FC Argeş, revelaţia SuperLigii! Dani Coman, omul cheie: “După 19 ani m-am întors acasă şi încerc să pun umărul la redresarea acestui club extraordinar”

FC Argeș a surprins pe toată lumea în acest sezon de Superliga. Piteștenii ocupă, la finalul anului, un loc care duce în playoff, deși în vară multă lume îi condamna la retrogradare. Dani Coman a vorbit despre progresul făcut de echipă în ultimele luni.

FC Argeș, surpriza plăcută a Superligii României. Piteștenii visează la playoff

La FC Argeș au ajuns jucători de mare calitate, care au reușit să pună umărul serios în acest sezon. R iar fanii îndrăznesc să viseze deja la o calificare în playoff-ul Superligii României.

Mai este mult de jucat până se va trage linie, însă Dani Coman, președintele clubului, este de părere că traiectoria pe care merge echipa este cea corectă și își dorește să vadă aceeași dăruire și în meciurile care au mai rămas din acest sezon regular.

Dani Coman, mândru de ce a realizat în acest sezon la FC Argeș

în fotbalul românesc pentru rezultatele incredibile pe care clubul pe care îl conduce le-a înregistrat. El a vorbit despre munca pe care oamenii din staff, dar și jucătorii, o depun săptămână de săptămână.

„Este o onoare pentru mine să fiu desemnat Președintele Anului. A fost un an greu, cu sentimente multe și contradictorii. Au fost frustrări, au fost seri în care am fost mulțumit și altele în care am fost mai puțin mulțumit. Am promovat o echipă ca FC Argeș. Terminăm un an cum nu se putea mai bine. Suntem în primele șase echipe din Superliga.

Eu cred că suntem pe un drum bun. Acesta este cel mai important aspect pentru mine, în special, dar și pentru întregul fotbal argeșean. După 19 ani m-am întors la Pitești și încerc să pun umărul la redresarea acestui club special.

Aș fi ipocrit să spun că eu am adus toți jucătorii. Avem o echipă și un antrenor, Bogdan Andone, cu care ne înțelegem foarte bine. Împreună aducem și ne despărțim de jucători. Le mulțumesc pentru drumul greu la care am plecat, dar de care suntem mulțumiți”, a declarat Dani Coman la Gala FANATIK.