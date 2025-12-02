FC Argeș, măsuri speciale înainte de meciul cu Rapid din Cupa României Betano! Decizia anunțată de clubul din Trivale

ADVERTISEMENT

Întâlnirea dintre FC Argeș și Rapid este considerată una de risc ridicat, iar conducerea clubului ”alb-violet” a decis să ia câteva măsuri suplimentare pentru a nu exista probleme la duelul din Cupa României Betano.

Ce măsuri s-au luat înainte de partida FC Argeș – Rapid din Cupa României Betano

Meciul se va disputa la Mioveni, casa celor de la FC Argeș în acest sezon, și este programat pentru marți, 2 decembrie, de la ora 19:30. Ce măsuri au luat conducătorii piteștenilor și cât costă biletele.

”ATENȚIE! Prin prisma gradului ridicat de risc al meciului cu Rapid, toate persoanele participante la eveniment trebuie să dețină bilet sau abonament, inclusiv copiii de orice vârstă. La această partidă NU se vor comercializa bilete online”, se arată pe pagina de Facebook a grupării argeșene.

De asemenea, oficialii piteșteni au precizat că o persoană nu poate cumpăra mai mult de două bilete, iar vânzarea se va face doar pe baza buletinului. Pentru această partidă, prețurile tichetelor sunt următoarele:

Tribuna 1: 50 lei

Tribuna 2: 40 lei

Oaspeți: 40 lei

Bătălie pentru calificare la Mioveni

Întâlnirea FC Argeș – Rapid contează pentru etapa a 2-a a Grupei A din și se va disputa marți, 2 decembrie, de la ora 19:30, pe stadionul Orășenesc din Mioveni.

Jocul este unul extrem de important pentru ambele echipe în vederea calificării, mai ales că au obținut victorii în prima rundă. Piteșteni s-au impus cu 3-2 pe terenul lui Metaloglobus, în timp ce .