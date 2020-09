FC Argeș, o nouă victimă a Universității Craiova? Ionuț Badea: „O victorie ar fi ca un bonus”

Liga 1 continuă cu etapa a cincea, iar liderul Universitatea Craiova se deplasează la Pitești, în „patria lui Dobrin”. Craiovenii par să aibă o misiune facilă în jocul de vineri, ora 21:00.

Nou-promovata are mari probleme de adaptare la ritmul primei ligi și a strâns doar un punct în cele patru meciuri jucate. Un egal, 1-1, cu UTA Arad, pe teren propriu.

Astfel, FC Argeș pare să fie o nouă victimă a Universității Craiova și chiar Ionuț Badea, antrenorul piteștenilor a recunoscut superioritate adversarului, spunând că o victorie cu Știința ar fi ca un bonus.

Echipa la care s-a consacrat Nicolae Dobrin nu pare să se simtă prea confortabil în noul sezon al Ligii 1. Deocamdată, trupa lui Ionuț Badea nu se ridică la nivelul adversarilor, iar antrenorul lui FC Argeș recunoaște superioritatea adversarului din etapa a cincea:

„Pregătim jocul pe care-l vom susţine vineri, cu Universitatea Craiova. Lucrăm la partea tactică, la prospeţime şi la strategia pentru acest meci. Ne aşteaptă o partidă foarte grea, avem un program dificil, dar nu avem motive de lamentare. O victorie în jocul de vineri ar fi ca un bonus. Craiova este o echipă în plină ascensiune, cu jucători de calitate, joacă ofensiv şi trebuie să fim atenţi la aceste momente de tranziţie.

După jocul cu FCSB, am avut o discuţie cu elevii mei şi am punctat anumite lucruri. Este foarte important să înţelegem lucrurile pe care le-am făcut greşit, ca să putem merge mai departe. Moralul este bun, rămâne de văzut cum vom fi înainte de joc.”

FC Argeș operează mai multe mișcări de trupe în această perioadă, iar omogenitatea are de suferit și de aceea apar și anumite probleme în timpul jocurilor, consideră Ionuț Badea: „Încercăm din punct de vedere motivaţional şi din punct de vedere al atitudinii să facem grupul să funcţioneze. Important este să înţelegem ceva din aceste lucruri şi să avem la fiecare meci o abordare care să ne aducă puncte.

Partea fizică, cea tactică şi cea mentală funcţionează împreună, dacă una dintre aceste verigi nu merge cum trebuie, se cunoaşte în timpul unui joc. Am alergat mai mult decât celelalte competitoare cu care am jucat, însă există momente în care calitatea individuală a adversarului îşi spune cuvântul. Lipsa de omogenitate face ca echipa noastră să joace doar pe momente, şi nu constant. Fiecare meci are o strategie aparte.”

FC Argeș – Universitatea Craiova, duel de tradiție al fotbalului românesc. Momentul când Balaci a marcat primul său gol

FC Argeș și Universitatea Craiova sunt două dintre cele mai frumoase echipe pe care le-a dat vreodată fotbalul românesc. „Argeșul lui Dobrin” sau „Craiova lui Balaci și Oblemenco” au oferit multe dueluri spectaculoase de-a lungul timpului.

Un meci memorabil s-a derulat pe 25 noiembrie 1973, atunci când Ilie Balaci marca pentru prima dată sub culorile sfinte ale Științei, însă oltenii pierdeau cu 2-1. În cartea „Campioana unei mari Iubiri”, de Laurențiu Dumitrescu, este consemnat acest eveniment magic: „Argeșenii pun mingea în joc. De pe semicerc țâșnește un puști blond, destul de subțirel, face presing, câștigă balonul din fața a trei jucători piteșteni, o cursă scurtă și de la 25 de metri șutează senzațional la vinclul porții lui Stan, care declară după meci: „Nu am văzut nimic, nici cine a șutat, nici minge, nici nimic. Nu-mi venea să cred că era gol”.

“Nimănui nu-i venea să creadă (…), iar în acea liniște nefirească, Dobrin l-a întrebat pe Olteanu:

– Cine-i ăsta?!

– Care ăsta?

– Ăl cu boaba.

– Zău că nu știu. Eu eram lângă Oblemenco!”