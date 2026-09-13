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FC Argeș – FC Botoșani, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 9. Echipele de start

FC Argeș - FC Botoșani, SuperLiga, etapa 9. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de la Mioveni.
Adrian Baciu
13.09.2026 | 14:05
FC Arges FC Botosani LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 9 Echipele de start
SPECIAL FANATIK
FC Argeș - FC Botoșani, live în etapa 9 din SuperLiga României. Sursa foto: sportpictures.eu
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FC Argeș, o echipă în cădere liberă, primește pe FC Botoșani, duminică după-amiaza, de la ora 15:00, în etapa a 9-a din SuperLiga. Cele două echipe au acumulat câte 10 puncte după primele runde și sunt despărțite în clasament doar de golaveraj. Partida de la Mioveni este transmisă de Digi Sport și Prima Sport.

Echipele de start în FC Argeş – FC Botoşani

FC Argeș (4-3-3): Căbuz – Oancea, Tofan, Sadriu, Borța – Rață, Alagbe, Goncalves – Pîrvu, Charpentier, Luvambo. Rezerve: Șerban, Micovschi, Tudose, Rădescu, Idowu, Dulcea, Balaure, Sandu, Bălașa. Antrenor: Bogdan Andone

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FC Botoșani (4-3-3): Anestis – Bayeye, Miron, Diarra, Ilaș – De Vega, Petro, Ongenda – Roland, Dumiter, Mitrov. Rezerve: Gurău, Diaw, Sadiku, Creț, Papa, Bordeianu, Da Silva, Preda, Bodișteanu, Kovtaliuk, Markovic, Mailat. Antrenor: Marius Croitoru

FC Argeș – FC Botoșani în etapa 9 din SuperLiga României

Echipa lui Bogdan Andone (51 de ani) a intrat într-o morișcă a eșecurilor în serie. După ce au trecut de Universitatea Craiova, piteștenii au obținut o remiză, apoi au urmat trei înfrângeri consecutive. Rivala lor, FC Botoșani, este la polul opus. Elevii lui Marius Croitoru (45 de ani) au fost la un pas de a încurca pe FCSB (2-3), dar apoi și-au revenit: 2 victorii și o remiză în 3 etape.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 9
FC Argeș
FC Botoşani
Arbitri
Arbitru centru: F. Andrei Arbitru asistent 1: M. Marica Arbitru asistent 2: A. Ghinguleac Al patrulea oficial: F. Mazilu VAR: C. Trandafir Asistent VAR: S. Gheorghe

Clasament SuperLiga etapa 9, înainte și după FC Argeș – FC Botoșani

FC Argeș a fost pe locul 1 în SuperLiga pentru o perioadă foarte scurtă. Au urmat rezultatele modeste, iar echipa din Trivale a căzut acum până pe locul 11. Drumul de jos în sus l-au făcut rivalii lor de duminică. Grație golaverajului, deși au tot 10 puncte, Mailat, Dumiter & co. sunt acum pe locul 7 și bat la porțile play-off-ului.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 9 6 2 1 19-7 20
2 Rapid 9 5 3 1 11-5 18
3 Petrolul 8 5 0 3 9-10 15
4 Univ. Craiova 8 4 2 2 18-9 14
5 Farul 9 3 5 1 14-10 14
6 Sepsi OSK 9 3 4 2 7-9 13
7 FCSB 8 3 2 3 11-10 11
8 FC Botoşani 8 2 4 2 12-8 10
9 Corvinul 8 2 4 2 8-6 10
10 Oțelul 8 2 4 2 9-9 10
11 CFR Cluj 8 3 1 4 12-13 10
12 FC Argeș 8 3 1 4 4-6 10
13 UTA 9 2 3 4 13-15 9
14 U Cluj 7 3 0 4 9-13 9
15 FC Voluntari 9 2 2 5 9-20 8
16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Argeș – FC Botoșani: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Pe FANATIK, cititorii au parte de statistici OPTA pentru meciul FC Argeș – FC Botoșani. În timp real, în secțiunea de mai jos apar informații despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile spre poartă (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Casele de pariuri oferă cote pe astfel de statistici.

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Toți
FC Argeș
FC Botoşani
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
99 G. Anestis
2 B. Bayeye Kifutu
73 N. Ilaș
3 J. Petro
4 G. Miron
94 M. Diarra
21 L. de Vega Lima
26 H. Scicchitano Ongenda
41 I. Dumiter
8 R. Idowu
11 Z. Mitrov
5 B. Răzvan Creţ
23 E. Diaw
37 M. Bordeianu
67 E. Papa
7 S. Mailat
44 R. Sadiku
10 Ș. Bodișteanu
22 M. Kovtaliuk
27 I. Gurău
9 J. Marković
90 M. Preda
77 G. Gama da Silva
34 C. Căbuz
26 D. Oancea
23 F. Borţa
69 O. Alagbe Adefunyibomi
2 C. Tofan
3 L. Sadriu
22 V. Raţă
25 T. Lisboa Silva Gonçalves
9 G. Charpentier
11 Y. Pîrvu
92 T. Luvambo
18 D. Sandu
96 S. Balaure
20 P. Dulcea
6 M. Tudose
19 C. Micovschi
31 M. Șerban
7 M. Idowu
16 I. Rădescu
14 A. Balasa

Desfășurarea meciului FC Argeș – FC Botoșani LIVE VIDEO comentariul în timp real

Alături de statisticile OPTA, FANATIK vă oferă și un comentariul live text al confruntării de la Mioveni. Absolut toate fazele importante ale jocului, golurile, ocaziile, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două echipe vor fi prezentate în timp real. Rămâneți alături de noi pentru a urmări minut cu minut desfășurarea partidei din etapa 9 din SuperLiga.

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Echipele de start și schimbări la FC Argeș – FC Botoșani

Primul „11” pe care vor miza fiecare dintre cei doi antrenori, Bogdan Andone și Marius Croitorul, va apărea mai jos. Rămâne de văzut ce va face antrenorul piteștenilor după cele trei eșecuri, dar și cum va trata Croitoru acest duel, după acel 5-0 spectaculos cu Sepsi. Alături de formații, vedem și băncile de rezerve, precum și toate modificările operate pe durata partidei.

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FC Argeș 4-3-3
34C. Căbuz
26D. Oancea
23F. Borţa
69O. Alagbe Adefunyibomi
2C. Tofan
3L. Sadriu
22V. Raţă
25T. Lisboa Silva Gonçalves
9G. Charpentier
11Y. Pîrvu
92T. Luvambo
Rezerve
20P. Dulcea
18D. Sandu
14A. Balasa
96S. Balaure
6M. Tudose
19C. Micovschi
31M. Șerban
7M. Idowu
16I. Rădescu
Antrenor
B. Andone
FC Botoşani 4-3-3
99G. Anestis
2B. Bayeye Kifutu
73N. Ilaș
3J. Petro
4G. Miron(cpt)
94M. Diarra
21L. de Vega Lima
26H. Scicchitano Ongenda
41I. Dumiter
8R. Idowu
11Z. Mitrov
Rezerve
7S. Mailat
77G. Gama da Silva
90M. Preda
9J. Marković
27I. Gurău
10Ș. Bodișteanu
44R. Sadiku
5B. Răzvan Creţ
22M. Kovtaliuk
23E. Diaw
37M. Bordeianu
67E. Papa
Antrenor
M. Croitoru

Cele mai tari cote la pariuri la FC Argeș – FC Botoșani

În ciuda faptului că este în criză, FC Argeș este favorită în acest duel cu o cotă de 2,37. Oaspeții au 3,20 pentru a obține un nou succes. Un pariu recomandat de specialiști la acest meci este „Interval goluri 2-5” la o cotă de 1,46. Pe zona de risc avem un „Ambele marchează (GG)” la cotă de 1,92.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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