FC Argeş, în pericol să-l piardă pe Bogdan Andone! Dani Coman, anunţ îngrijorător pentru fani: „Are oferte din Belgia şi din Cipru!”

Bogdan Andone, antrenorul revelație din acest sezon al SuperLigii, este curtat de echipe din Belgia și Cipru. Dani Coman a confirmat interesul pentru tehnicianul de la FC Argeș
Mihnea Ştefan
14.03.2026 | 17:15
Dani Coman, anunț despre ofertele lui Bogdan Andone Foto; Sport Pictures
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Bogdan Andone are oferte de la echipe din Belgia și Cipru.

Bogdan Andone, ofertat să plece de la FC Argeș

Bogdan Andone este autorul unei stagiuni de vis pe banca lui FC Argeș. La primul sezon la revenirea în SuperLiga, piteștenii au izbutit o calificare spectaculoasă în play-off. Însă succesul nu s-a oprit aici. Alb-violeții au debutat cu o victorie, 1-0, pe terenul Universității Craiova, liderul campionatului și principala favorită la titlu.

Dani Coman a mărturisit că o mare parte din merite i se arogă lui Bogdan Andone, omul alături de care a construit actuala echipă a lui FC Argeș, încă din perioada în care activau în Liga 2. Numai că, tot președintele „vulturilor” a dezvăluit că, pe lângă interesul celor de la Genk, club de tradiție din Belgia, o altă echipă din Cipru s-a interesat de serviciile lui Andone.

„Am creat o echipă bună, care se poate lupta cu marile echipe ale campionatului. Am câștigat de două ori cu CFR Cluj, de două ori cu FCSB, am câștigat la Craiova, la Dinamo. Nu poate fi întâmplător. Asta arată că avem un grup unit, o echipă care știe ce vrea de la fiecare joc, avem niște jucători antrenabili, care nu comentează indiferent de ceea de le cere preparatorul fizic.

(n.r. Cât mai are contract Bogdan Andone?) Cât vrea eu (n.r. râde). Acum depinde și de el… are o discuție în Belgia. Există și o ofertă din Cipru. Dar, deocamdată, el își dorește să rămână la Pitești. Mi-a spus-o. Asta este creația noastră”, a declarat Dani Coman, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Bogdan Andone a comentat imaginile de la finalul meciului Universitatea Craiova – FC Argeș, când a fost surprins rugându-se

La meciul cu Dinamo, care i-a asigurat lui FC Argeș calificarea matematică în play-off, datorită victoriei cu 1-0, Bogdan Andone a fost surprins că a urmărit meciul din tribună cu o cruce în mână. O altă comunicare cu divinitatea a fost zărită și după victoria din Bănie, când antrenorul s-a pus în genunchi în dreptul băncii de rezerve și a început să se roage.

Văzând că imaginile s-au viralizat, tehnicianul grupării din Pitești a ținut să precizeze că are o relație permanentă cu Dumnezeu, în care îi mulțumește pentru lucrurile bune din viață, dar și pentru încercări. De altfel, de două ori pe săptămână își răpește din timp pentru a merge la slujbă.

„Pentru orice om este importantă să fie cât mai aproape de Dumnezeu. În tabietul meu există în fiecare zi această rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru muncă, pentru tot ce înseamnă viața profesională, viața de familie.

Credința ne ajută să fim corecți în viață, să fim buni și acest lucru încerc să le transmit și băieților în echipă, să se antreneze corect, să fie corecți cu fotbalul, cu viața și să ducă o viață sportivă cât mai corectă.

Când timpul îmi permite, o dată sau de două ori pe săptămână, mă duc puțin la Mănăstirea Trivale și prind puțin din slujbă. Nu reușesc să stau foarte mult, undeva la 20-30 de minute. În fiecare duminică în care îmi permite programul merg în București la biserica unde mă duc de foarte mulți ani.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi, chiar și când pierdem jocurile. Nu poți câștiga toate meciurile, dar e important să fii un om bun, o persoană bună cu semenii tăi și să încerci să faci cât mai corect lucrurile”, a declarat Bogdan Andone, la FANATIK SUPERLIGA.

Dani Coman, show după Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1

Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
