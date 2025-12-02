Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

FC Argeș, măsuri speciale înainte de meciul cu Rapid din Cupa României Betano! Decizia anunțată de clubul din Trivale

FC Argeș și Rapid se vor întâlni în etapa a 2-a a fazei grupelor din Cupa României Betano. Piteștenii au hotărât să ia o serie de măsuri înaintea jocului.
Traian Terzian
02.12.2025 | 07:00
FC Arges masuri speciale inainte de meciul cu Rapid din Cupa Romaniei Betano Decizia anuntata de clubul din Trivale
FC Argeș, măsuri speciale pentru partida cu Rapid din Cupa României. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Întâlnirea dintre FC Argeș și Rapid este considerată una de risc ridicat, iar conducerea clubului ”alb-violet” a decis să ia câteva măsuri suplimentare pentru a nu exista probleme la duelul din Cupa României Betano.

Ce măsuri s-au luat înainte de partida FC  Argeș – Rapid din Cupa României Betano

Meciul se va disputa la Mioveni, casa celor de la FC Argeș în acest sezon, și este programat pentru marți, 2 decembrie, de la ora 19:30. Ce măsuri au luat conducătorii piteștenilor și cât costă biletele.

”ATENȚIE! Prin prisma gradului ridicat de risc al meciului cu Rapid, toate persoanele participante la eveniment trebuie să dețină bilet sau abonament, inclusiv copiii de orice vârstă. La această partidă NU se vor comercializa bilete online”, se arată pe pagina de Facebook a grupării argeșene.

De asemenea, oficialii piteșteni au precizat că o persoană nu poate cumpăra mai mult de două bilete, iar vânzarea se va face doar pe baza buletinului. Pentru această partidă, prețurile tichetelor sunt următoarele:

  • Tribuna 1: 50 lei
  • Tribuna 2: 40 lei
  • Oaspeți: 40 lei

Bătălie pentru calificare la Mioveni

Întâlnirea FC Argeș – Rapid contează pentru etapa a 2-a a Grupei A din Cupa României Betano și se va disputa marți, 2 decembrie, de la ora 19:30, pe stadionul Orășenesc din Mioveni.

Jocul este unul extrem de important pentru ambele echipe în vederea calificării, mai ales că au obținut victorii în prima rundă. Piteșteni s-au impus cu 3-2 pe terenul lui Metaloglobus, în timp ce giuleștenii au câștigat la pas, scor 4-0, în deplasare cu CSC Dumbrăvița.

FC Argeș măsuri Rapid Cupa României clasament Grupa A Cupa României

