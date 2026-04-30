FC Argeș merge la TAS, după ce nu a luat licența pentru cupele europene! Dani Coman, anunț dur: ”Am vorbit cu avocații! Avem șanse mari”

Deși mai are șanse minime să mai prindă un loc de cupe europene pentru sezonul viitor, FC Argeș nu acceptă faptul că nu a primit licența. Președintele Dani Coman (47 de ani) s-a arătat dezamăgit de cum a fost analizat dosarul piteștenilor și a precizat că se va adresa la TAS.

Dani Coman a anunțat că FC Argeș va face apel la TAS după ce nu a primit licența

Fostul mare portar a explicat în exclusivitate pentru FANATIK faptul că FC Argeș nu a primit licența de participare în cupele europene din cauza regulamentului FRF, care nu permite luarea în calcul a valorii de piață a jucătorilor care fac parte din lot.

”Da, se mai poate face ceva pentru că sunt multe lucruri și inexactități. Putem merge la TAS, inclusiv la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Mă voi consulta cu domnul primar și vom lua o decizie. Din punctul meu de vedere, problema e una simplă și nedreaptă.

Nouă ni s-a refuzat licența doar pentru că pe hârtie bilanțul contabil arată un capital propriu negativ. În realitate, lotul nostru de jucători are valoare de piață în jurul a 11 milioane de euro. Regulamentul FRF nu permite însă să se ia în calcul această valoare reală a jucătorilor și care este principalul activ al clubului. Asta este realitatea”, a declarat Coman, pentru FANATIK.

Când va decide FC Argeș dacă va merge la TAS

Președintele piteștenilor a mărturisit că a avut deja o primă discuție cu avocații și aceștia cred că vor putea avea câștig de cauză la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, dar o decizie definitivă în cazul unui apel se va lua abia vineri, 1 mai.

”Deci noi suntem penalizați tocmai pentru că ne-am păstrat echipa și investim pe termen lung și în stabilitate, în loc să vindem rapid jucători, așa cum fac alte cluburi. Nu, noi mergem pe stabilitate și vrem să creștem organic așa cum am făcut-o de când am venit eu la FC Argeș și cred că este o regulă care nu reflectă realitatea economică a fotbalului românesc.

Mâine (n.r. – vineri) vom decide dacă vom lupta în continuare pentru dreptul nostru de a reprezenta Argeșul și fotbalul românesc în Europa. Am luat legătura cu avocații și ni s-a spus clar că sunt șanse foarte mari și la TAS, și la Curtea de Justiție a UE”, a spus Dani Coman, în exclusivitate pentru FANATIK.

Adio Europa pentru FC Argeș

După ce Comisia de Licențiere a FRF a respins în prima fază dosarul celor de la FC Argeș, piteștenii au mai avut la dispoziție două săptămâni pentru a pune totul la punct și a obține dreptul de a juca în cupele europene.

Însă, acest lucru nu s-a întâmplat, iar . Decizia este una definitivă în plan intern, astfel că singura variantă a ”alb-violeților” este să se adreseze forurilor internaționale.

Motivele pentru care FC Argeș a ajuns în această situație

Legat de situația care a dus la decizia ca FC Argeș să nu primească licența europeană, directorul executiv Daniel Stanciu a explicat faptul că din cauza faptului că au existat întârzieri și la încasări.

”Am avut acea problemă cu datoriile la stat, la ANAF. Am avut două-trei luni de întârziere, aveam o reeșalonare. Ca să nu pierdem reeșalonarea, adică rata din urmă, a trebuit să o achităm. Banii au venit mai târziu și încă nu au venit toți. Am plătit, dar n-am respectat exact termenele impuse de licențierea UEFA.

Am luat licență pentru SuperLiga, dar… Sunt două lucruri diferite. În primul rând e clasarea în campionat și, dacă câștigam semifinala cu Universitatea Cluj și ajungeam în finală, ce? Nu mai jucam finala? E un trofeu, orice loc aduce bani.

Suntem o echipă care depinde foarte mult de buget. Avem un buget limitat. Lucrurile sunt și vor intra, începând de săptămâna viitoare, în regulă. Problema a fost acest decalaj. Din anumite motive am depus proiectul foarte târziu, plus întârzierile de la partenerii noștri comerciali, care toți au probleme”, a spus Stanciu.