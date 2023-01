FC Argeş – FC Botoşani 0-0, în etapa 23 din SuperLiga. Gazon execrabil și la Pitești. Echipele de start

Meciul FC Argeş – FC Botoşani are loc duminică, 29 ianuarie, cu începere de la ora 13:30, în cadrul etapei 23 din SuperLiga. Sunt două echipe care au pornit acest sezon cu ambiţii mari, de play-off, dar au trebuit să îşi schimbe antrenorii cu care porniseră la drum din cauza rezultatelor proaste şi acum Marius Croitoru respectiv Flavius Stoican încearcă să repare situaţia, pentru a fi cât mai departe de zona locurilor periculoase. Ambele au câte 24 de puncte şi sunt una lângă alta: piteştenii locul 12, moldovenii locul 13.

Unde se joacă meciul FC Argeş – FC Botoşani

Întâlnirea FC Argeş – FC Botoşani se dispută duminică, 29 ianuarie, de la ora 13:30, pe stadionul Nicolae Dobrin din Piteşti, în etapa 23 din SuperLiga. Ca şi la Cluj, Arad sau Ploieşti şi aici starea gazonului este foarte proastă şi chiar s-a pus la un moment problema dacă partida nu ar trebui amânată din cauza condiţiilor meteo şi ale gazonului.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă s-a luat decizia disputării acestui meci, dar este clar că jucătorii vor avea mari probleme să poată construi acţiuni cursive spre porţile adverse în aceste condiţii. Este de aşteptat ca şi tribunele să nu fie prea populate pe o asemenea vreme şi rezultatele echipei, nesatisfăcătoare, cu siguranţă nu atrag suporterii în tribune.

Cine tranmite la TV partida FC Argeş – FC Botoşani

Partida FC Botoşani se joacă duminică, 29 ianuarie, de la ora 13:30, pe stadionul Nicolae Dobrin din Piteşti, în etapa 23 din SuperLiga şi va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

După două zile extrem de urâte, în care ploaia a alternat cu zăpada duminică, 29 ianuarie, la Piteşti a ieşit puţin soarele, dar prea puţin pentru a putea ajuta la îmbunătăţirea stării suprafeţei de joc. Maxima zilei nu va depăşi un grad exact la ora meciului. Partida de la Piteşti va fi condusă de arbitrul Iulian Dima.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Argeş – FC Botoşani

Cei doi antrenori, Marius Croitoru, respectiv Flavius Stoican, nu au probleme de lot majore. La piteşteni, care s-au despărţit în iarnă de mulţi jucători şi au adus la fel de mulţi, singurul indisponibil rămâne fundaşul central Grigore Turda, cel mai bun pe postul său din lot, dar care nu a mai jucat de mai bine de opt luni.

ADVERTISEMENT

La FC Botoşani tot lotul este valid, astfel că Moldovenii sunt pe loc de baraj şi noul obiectiv este o clasare undeva între locurile 9-11. Este clar că play-off-ul nu mai poate fi o ţintă în aceste condiţii.

Cote la pariuri la jocul FC Argeş – FC Botoşani

Partida de la Piteşti este considerată de casele de pariuri drept una foarte echilibrată, dovadă şi cotele acordate celor două echipe. FC Argeş are un uşor avantaj pentru obţinerea celor trei puncte, cotă 2,70 faţă de 3,20 cât au primit oaspeţii. Şansă dublă 1X are cotă de 1,40 iar inversul are cotă de 1,50 iar situaţia este identică la gol marcat de către fiecare echipă.

ADVERTISEMENT

Nu sunt multe meciuri în istoricul meciurilor directe. Doar trei partide au avut loc la Piteşti iar bilanţul nu e deloc unul încurajator pentru vulturii violeţi, care au câştigat o singură dată, în 2021, în rest au capitulat, inclusiv sezonul trecut, cu 1-0 şi respectiv 3-2.