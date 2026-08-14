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FC Argeș – Farul 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Start în partida de la Mioveni!

FC Argeș - Farul, SuperLiga, etapa 5. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de la Mioveni.
Adrian Baciu
14.08.2026 | 21:28
FC Arges Farul 00 LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 5 Start in partida de la Mioveni
SPECIAL FANATIK
FC Argeș - Farul în etapa 5, live video. Sursa foto: sportpictures.eu
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FC Argeș, liderul surpriză al clasamentului din SuperLiga, primește vineri, 14 august, vizita celor de la Farul Constanța, în etapa a 5-a a sezonului intern. Va fi un meci care ar putea, în cazul unui succes al oaspeților, să schimbe liderul. Duelul de la Mioveni este transmis în direct de posturile Digi Sport și Prima Sport.

FC Argeș – Farul în etapa 5 din SuperLiga României

În al doilea meci din runda a 5-a, pe Stadionul Orășenesc din Mioveni se vor afla față în față două echipe în mare formă. Ambele au început sezonul cu un eșec, apoi au început să adune puncte importante. Piteștenii au ajuns la trei victorii consecutive, fiind echipa momentului. Dincolo, și „marinarii” puteau aveau o linie similară, însă au ratat la mustață victoria cu FCSB, după ce au condus cu 2-0 în Capitală.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 5
FC Argeș
Farul
Arbitri
Arbitru centru: G. Găman Arbitru asistent 1: C. Bojan Arbitru asistent 2: D. Ilinca Al patrulea oficial: I. Coza VAR: A. Costreie Asistent VAR: D. Mitruți

Clasament SuperLiga etapa 5, înainte și după FC Argeș – Farul

Echipa lui Bogdan Andone (51 de ani) a profitat în runda trecută de pașii greșiți făcuți de FCSB și Rapid și s-a instalat pe un onorabil loc 1. Pentru a se menține acolo calculul e simplu: 3 puncte cu Farul. Dincolo, echipa lui Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) poate să ia locul Argeșului în fruntea SuperLigii cu un succes la Mioveni.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 FC Argeș 4 3 0 1 3-2 9
2 Petrolul 5 3 0 2 4-6 9
3 FCSB 4 2 2 0 6-2 8
4 Rapid 4 2 2 0 5-2 8
5 Dinamo 4 2 1 1 10-3 7
6 Farul 4 2 1 1 8-6 7
7 Univ. Craiova 4 2 0 2 9-6 6
8 U Cluj 3 2 0 1 4-3 6
9 Corvinul 4 1 2 1 4-3 5
10 Oțelul 4 1 2 1 5-5 5
11 Sepsi OSK 4 1 2 1 2-2 5
12 FC Voluntari 5 1 1 3 4-13 4
13 CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3
14 FC Botoşani 4 0 3 1 4-5 3
15 UTA 4 0 2 2 2-7 2
16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Argeș – Farul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Cititorii FANATIK beneficiază de statistici OPTA extrem de avansate pentru meciul FC Argeș – Farul. Mai jos apar informații despre golurile (G), șuturile (ȘP / Ș), faulturile (comise/suferite) de fiecare jucător. În plus, mai sunt și date legate de pozițiile de offside (OF), de intervențiile portarilor (PAR) sau de cartonașe (CG / CR) și cornere (CO). E important de spus că toate casele de pariuri oferă pariuri pe astfel de statistici.

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Toți
FC Argeș
Farul
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
12 R. Munteanu
22 D. Sîrbu
3 V. Țicu
4 G. Marins Silva
6 V. Dican
24 S. Bouzamoucha
23 T. Njiké
70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi
19 A. Doicaru
10 E. Sylvestre Negadi
20 E. Radaslavescu
17 I. Larie
1 A. Buzbuchi
25 J. Vojtuš
2 D. Maftei
13 I. Cercel
71 R. Tănasă
18 L. Banu
33 J. Kaminski Borba Ferreira
8 I. Vînă
99 R. Mărincean
80 N. Popescu
34 C. Căbuz
26 D. Oancea
2 C. Tofan
27 R. Sierra Giménez
6 M. Tudose
3 L. Sadriu
16 I. Rădescu
22 V. Raţă
99 R. Moldoveanu
11 Y. Pîrvu
92 T. Luvambo
19 C. Micovschi
9 G. Charpentier
69 O. Alagbe Adefunyibomi
7 M. Idowu
31 M. Șerban
15 G. Gomes Garutti
4 E. Antoniou
20 P. Dulcea
33 L. Crăciun
23 F. Borţa
96 S. Balaure
29 G. Gheorghe

Desfășurarea meciului FC Argeș – Farul LIVE VIDEO comentariul în timp real

Pe site-ul nostru aveți și un comentariu al meciului dintre cele două echipe aflate în partea superioară a clasamentului. Tot ce se întâmplă la Mioveni apare în această secțiune. Nimic nu ratați de la FC Argeș – Farul cu aceste informații: goluri, ocazii, minute de prelungire, accidentări. Totul este prezentat în timp real.

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Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start și schimbări la FC Argeș – Farul

Fără îndoială, Bogdan Andone și Ioan Ovidiu Sabău sunt doi dintre cei mai buni antrenori din SuperLiga. Ce echipe de start vor alinia aceștia în duelul de vineri. Totul va fi prezentat aici. De asemenea, fanii mai pot vedea și sistemul de joc ales de cei doi antrenori, dar și componența băncilor de rezerve. Apoi, pe parcursul jocului vor fi marcate și momentele-cheie ale partidei: cartonașe, goluri, schimbări, în dreptul fiecărui fotbalist.

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FC Argeș 4-3-3
34C. Căbuz
26D. Oancea
2C. Tofan(cpt)
27R. Sierra Giménez
6M. Tudose
3L. Sadriu
16I. Rădescu
22V. Raţă
99R. Moldoveanu
11Y. Pîrvu
92T. Luvambo
Rezerve
19C. Micovschi
15G. Gomes Garutti
33L. Crăciun
31M. Șerban
7M. Idowu
23F. Borţa
96S. Balaure
29G. Gheorghe
20P. Dulcea
4E. Antoniou
69O. Alagbe Adefunyibomi
9G. Charpentier
Antrenor
B. Andone
Farul 3-4-3
12R. Munteanu
22D. Sîrbu
3V. Țicu
4G. Marins Silva
6V. Dican
24S. Bouzamoucha
23T. Njiké(cpt)
70M. Alrich Mawulé Ahlinvi
19A. Doicaru
10E. Sylvestre Negadi
20E. Radaslavescu
Rezerve
18L. Banu
33J. Kaminski Borba Ferreira
13I. Cercel
25J. Vojtuš
17I. Larie
1A. Buzbuchi
2D. Maftei
71R. Tănasă
80N. Popescu
99R. Mărincean
8I. Vînă
Antrenor
I. Sabău

Cele mai tari cote la pariuri la FC Argeș – Farul

FC Argeș – Farul este un duel în care gazdele pleacă ușor favorite, primind o cotă de 2,30. Oaspeții, care caută 3 puncte pentru a urcat, chiar pentru o zi, pe locul 1, au 3,35. La Superbet, oferta pentru pariori este una bogată. Un gol în prima repriză aduce o cotă excelentă de 1,45. Un pariu mai riscant este „GG – ambele înscriu” la 1,88.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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