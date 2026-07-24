FC Argeș – Petrolul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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FC Argeș – Petrolul este cel de-al doilea meci al zilei de vineri, 24 iulie, în SuperLiga. Meciul găzduit de stadionul din Mioveni va începe la 21:30 și va aduce față în față echipele care au înfruntat FCSB și Dinamo în runda inaugurală. Însă numai una dintre ele cu succes.

FC Argeș – Petrolul în etapa 2 de SuperLiga

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 2 FC Argeș 2026-07-24T18:30:00Z Petrolul Arbitri Arbitru centru: H. Feșnic Arbitru asistent 1: A. Vodă Arbitru asistent 2: I. Neacșu Al patrulea oficial: C. Marcu VAR: G. Găman Asistent VAR: F. Mazilu

Clasamentul SuperLigii

Clasamentul SuperLigii se actualizează automat după fiecare partidă, astfel încât să fii permanent la curent cu toate schimbările din ierarhia primei ligi din România. Indiferent de rezultate, vei vedea în timp real cum evoluează lupta pentru titlu, pentru play-off sau pentru evitarea retrogradării.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Univ. Craiova 1 1 0 0 4-0 3 2 ▲ Corvinul 1 1 0 0 3-0 3 3 ▲ FCSB 1 1 0 0 2-0 3 4 ▲ Oțelul 1 1 0 0 2-1 3 5 ▲ U Cluj 1 1 0 0 2-1 3 6 ▲ Petrolul 1 1 0 0 1-0 3 7 ▲ Rapid 1 1 0 0 1-0 3 8 ▼ FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1 9 ▲ FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1 10 ▼ CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0 11 ▼ Farul 1 0 0 1 1-2 0 12 ▼ Dinamo 1 0 0 1 0-1 0 13 ▼ Sepsi OSK 1 0 0 1 0-1 0 14 ▼ FC Argeș 1 0 0 1 0-2 0 15 ▼ Csikszereda 1 0 0 1 0-3 0 16 ▼ UTA 1 0 0 1 0-4 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Pentru adevărații pasionați de statistici, FANATIK pune la dispoziție date detaliate pentru fiecare jucător care pășește pe teren. Ai acces la informații complete despre goluri, pase decisive, cartonașe, șuturi pe poartă și în afara cadrului acesteia, ofsaiduri, faulturi sau intervențiile portarilor, toate actualizate pe parcursul meciului. Iar pentru cei care analizează în profunzime evoluțiile fotbaliștilor, datele OPTA disponibile pe FANATIK pot fi consultate oricând pentru a urmări performanțele unui anumit jucător din orice meci al sezonului 2026-2027 din SuperLiga.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe FC Argeș – Petrolul

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

FC Argeș – Petrolul LIVE în SuperLiga, etapa 2

FC Argeș a reușit un sezon trecut de excepție, reușind să se califice în play-off. Conform așteptărilor, acolo ar fi trebuit să fie FCSB, astfel că putem spune că piteștenii le-au „furat” locul „roș-albaștrilor”. Însă FCSB și-a luat revanșa în prima etapă din noul sezon de SuperLiga. Pe Ghencea, Bîrligea și Tănase din penalty au marcat pentru

Și Petrolul a avut parte de un adversar cu nume greu în România. În etapa trecută, Singurul gol al meciului a fost marcat de Martins, de la 11 metri, în minutul 39. A fost un rezultat împotriva cursului jocului, pentru că Dinamo a dominat clar și a avut marile ocazii ale meciului. Inclusiv două bare și o ratate din poziție ideală a lui Soro, în startul meciului.

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La ce oră se joacă FC Argeș – Petrolul și cine transmite la TV

Meciul FC Argeș – Petrolul din etapa 2 de SuperLiga se jaocă vineri, 24 iulie, de la ora 21:30. Partida de la Mioveni poate fi urmărită la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Dar și online, live stream pe Digi Online și PrimaPLAY, dar și pe platformele cabliștilor care transmit conținutul celor două posturi tv de mai sus.

Cote pariuri FC Argeș – Petrolul

Chiar dacă FC Argeș a jucat play-off și Petrolul a fost prima deasupra locurilor de baraj pentru menținerea în SuperLiga, în sezonul trecut ploieștenii au avut câștig de cauză în ambele meciuri directe. În octombrie 2025, ploieștenii au câștigat cu 1-0 în deplasare. Iar în februarie anul curent, au învins și acasă, cu 2-1.

Urmărește în timp real FC Argeș – Petrolul, live text pe FANATIK

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Ce urmează pentru FC Argeș și Petrolul

Următoarele trei etape îi aduc lui FC Argeș două meciuri pe teren propriu și, între ele, o deplasare la Universitatea Craiova. Acasă, FC Argeș va întâlni mai întâi pe Csikszereda și apoi pe Farul.

De cealaltă parte, Petrolul va juca în etapa 3 cu o altă echipă din play-off-ul trecut, mai exact cu U Craiova, campioana en-titre. În runda a patra, ploieștenii primesc vizita Oțelului, iar apoi se deplasează la Voluntari, pe Stadionul „Anghel Iordănescu”.