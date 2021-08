Meciul FC Argeş – Rapid are loc sâmbătă, 7 august, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 4-a din Liga 1. Înaintea acestei partide vulturii violeţi au doar un punct în timp ce nou promovata din Giuleşti e neînvinsă, cu şapte puncte.

Unde se joacă meciul FC Argeş – Rapid

Confruntarea FC Argeş – Rapid se dispută sâmbătă, 7 august, de la ora 21:30, pe stadionul “Nicolae Dobrin” din complexul Trivale din Piteşti şi se anunţă drept un joc de risc ridicat din punctul de vedere al forţelor de ordine.

sunt aşteptaţi să sosească la meci şi este cunoscută relaţia de rivalitate dintre cele două galerii. Pe stadion se va permite accesul spectatorilor în procent de 75 la sută din capacitatea arenei şi vor intra doar cei cu schema completă de vaccinare sau cu dovada negativă a testului PCR 72 de ore sau a testului antigen de 24 ore.

Cine transmite la TV partida FC Argeş – Rapid

Partida FC Argeş ‘- Rapid se joacă sâ, 6 august, de la ora 21:30, pe stadionul “Nicolae Dobrin” din Piteşti şi este transmisă pe micile ecrane de canalele Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport 1, dar o mai puteţi urmări şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Piteşti va fi o vreme călduroasă, dar nu mai mult de 31-32 grade, în jur de 27-28 la la ora partidei şi fără pericol de precipitaţii. Acest meci a fost încredinţat unei brigăzi condusă de George Găman, fratele jucătorului care a evoluat ani buni la Astra şi acum s-a întors la Craiova.

Ce jucători importanţi lipsesc din întâlnirea FC Argeş – Rapid

Echipa piteşteană se prezintă la acest meci cu lotul complet, ceea ce uşurează mult misiunea antrenorilor Mihai Ianovschi şi Andrei Prepeliţă. FC Argeş are un singur punct după primele etape şi acel smuls în ultimele secunde la Mediaş şi conducerera clubului a avertizat că va tăia salariile până la redresarea situaţiei.

La Rapid există un plus semnificativ prin revenirea în grup a lui Antonio Sefer, jucător care s-a aflat cu naţionala olimpică în Japonia. Totuşi, spre deosebire de alţi antrenori, Mihai Iosif nici nu l-a folosit pe Sefer în prima partidă de la revenire şi este posibil să îi mai lase timp de refacere inclusiv pentru jocul de la Piteşti.

FC Argeş vine cu arme noi

Piteştenii au început prost sezonul şi evident au căutat să îmbunătăşească lucrurile, întărind lotul existent, pentru că pierderea golgeterului Cephas Malele se vede din ce în ce mai mult. Prin urmare au reuşit două mutări, care se vor vedea în timp şi ce impact vor avea. L-au readus de la FCSB pe Cristi Dumitru, care a mai jucat în Trivale împrumutat sezonul trecut şi au legitimat tot pentru un sezon pe atacantul Said Ahmed, jucător trecut pe la Inter la începuturile carierei lui.

Rapid a pornit peste toate aşteptările, fiind neînvinsă, deşi vorbim despre o nou promovatăare şapte puncte şi nu a primit încă gol, iar antrenorul pare a fi mulţumit de ceea ce are la dispoziţie ca lot, mai ales după ce a reuşit să mai aducă un atacant trecurt pe la tineretul lui Napoli, care a şi debutat etapa trecută, la 0-0 cu Farul.

Cote la pariuri pentru jocul FC Argeş – Rapid

Pentru casele de pariuri este acel gen de meci extrem de echilibrat, în care nici una dintre echipe nu poate căpăta o diferenţă mai semnificativă decât cealaltă. FC Argeş are 2,75 pentru a-şi apropia cele trei puncte, giuleştenii au 2,70 pentru acelaşi obiectiv. Evident că la cote atât de apropiate şi egalul are cotă mult mai joasă, sub 3,00, adică 2,90.

La capitolul meciuri directem, începând cu anul 1998 lucrurile stau foarte îngtijorător pentru FC Argeş. Din 11 meciuri, pentru că pe rând ambele echipe au avut perioade destul de lungi în care s-au aflat în eşalonul secund, şapte au revenit bucureştenilor, două au fost remize şi tot două sunt succesele vulturilor violeţi.