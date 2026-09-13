ADVERTISEMENT

FC Argeș, o echipă în cădere liberă, primește pe FC Botoșani, duminică după-amiaza, de la ora 15:00, în etapa a 9-a din SuperLiga. Cele două echipe au acumulat câte 10 puncte după primele runde și sunt despărțite în clasament doar de golaveraj. Partida de la Mioveni este transmisă de Digi Sport și Prima Sport.

Echipele de start în FC Argeş – FC Botoşani

FC Argeș (4-3-3): Căbuz – Oancea, Tofan, Sadriu, Borța – Rață, Alagbe, Goncalves – Pîrvu, Charpentier, Luvambo. Rezerve: Șerban, Micovschi, Tudose, Rădescu, Idowu, Dulcea, Balaure, Sandu, Bălașa. Antrenor: Bogdan Andone

ADVERTISEMENT

FC Botoșani (4-3-3): Anestis – Bayeye, Miron, Diarra, Ilaș – De Vega, Petro, Ongenda – Roland, Dumiter, Mitrov. Rezerve: Gurău, Diaw, Sadiku, Creț, Papa, Bordeianu, Da Silva, Preda, Bodișteanu, Kovtaliuk, Markovic, Mailat. Antrenor: Marius Croitoru

FC Argeș – FC Botoșani în etapa 9 din SuperLiga României

Echipa lui Bogdan Andone (51 de ani) a intrat într-o morișcă a eșecurilor în serie. După ce au trecut de Universitatea Craiova, piteștenii au obținut o remiză, apoi au urmat trei înfrângeri consecutive. Rivala lor, FC Botoșani, este la polul opus. Elevii lui Marius Croitoru (45 de ani) au fost la un pas de a încurca pe FCSB (2-3), dar apoi și-au revenit: 2 victorii și o remiză în 3 etape.

ADVERTISEMENT

Superliga · Sezon regulat · Etapa 9 FC Argeș 2026-09-13T12:00:00Z FC Botoşani Arbitri Arbitru centru: F. Andrei Arbitru asistent 1: M. Marica Arbitru asistent 2: A. Ghinguleac Al patrulea oficial: F. Mazilu VAR: C. Trandafir Asistent VAR: S. Gheorghe

Clasament SuperLiga etapa 9, înainte și după FC Argeș – FC Botoșani

în SuperLiga pentru o perioadă foarte scurtă. Au urmat rezultatele modeste, iar echipa din Trivale a căzut acum până pe locul 11. Drumul de jos în sus l-au făcut rivalii lor de duminică. , Dumiter & co. sunt acum pe locul 7 și bat la porțile play-off-ului.

ADVERTISEMENT

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 9 6 2 1 19-7 20 2 Rapid 9 5 3 1 11-5 18 3 Petrolul 8 5 0 3 9-10 15 4 Univ. Craiova 8 4 2 2 18-9 14 5 ▲ Farul 9 3 5 1 14-10 14 6 ▲ Sepsi OSK 9 3 4 2 7-9 13 7 ▼ FCSB 8 3 2 3 11-10 11 8 ▲ FC Botoşani 8 2 4 2 12-8 10 9 ▼ Corvinul 8 2 4 2 8-6 10 10 ▼ Oțelul 8 2 4 2 9-9 10 11 CFR Cluj 8 3 1 4 12-13 10 12 ▼ FC Argeș 8 3 1 4 4-6 10 13 ▲ UTA 9 2 3 4 13-15 9 14 ▼ U Cluj 7 3 0 4 9-13 9 15 FC Voluntari 9 2 2 5 9-20 8 16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Argeș – FC Botoșani: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Pe FANATIK, cititorii au parte de statistici OPTA pentru meciul FC Argeș – FC Botoșani. În timp real, în secțiunea de mai jos apar informații despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile spre poartă (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Casele de pariuri oferă cote pe astfel de statistici.

ADVERTISEMENT

Toți FC Argeș FC Botoşani Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 99 G. Anestis – – – – – – – – – – – 2 B. Bayeye Kifutu – – – – – – – – – – – 73 N. Ilaș – – – – – – – – – – – 3 J. Petro – – – – – – – – – – – 4 G. Miron – – – – – – – – – – – 94 M. Diarra – – – – – – – – – – – 21 L. de Vega Lima – – – – – – – – – – – 26 H. Scicchitano Ongenda – – – – – – – – – – – 41 I. Dumiter – – – – – – – – – – – 8 R. Idowu – – – – – – – – – – – 11 Z. Mitrov – – – – – – – – – – – 5 B. Răzvan Creţ – – – – – – – – – – – 23 E. Diaw – – – – – – – – – – – 37 M. Bordeianu – – – – – – – – – – – 67 E. Papa – – – – – – – – – – – 7 S. Mailat – – – – – – – – – – – 44 R. Sadiku – – – – – – – – – – – 10 Ș. Bodișteanu – – – – – – – – – – – 22 M. Kovtaliuk – – – – – – – – – – – 27 I. Gurău – – – – – – – – – – – 9 J. Marković – – – – – – – – – – – 90 M. Preda – – – – – – – – – – – 77 G. Gama da Silva – – – – – – – – – – – 34 C. Căbuz – – – – – – – – – – – 26 D. Oancea – – – – – – – – – – – 23 F. Borţa – – – – – – – – – – – 69 O. Alagbe Adefunyibomi – – – – – – – – – – – 2 C. Tofan – – – – – – – – – – – 3 L. Sadriu – – – – – – – – – – – 22 V. Raţă – – – – – – – – – – – 25 T. Lisboa Silva Gonçalves – – – – – – – – – – – 9 G. Charpentier – – – – – – – – – – – 11 Y. Pîrvu – – – – – – – – – – – 92 T. Luvambo – – – – – – – – – – – 18 D. Sandu – – – – – – – – – – – 96 S. Balaure – – – – – – – – – – – 20 P. Dulcea – – – – – – – – – – – 6 M. Tudose – – – – – – – – – – – 19 C. Micovschi – – – – – – – – – – – 31 M. Șerban – – – – – – – – – – – 7 M. Idowu – – – – – – – – – – – 16 I. Rădescu – – – – – – – – – – – 14 A. Balasa – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului FC Argeș – FC Botoșani LIVE VIDEO comentariul în timp real

Alături de statisticile OPTA, FANATIK vă oferă și un comentariul live text al confruntării de la Mioveni. Absolut toate fazele importante ale jocului, golurile, ocaziile, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două echipe vor fi prezentate în timp real. Rămâneți alături de noi pentru a urmări minut cu minut desfășurarea partidei din etapa 9 din SuperLiga.

Echipele de start și schimbări la FC Argeș – FC Botoșani

Primul „11” pe care vor miza fiecare dintre cei doi antrenori, Bogdan Andone și Marius Croitorul, va apărea mai jos. Rămâne de văzut ce va face antrenorul piteștenilor după cele trei eșecuri, dar și cum va trata Croitoru acest duel, după acel 5-0 spectaculos cu Sepsi. Alături de formații, vedem și băncile de rezerve, precum și toate modificările operate pe durata partidei.

ADVERTISEMENT

FC Argeș 4-3-3 34 C. Căbuz 26 D. Oancea 23 F. Borţa 69 O. Alagbe Adefunyibomi 2 C. Tofan 3 L. Sadriu 22 V. Raţă 25 T. Lisboa Silva Gonçalves 9 G. Charpentier 11 Y. Pîrvu 92 T. Luvambo Rezerve 20 P. Dulcea 18 D. Sandu 14 A. Balasa 96 S. Balaure 6 M. Tudose 19 C. Micovschi 31 M. Șerban 7 M. Idowu 16 I. Rădescu Antrenor B. Andone FC Botoşani 4-3-3 99 G. Anestis 2 B. Bayeye Kifutu 73 N. Ilaș 3 J. Petro 4 G. Miron(cpt) 94 M. Diarra 21 L. de Vega Lima 26 H. Scicchitano Ongenda 41 I. Dumiter 8 R. Idowu 11 Z. Mitrov Rezerve 7 S. Mailat 77 G. Gama da Silva 90 M. Preda 9 J. Marković 27 I. Gurău 10 Ș. Bodișteanu 44 R. Sadiku 5 B. Răzvan Creţ 22 M. Kovtaliuk 23 E. Diaw 37 M. Bordeianu 67 E. Papa Antrenor M. Croitoru

Cele mai tari cote la pariuri la FC Argeș – FC Botoșani

În ciuda faptului că este în criză, FC Argeș este favorită în acest duel cu o cotă de 2,37. Oaspeții au 3,20 pentru a obține un nou succes. Un pariu recomandat de specialiști la acest meci este „Interval goluri 2-5” la o cotă de 1,46. Pe zona de risc avem un „Ambele marchează (GG)” la cotă de 1,92.