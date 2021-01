FC Argeș – FCSB Live Video ora 19:45. Liderul merge la revelația începutului de an

Meciul FC Argeș – FCSB are loc marți, 26 ianuarie, cu începere de la ora 19:45, în cadrul etapei a 19-a, intermediare, din Casa Pariurilor Liga 1. Dacă până acum am fi fost tentați să spunem misiune ușoară pentru lider la Pitești, acum trebuie să fim mai circumspecți după revirimentul viguros al echipei argeșene în acest început de an.

În sprijinul acestei afirmații vine statistica absolut neașteptată a ultimelor cinci etape jucate de alb-violeți, în care nu au pierdut nici un meci și au obținut două victorii în deplasare, ambele pe final de meci, la Botoșani și la Arad.

Și FCSB a revenit la parcursul de metronom după sincopa de la Cluj, dar CFR se dovedește a fi cam singurul rival cu adevărat periculos pentru băieții lui Toni Petrea și acest eșec a demonstrat că FCSB va trebui să fie foarte atentă la echipa care e campioana ultimelor trei ediții.

FC Argeș – FCSB Live Stream Digi Sport, Telekom Sport, Look Plus

Partida FC Argeș – FCSB se joacă marți, 26 ianuarie, de la ora 19:45, pe stadionul Nicolae Dobrin din Trivale și este transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus. O mai puteți viziona și în format LIVE VIDEO, intrând pe site-ul FANATIK.RO

Cum spuneam FC Argeș nu mai este echipa de pe ultimele locuri din tur, care dacă reușea un egal era sărbătoare. Noul antrenor, Mihai Ianovschi, a reușit să imprime un stil de joc ofensiv echipei, iar retitularizarea fundașului central Laslandes s-a dovedit un pariu câștigător, el fiind și autor a două goluri extrem de importante pentru argeșeni, inclusiv al victoriei de la Arad, din ultima etapă.

Toni Petrea, discuții individuale cu jucătorii FCSB înainte de meci

Antrenorul FCSB, Toni Petrea, e conștient că nu va mai avea în față un Argeș care a secat ci unul care curge acum năvalnic și a declarat că va avea discuții individuale cu jucătorii săi înaintea acestei partide, semn că nu o consideră deloc simplă.

FCSB are clar cel mai bun atac din fotbalul românesc, trioul Man-Tănase-Coman și în plus a apărut această nouă perlă la numai 18 ani, Octavian Popescu. Și linia de mijloc are mulți jucători de calitate, dar continuă să lipsească Olimpiu Moruțan, accidentat.

Bookmakerii văd liderul mare favorit

Calitatea jucătorilor FCSB de la mijloc în sus este indiscutabilă, singurul capitol la care mai apar probleme fiind apărarea, care mai comite câte o gafă. Însă și portarul Andrei Vlad pare a deveni de la un meci la altul omul care dă siguranță echipei în pofida tinereții sale.

Casele de pariuri sunt pur și simplu impresionate de calitatea jocului liderului și îi acordă la victorie cota de 1,40, în timp ce Argeșul a primit cota 9,00 pentru a realiza o mare surpriză. Iar un gol al nou promovatei face 1,75, mult mai mult decât succesul FCSB.

