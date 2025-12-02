FC Argeș i-a mai dat o lovitură Rapidului după meciul direct din Cupă! Cine a semnat cu piteștenii

De la revenirea în SuperLiga, Rapid nu a ocolit piața din străinătate, iar când a fost cazul nu a ezitat să legitimeze jucători fără niciun fel de legături cu România. Belgianul Xian Emmers (26 de ani) este unul dintre fotbaliștii care au trecut prin Giulești. Nu s-a acomodat, astfel că mijlocașul i-a părăsit pe alb-vișinii în urmă cu aproximativ șapte luni. A semnat în SUA, cu Phoenix Rising, dar nici acolo nu și-a găsit cadența. Recent, a ales să revină în SuperLiga.
La doar câteva zeci de minute distanță după ce a învins pe Rapid în Cupa României Betano, FC Argeș a anunțat, pe pagina oficială de Facebook, transferul lui Xian Emmers, nimeni altul decât fostul mijlocaș al alb-vișiniilor.
FC Argeș a anunțat mutarea după ce a învins pe Rapid, parcă să-i supere și mai mult pe giuleșteni. Emmers va debuta pentru alb-violeți în ianuarie.
“Xian Emmers face parte din Familia Vulturilor. Xian Emmers a semnat cu echipa noastră un contract valabil pe un an și jumătate, fiind primul transfer al perioadei de mercato ce va începe la 1 ianuarie 2026”, a anunțat FC Argeș, pe rețelele sociale.
La Rapid, Xian Emmers a fost legitimat în perioada 2022-2025. A marcat cinci goluri în 59 de partide, în toate competițiile. Mijlocașul era apreciat de fani, în principal datorită abilităților tehnice. Pe site-ul de specialitate transfermarkt.de este cotat la 250.000 de euro.
Emmers a început fotbalul la Genk, iar în 2015 a ajuns la Inter Primavera. Nu a apucat, însă, să joace vreun minut pentru echipa mare a “nerazzurilor”. Până să ajungă la Rapid, a mai evoluat pentru Cremonese, Beveren, Almere City și Roda. De asemenea, are meciuri pentru reprezentativele U16, U17, U18 și U19 ale Belgiei.
Chiar dacă, la un moment dat, au existat momente tensionate între Xian Emmers și Rapid, părțile s-au despărțit amiabil, după cum a anunțat, la finalul lunii aprilie, clubul din Giulești.
“FC Rapid și Xian Emmers au semnat în această dimineață rezilierea de comun acord a contractului. Sosit în Giulești în septembrie 2022, Emmers a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu de 59 de ori și a marcat 5 goluri pentru Rapid. Îți dorim mult succes în carieră, Xian!”, a transmis clubul, pe pagina oficială de Facebook.