6 ▲ Farul 4 2 1 1 8-6 7 7 ▼ Univ. Craiova 4 2 0 2 9-6 6 8 ▼ U Cluj 3 2 0 1 4-3 6 9 Corvinul 4 1 2 1 4-3 5 10 ▼ Oțelul 4 1 2 1 5-5 5 11 ▼ Sepsi OSK 4 1 2 1 2-2 5 12 ▼ FC Voluntari 5 1 1 3 4-13 4 13 ▼ CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3 14 FC Botoşani 4 0 3 1 4-5 3 15 UTA 4 0 2 2 2-7 2 16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Argeș – Farul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Cititorii FANATIK beneficiază de statistici OPTA extrem de avansate pentru meciul FC Argeș – Farul. Mai jos apar informații despre golurile (G), șuturile (ȘP / Ș), faulturile (comise/suferite) de fiecare jucător. În plus, mai sunt și date legate de pozițiile de offside (OF), de intervențiile portarilor (PAR) sau de cartonașe (CG / CR) și cornere (CO). E important de spus că toate casele de pariuri oferă pariuri pe astfel de statistici.

ADVERTISEMENT

Toți FC Argeș Farul Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 12 R. Munteanu – – – – – – – – – – – 22 D. Sîrbu – – – – – – – – – – – 3 V. Țicu – – – – – – – – – – – 4 G. Marins Silva – – – – – – – – – – – 6 V. Dican – – – – – – – – – – – 24 S. Bouzamoucha – – – – – – – – – – – 23 T. Njiké – – – – – – – – – – – 70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi – – – – – – – – – – – 19 A. Doicaru – – – – – – – – – – – 10 E. Sylvestre Negadi – – – – – – – – – – – 20 E. Radaslavescu – – – – – – – – – – – 17 I. Larie – – – – – – – – – – – 1 A. Buzbuchi – – – – – – – – – – – 25 J. Vojtuš – – – – – – – – – – – 2 D. Maftei – – – – – – – – – – – 13 I. Cercel – – – – – – – – – – – 71 R. Tănasă – – – – – – – – – – – 18 L. Banu – – – – – – – – – – – 33 J. Kaminski Borba Ferreira – – – – – – – – – – – 8 I. Vînă – – – – – – – – – – – 99 R. Mărincean – – – – – – – – – – – 80 N. Popescu – – – – – – – – – – – 34 C. Căbuz – – – – – – – – – – – 26 D. Oancea – – – – – – – – – – – 2 C. Tofan – – – – – – – – – – – 27 R. Sierra Giménez – – – – – – – – – – – 6 M. Tudose – – – – – – – – – – – 3 L. Sadriu – – – – – – – – – – – 16 I. Rădescu – – – – – – – – – – – 22 V. Raţă – – – – – – – – – – – 99 R. Moldoveanu – – – – – – – – – – – 11 Y. Pîrvu – – – – – – – – – – – 92 T. Luvambo – – – – – – – – – – – 19 C. Micovschi – – – – – – – – – – – 9 G. Charpentier – – – – – – – – – – – 69 O. Alagbe Adefunyibomi – – – – – – – – – – – 7 M. Idowu – – – – – – – – – – – 31 M. Șerban – – – – – – – – – – – 15 G. Gomes Garutti – – – – – – – – – – – 4 E. Antoniou – – – – – – – – – – – 20 P. Dulcea – – – – – – – – – – – 33 L. Crăciun – – – – – – – – – – – 23 F. Borţa – – – – – – – – – – – 96 S. Balaure – – – – – – – – – – – 29 G. Gheorghe – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului FC Argeș – Farul LIVE VIDEO comentariul în timp real

Pe site-ul nostru aveți și un comentariu al meciului dintre cele două echipe aflate în partea superioară a clasamentului. Tot ce se întâmplă la Mioveni apare în această secțiune. Nimic nu ratați de la FC Argeș – Farul cu aceste informații: goluri, ocazii, minute de prelungire, accidentări. Totul este prezentat în timp real.

ADVERTISEMENT

Echipele de start și schimbări la FC Argeș – Farul

și Ioan Ovidiu Sabău sunt doi dintre cei mai buni antrenori din SuperLiga. Ce echipe de start vor alinia aceștia în duelul de vineri. Totul va fi prezentat aici. De asemenea, fanii mai pot vedea și sistemul de joc ales de cei doi antrenori, dar și componența băncilor de rezerve. Apoi, pe parcursul jocului vor fi marcate și momentele-cheie ale partidei: cartonașe, goluri, schimbări, în dreptul fiecărui fotbalist.

ADVERTISEMENT

FC Argeș 4-3-3 34 C. Căbuz 26 D. Oancea 2 C. Tofan(cpt) 27 R. Sierra Giménez 6 M. Tudose 3 L. Sadriu 16 I. Rădescu 22 V. Raţă 99 R. Moldoveanu 11 Y. Pîrvu 92 T. Luvambo Rezerve 19 C. Micovschi 15 G. Gomes Garutti 33 L. Crăciun 31 M. Șerban 7 M. Idowu 23 F. Borţa 96 S. Balaure 29 G. Gheorghe 20 P. Dulcea 4 E. Antoniou 69 O. Alagbe Adefunyibomi 9 G. Charpentier Antrenor B. Andone Farul 3-4-3 12 R. Munteanu 22 D. Sîrbu 3 V. Țicu 4 G. Marins Silva 6 V. Dican 24 S. Bouzamoucha 23 T. Njiké(cpt) 70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi 19 A. Doicaru 10 E. Sylvestre Negadi 20 E. Radaslavescu Rezerve 18 L. Banu 33 J. Kaminski Borba Ferreira 13 I. Cercel 25 J. Vojtuš 17 I. Larie 1 A. Buzbuchi 2 D. Maftei 71 R. Tănasă 80 N. Popescu 99 R. Mărincean 8 I. Vînă Antrenor I. Sabău

Cele mai tari cote la pariuri la FC Argeș – Farul

FC Argeș – Farul este un duel în care gazdele pleacă ușor favorite, primind o cotă de 2,30. Oaspeții, care caută 3 puncte pentru a urcat, chiar pentru o zi, pe locul 1, au 3,35. La Superbet, oferta pentru pariori este una bogată. Un gol în prima repriză aduce o cotă excelentă de 1,45. Un pariu mai riscant este „GG – ambele înscriu” la 1,88.