FC Argeș i-a mai dat o lovitură Rapidului după meciul direct din Cupă! Cine a semnat cu piteștenii

Un fotbalist crescut de Inter Milano și care, în trecut, a evoluat pentru Rapid revine în SuperLiga. Cine este, de fapt, noul mijlocaș al lui FC Argeș. Încă o lovitură primită de alb-vișinii, după eșecul din Cupă.
Răzvan Scarlat
03.12.2025 | 00:30
FC Arges ia mai dat o lovitura Rapidului dupa meciul direct din Cupa Cine a semnat cu pitestenii
Xian Emmers (stânga) a revenit în SuperLiga, dar nu la Rapid. Mijlocașul a preferat pe FC Argeș. Sursa foto: sportpictures.eu
De la revenirea în SuperLiga, Rapid nu a ocolit piața din străinătate, iar când a fost cazul nu a ezitat să legitimeze jucători fără niciun fel de legături cu România. Belgianul Xian Emmers (26 de ani) este unul dintre fotbaliștii care au trecut prin Giulești. Nu s-a acomodat, astfel că mijlocașul i-a părăsit pe alb-vișinii în urmă cu aproximativ șapte luni. A semnat în SUA, cu Phoenix Rising, dar nici acolo nu și-a găsit cadența. Recent, a ales să revină în SuperLiga.

Când va fi apt de joc Xian Emmers pentru FC Argeș

La doar câteva zeci de minute distanță după ce a învins pe Rapid în Cupa României Betano, FC Argeș a anunțat, pe pagina oficială de Facebook, transferul lui Xian Emmers, nimeni altul decât fostul mijlocaș al alb-vișiniilor.

FC Argeș a anunțat mutarea după ce a învins pe Rapid, parcă să-i supere și mai mult pe giuleșteni. Emmers va debuta pentru alb-violeți în ianuarie.

Xian Emmers face parte din Familia Vulturilor. Xian Emmers a semnat cu echipa noastră un contract valabil pe un an și jumătate, fiind primul transfer al perioadei de mercato ce va începe la 1 ianuarie 2026”, a anunțat FC Argeș, pe rețelele sociale.

Cine este Xian Emmers

La Rapid, Xian Emmers a fost legitimat în perioada 2022-2025. A marcat cinci goluri în 59 de partide, în toate competițiile. Mijlocașul era apreciat de fani, în principal datorită abilităților tehnice. Pe site-ul de specialitate transfermarkt.de este cotat la 250.000 de euro.

Emmers a început fotbalul la Genk, iar în 2015 a ajuns la Inter Primavera. Nu a apucat, însă, să joace vreun minut pentru echipa mare a “nerazzurilor”. Până să ajungă la Rapid, a mai evoluat pentru Cremonese, Beveren, Almere City și Roda. De asemenea, are meciuri pentru reprezentativele U16, U17, U18 și U19 ale Belgiei.

Ce mesaj a transmis Rapid după ce s-a despărțit de Xian Emmers

Chiar dacă, la un moment dat, au existat momente tensionate între Xian Emmers și Rapid, părțile s-au despărțit amiabil, după cum a anunțat, la finalul lunii aprilie, clubul din Giulești.

FC Rapid și Xian Emmers au semnat în această dimineață rezilierea de comun acord a contractului. Sosit în Giulești în septembrie 2022, Emmers a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu de 59 de ori și a marcat 5 goluri pentru Rapid. Îți dorim mult succes în carieră, Xian!”, a transmis clubul, pe pagina oficială de Facebook.

