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FC Argeș – FCSB se joacă duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:30, la Mioveni. Este o partidă extrem de important pentru ambele formații. Piteștenii vor să repete evoluția bună din meciul cu Dinamo, în timp ce bucureștenii caută să întrerupă seria de eșecuri. De la acest meci, FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real și tot ce se întâmplă important. Meciul este transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FC Argeș – FCSB în etapa 16 din SuperLiga României

FC Argeș vs FCSB este un meci care le trezește coșmaruri elevilor lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Anul trecut, tot în retur, piteștenii se impuneau cu 1-0 și anunțau practic dezastrul care urma să vină pentru roș-albaștrii. FCSB a ratat play-off-ul, iar Argeș a fost revelația plăcută a sezonului. În prezent, trupa lui Bogdan Andone (51 de ani) are șanse mici să mai prindă top 6, însă returul e lung și pot avea loc „minuni”.

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Superliga FC Argeș 2026-11-22T18:30:00Z FCSB

Clasament SuperLiga etapa 16, înainte și după FC Argeș – FCSB

Startul returului sezonului regular le găsește pe FC Argeș și FCSB în a doua jumătate a clasamentului, adică în zona play-out. Echipa din Trivale este pe locul 13, cu doar 15 puncte. Rivalii lor din această etapă au început să cadă tot mai mult de la o etapă la alta. . Acum, FCSB este pe locul 8, cu 21 de puncte, și are mult de tras pentru a reveni în top 6.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Univ. Craiova 15 10 3 2 34-10 33 2 Dinamo 16 10 3 3 32-12 33 3 Rapid 15 9 4 2 24-14 31 4 Petrolul 16 9 3 4 21-18 30 5 U Cluj 16 9 2 5 29-22 29 6 ▲ Corvinul 16 7 4 5 21-16 25 7 ▼ Farul 16 6 6 4 26-25 24 8 ▲ CFR Cluj 16 6 4 6 23-23 22 9 ▼ FCSB 15 6 3 6 20-21 21 10 UTA 15 5 3 7 16-20 18 11 Sepsi OSK 15 4 6 5 11-20 18 12 FC Botoşani 16 3 7 6 22-23 16 13 FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15 14 Oțelul 16 2 7 7 19-26 13 15 FC Voluntari 16 2 3 11 18-36 9 16 Csikszereda 16 1 3 12 9-32 6

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Argeș – FCSB: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Fotbaliștii implicați în partida FC Argeș – FCSB, de la Mioveni, vor fi urmăriți pe toată durata celor 90 de minute. Meciul beneficiază de statistici avansate OPTA. Cititorii primesc informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Totul despre goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului FC Argeș – FCSB, LIVE comentariul în timp real

Fază cu fază, gol cu gol, minut cu minut, meciul FC Argeș – FCSB este urmărit într-un comentariu în timp real. Absolut tot ceea ce se întâmplă pe gazonul arenei din Mioveni apare în această secțiuni. Dacă ați ratat vreun moment la TV, nu e nicio problemă, aici găsiți toate detaliile. De la lovitura de start, trecând pe la ocazii, goluri, cartonașe, intervenții VAR, până la fluierul de final. Totul e aici!

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Echipele de start și schimbări la FC Argeș – FCSB

FCSB este mereu o uriașă necunoscută când vine vorba de formula de start aleasă de cei responsabili. Ce decizii va lua Reghecampf, aflat sub o mare presiune, cum vor fi așezați în teren roș-albaștrii, dar și cum va răspunde Bogdan Andone. Totul apare aici, după ce foile oficiale de joc sunt disponibile. Nu vor lipsi nici date legate de cele două bănci de rezervă, extrem de importante în orice context.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la FC Argeș – FCSB

FC Argeș are o cotă de 3,70 pentru a bate din nou pe FCSB și . Pentru a-și revenit, FCSB are o cotă mare, de 2,12. O remiză primește 3,35. Un pariu de jucat la acest meci poate fi un „ambele marchează (GG)” la o cotă de 1,80.