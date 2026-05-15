FC Argeș, gest emoționant! Diana Maria Chiţu va da lovitura de start la meciul cu Rapid: „Are nevoie de sprijinul nostru”

Pentru FC Argeș urmează întâlnirea cu Rapid, iar piteștenii pregătesc un moment emoționant. Cine este jucătoarea grav bolnavă care a fost invitată să dea lovitura de start.
Traian Terzian
15.05.2026 | 14:43
O jucătoare grav bolnavă va da lovitura de start la FC Argeș - Rapid. Sursă foto: colaj Fanatik
Ultima apariție a celor de la FC Argeș în fața propriilor fani va fi însoțită și de un gest umanitar. Piteștenii pregătesc un moment plin de emoție înaintea duelului cu Rapid, lovitura de start urmând să fie dată de o jucătoare de la echipa feminină a clubului.

Lovitura de start a partidei FC Argeș – Rapid, dată de o jucătoare cu grave probleme de sănătate

Startul jocului de la Mioveni, din etapa a 9-a, penultima a play-off-ului SuperLigii, va fi dat de Diana Maria Chițu (19 ani), jucătoare a echipei feminine a clubului FC Argeș, care a fost diagnosticată cu leucemie acută. Piteștenii au făcut apel la suporteri să meargă și să doneze sânge.

”Diana Maria Chițu joacă acum cel mai greu meci al vieții. Sportiva noastră din Liga 2 Feminin a fost diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică tip B și are nevoie de sprijinul nostru. Înaintea meciului din această seară, când Diana Maria va da lovitura de start, vă invităm să urmăriți povestea ei. O poveste despre curaj, familie, fotbal, speranță și dorința de a reveni acasă, pe teren, alături de echipă.

Cei care pot dona sânge sunt rugați să meargă la orice centru din România și să menționeze: Nume/Prenume: Chițu Maria Diana, Spital: Colentina București – Secția Hematologie, Grupa: AII – Rh pozitiv, Donații: RO80RZBR0000060027304550, Titular: Maria Diana Chițu. Diana trebuie să revină acasă. Pe teren. Alături de noi”, se arată într-o postare făcută pe pagina de Facebook a clubului FC Argeș.

Cauzele unui play-off mai puțin reușit

Fără doar și poate că FC Argeș a fost surpriza plăcută a acestui sezon, reușind să prindă play-off-ul și să ajungă în semifinalele Cupei României. Din păcate, nou promovata nu și-a continuat parcursul bun și în partea a doua a campionatului, iar antrenorul Bogdan Andone a dat vina pe subțirimea lotului după eșecul cu Dinamo din runda precedentă.

”Din păcate suntem ca soldații pe front. Garutti cerea schimbare pe final. Borța a fost ultimul schimbat pe final, cu Tofan. La pauză am fost nevoit să fac schimbări. Dacă aș fi avut, aș fi schimbat 6-7 jucători!

În afară de 2-3 jucători, nu ar fi continuat niciunul în repriza a doua! Până la urmă ăsta e fotbalul. Trebuie să trecem peste, să fim bărbați, iar la meciul următor să batem Rapidul, pentru a lua locul 5”, a declarat Andone.

Clasament play-off SuperLiga

Meciul FC Argeș – Rapid va deschide etapa a 9-a, penultima a play-off-ului SuperLigii. Jocul de la Mioveni a fost programat vineri, 15 mai, de la ora 20:30, și are ca miză ocuparea locului 5 la finalul sezonului.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
