FC Argeș merge în instanță și anunță un demers fără precedent la următorul meci din SuperLiga: „Premieră! O să vadă toată Europa. Să vedem dacă rezistă Vassaras”

Oficialii celor de la FC Argeș anunță măsuri fără precedent după incidentul incredibil din partida pierdută în fața celor de la Petrolul. Atunci, Radu Petrescu, arbitrul partidei, a dezavantajat echipa din Trivale. A oprit o fază înainte ca mingea să intre în poartă. Directorul executiv al clubului anunță proteste la adresa lui Vassaras, șeful de la CCA.

Moment incredibil în Petrolul – FC Argeș. Radu Petrescu, greșeală de neînțeles

În minutul 86 al jocului, Radu Petrescu a fluierat imediat în timpul unei faze fixe. Ulterior, Sierra a trimis balonul în poarta celor de la Petrolul. Jucătorii piteșteni au protestat vehement, întrucât decizia centralului a fost una de neînțeles.

A fost haos total după meci. și a cerut comisiilor să intervină. Clubul a postat un comunicat prin intermediul rețelelor de socializare.

FC Argeș merge în instanță după greșeala uluitoare comisă de arbitrul Radu Petrescu în meciul cu Petrolul

Daniel Stanciu, directorul executiv al celor de la FC Argeș, anunță că se vor lua măsuri după incidentul din meciul cu Petrolul. Acesta spune că se va merge în instanță, întrucât clubul ar putea avea serios de pierdut din punct de vedere financiar dacă nu intră în play-off-ul Superligii României din cauza deciziei de neînțeles luate de Radu Petrescu.

„Citește comunicatul CCA, ce spune. Ei recunosc că a fost un gol marcat anulat. Am zis, dacă nu o să fim în play-off, cerem diferența de bani față de locul 6. Pentru că facem calculul cu un punct sau 3 puncte din meciul cu Petrolul. O să fie o premieră. Ce n-are voie, de ce nu are voie? Noi nu cerem să schimbe clasamentul, noi cerem daune. Noi nu cerem altceva, ci daune din punct de vedere financiar. Noi așa pierdem, cerem despăgubiri, sunt alte lucruri. Acolo îi chemăm pe toți. Avem susținere. De vineri seară sunt foarte mulți reprezentanți ai cluburilor, cel puțin din SuperLiga, aproape toate cluburile, care, direct sau indirect, s-au exprimat că ne sprijină în acest demers. Toată lumea e nemulțumită de ceea ce se întâmplă în arbitrajul românesc în ultimii ani.

Iftime astăzi (n.r. luni), domnul . Domnul . Sunt foarte multe cluburi care ne susțin, există susținerea media, pentru că toată lumea vrea să aibă un fotbal cât mai corect. În ultima vreme au avut loc foarte multe ieșiri și toate au o consecință comună: sunt aceste greșeli sau erori ale brigăzii de arbitri”, a precizat Daniel Stanciu.

Ce îi pregătește FC Argeș lui Vassaras. Anunț înainte de meciul cu Farul

Mai mult, oficialul echipei din Pitești spune că la meciul cu Farul Constanța, Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul Federației Române de Fotbal, va avea parte de o surpriză. Daniel Stanciu s-ar fi așteptat la o reacție mult mai promptă din partea grecului.

„O să vadă toată Europa ce pregătește Argeș la meciul următor cu Farul. O să vedeți dacă intrăm în istorie. Dacă domnul Vassaras, atât de bine sprijinit la ramurile astea FIFA și UEFA, va rezista la toată presiunea asta.

Au trecut aproape 70 de ore, în afară de acel comunicat în miez de noapte, în care nu spune nimic, nu iese și nu face nicio declarație. «Da, domnule, a greșit, afară Radu Petrescu, dacă există implicații din partea VAR-ului, pentru că VAR-ul nu avea voie să intervină în acel moment». El trebuie să facă publice acele discuții. Vă rog să vă uitați (n.r. la meciul de duminică), va fi ceva pe led-uri. O să vedeți. Dacă vor circ, ăsta e fotbalul românesc, dăm circ”, a mai spus Daniel Stanciu la