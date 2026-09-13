FC Argeș, o echipă în cădere liberă, primește pe FC Botoșani, duminică după-amiaza, de la ora 15:00, în etapa a 9-a din SuperLiga. Cele două echipe au acumulat câte 10 puncte după primele runde și sunt despărțite în clasament doar de golaveraj. Partida de la Mioveni este transmisă de Digi Sport și Prima Sport.
FC Argeș (4-3-3): Căbuz – Oancea, Tofan, Sadriu, Borța – Rață, Alagbe, Goncalves – Pîrvu, Charpentier, Luvambo. Rezerve: Șerban, Micovschi, Tudose, Rădescu, Idowu, Dulcea, Balaure, Sandu, Bălașa. Antrenor: Bogdan Andone
FC Botoșani (4-3-3): Anestis – Bayeye, Miron, Diarra, Ilaș – De Vega, Petro, Ongenda – Roland, Dumiter, Mitrov. Rezerve: Gurău, Diaw, Sadiku, Creț, Papa, Bordeianu, Da Silva, Preda, Bodișteanu, Kovtaliuk, Markovic, Mailat. Antrenor: Marius Croitoru
Echipa lui Bogdan Andone (51 de ani) a intrat într-o morișcă a eșecurilor în serie. După ce au trecut de Universitatea Craiova, piteștenii au obținut o remiză, apoi au urmat trei înfrângeri consecutive. Rivala lor, FC Botoșani, este la polul opus. Elevii lui Marius Croitoru (45 de ani) au fost la un pas de a încurca pe FCSB (2-3), dar apoi și-au revenit: 2 victorii și o remiză în 3 etape.
FC Argeș a fost pe locul 1 în SuperLiga pentru o perioadă foarte scurtă. Au urmat rezultatele modeste, iar echipa din Trivale a căzut acum până pe locul 11. Drumul de jos în sus l-au făcut rivalii lor de duminică. Grație golaverajului, deși au tot 10 puncte, Mailat, Dumiter & co. sunt acum pe locul 7 și bat la porțile play-off-ului.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|9
|6
|2
|1
|19-7
|20
|2
|Rapid
|9
|5
|3
|1
|11-5
|18
|3
|Petrolul
|8
|5
|0
|3
|9-10
|15
|4
|Univ. Craiova
|8
|4
|2
|2
|18-9
|14
|5▲
|Farul
|9
|3
|5
|1
|14-10
|14
|6▲
|Sepsi OSK
|9
|3
|4
|2
|7-9
|13
|7▼
|FCSB
|8
|3
|2
|3
|11-10
|11
|8▲
|FC Botoşani
|8
|2
|4
|2
|12-8
|10
|9▼
|Corvinul
|8
|2
|4
|2
|8-6
|10
|10▼
|Oțelul
|8
|2
|4
|2
|9-9
|10
|11
|CFR Cluj
|8
|3
|1
|4
|12-13
|10
|12▼
|FC Argeș
|8
|3
|1
|4
|4-6
|10
|13▲
|UTA
|9
|2
|3
|4
|13-15
|9
|14▼
|U Cluj
|7
|3
|0
|4
|9-13
|9
|15
|FC Voluntari
|9
|2
|2
|5
|9-20
|8
|16
|Csikszereda
|9
|0
|1
|8
|6-21
|1
Pe FANATIK, cititorii au parte de statistici OPTA pentru meciul FC Argeș – FC Botoșani. În timp real, în secțiunea de mai jos apar informații despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile spre poartă (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Casele de pariuri oferă cote pe astfel de statistici.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|99 G. Anestis
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 B. Bayeye Kifutu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|73 N. Ilaș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 J. Petro
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 G. Miron
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|94 M. Diarra
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 L. de Vega Lima
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|26 H. Scicchitano Ongenda
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|41 I. Dumiter
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 R. Idowu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 Z. Mitrov
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 B. Răzvan Creţ
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 E. Diaw
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|37 M. Bordeianu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|67 E. Papa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 S. Mailat
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|44 R. Sadiku
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 Ș. Bodișteanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 M. Kovtaliuk
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 I. Gurău
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 J. Marković
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|90 M. Preda
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 G. Gama da Silva
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|34 C. Căbuz
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|26 D. Oancea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 F. Borţa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|69 O. Alagbe Adefunyibomi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 C. Tofan
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 L. Sadriu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 V. Raţă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|25 T. Lisboa Silva Gonçalves
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 G. Charpentier
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 Y. Pîrvu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|92 T. Luvambo
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 D. Sandu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|96 S. Balaure
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 P. Dulcea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 M. Tudose
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 C. Micovschi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|31 M. Șerban
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 M. Idowu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|16 I. Rădescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|14 A. Balasa
|–
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|–
Alături de statisticile OPTA, FANATIK vă oferă și un comentariul live text al confruntării de la Mioveni. Absolut toate fazele importante ale jocului, golurile, ocaziile, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două echipe vor fi prezentate în timp real. Rămâneți alături de noi pentru a urmări minut cu minut desfășurarea partidei din etapa 9 din SuperLiga.
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Primul „11” pe care vor miza fiecare dintre cei doi antrenori, Bogdan Andone și Marius Croitorul, va apărea mai jos. Rămâne de văzut ce va face antrenorul piteștenilor după cele trei eșecuri, dar și cum va trata Croitoru acest duel, după acel 5-0 spectaculos cu Sepsi. Alături de formații, vedem și băncile de rezerve, precum și toate modificările operate pe durata partidei.
În ciuda faptului că este în criză, FC Argeș este favorită în acest duel cu o cotă de 2,37. Oaspeții au 3,20 pentru a obține un nou succes. Un pariu recomandat de specialiști la acest meci este „Interval goluri 2-5” la o cotă de 1,46. Pe zona de risc avem un „Ambele marchează (GG)” la cotă de 1,92.