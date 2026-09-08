FC Argeș i-a decis soarta lui Bogdan Andone după 4 înfrângeri la rând fără gol marcat: „O să vedeți!”

Dani Coman, conducătorul celor de la FC Argeș, a subliniat că are în continuare încredere în Bogdan Andone, tehnicianul care a promovat echipa din liga secundă și a dus-o până în play-off, chiar dacă FC Argeș trece prin momente grele după 0-1 cu FC Voluntari. Accidentările și ghinionul au fost invocate de Dani Coman atunci când a analizat cele mai recente înfrângeri.
„Nu se întâmplă nimic. Au fost doi ani extraordinari, suntem într-o perioadă mai puțin bună. Dar, în viața oricărei echipe există și astfel de perioade. Trebuie să înțelegem că avem 8 jucători accidentați. Eu nu-mi fac griji și sunt convins că nu asta este fața echipei, deși astăzi (n.r. luni), chiar și cu absențele pe care le-am avut, nu meritam să pierdem. N-am avut ocazii foarte multe clare, dar am avut situații de a marca.
Cert este că nu suntem într-o perioadă bună, dar nu-mi fac griji. Pe noi ne interesează finalul acestui campionat, care va fi încă o dată așa cum ni-l dorim. Deci, să nu-și facă lumea griji!”, a declarat Dani Coman după meciul pierdut la Voluntari.
Conducătorul piteștenilor e convins că pauza competițională îi va ajuta pe antrenori, iar după această perioadă, undeva în luna octombrie, echipa va arăta mult mai bine.
„Finalitatea va fi tot de partea noastră. O să vedeți o altă față a echipei după această pauză competițională. Odată cu venirea celor pe care i-am transferat, cu cei care sunt în această echipă, dar nu sunt pregătiți, cu revenirea celor accidentați, veți vedea o altă față a echipei.
Eu am încredere în conducerea tehnică și sunt convins că va fi bine, nu-mi fac griji. Rămân toți din staff, cu ei am făcut performanță și vor rămâne la echipă”, a completat Dani Coman. Bogdan Andone este antrenor la FC Argeș din septembrie 2024 și a reușit până acum să facă minuni cu o echipă pe care puțini o vedeau în top.