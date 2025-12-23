Sport

FC Argeş, revelaţia SuperLigii! Dani Coman, omul cheie: “După 19 ani m-am întors acasă şi încerc să pun umărul la redresarea acestui club extraordinar”

Ce spune Dani Coman despre sezonul de poveste traversat de FC Argeș în Superliga României. „încerc să pun umărul la redresarea acestui club special”.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
23.12.2025 | 16:15
FC Arges revelatia SuperLigii Dani Coman omul cheie Dupa 19 ani mam intors acasa si incerc sa pun umarul la redresarea acestui club extraordinar
EXCLUSIV FANATIK
FC Argeş, revelaţia SuperLigii! Dani Coman, omul cheie: “După 19 ani m-am întors acasă şi încerc să pun umărul la redresarea acestui club extraordinar”
ADVERTISEMENT

FC Argeș a surprins pe toată lumea în acest sezon de Superliga. Piteștenii ocupă, la finalul anului, un loc care duce în playoff, deși în vară multă lume îi condamna la retrogradare. Dani Coman a vorbit despre progresul făcut de echipă în ultimele luni.

FC Argeș, surpriza plăcută a Superligii României. Piteștenii visează la playoff

La FC Argeș au ajuns jucători de mare calitate, care au reușit să pună umărul serios în acest sezon. Rezultatele echipei pregătite de Bogdan Andone au apărut, iar fanii îndrăznesc să viseze deja la o calificare în playoff-ul Superligii României.

ADVERTISEMENT

Mai este mult de jucat până se va trage linie, însă Dani Coman, președintele clubului, este de părere că traiectoria pe care merge echipa este cea corectă și își dorește să vadă aceeași dăruire și în meciurile care au mai rămas din acest sezon regular.

Dani Coman, mândru de ce a realizat în acest sezon la FC Argeș

Dani Coman a fost declarat „Președintele Anului” în fotbalul românesc pentru rezultatele incredibile pe care clubul pe care îl conduce le-a înregistrat. El a vorbit despre munca pe care oamenii din staff, dar și jucătorii, o depun săptămână de săptămână.

ADVERTISEMENT
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Digi24.ro
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin

„Este o onoare pentru mine să fiu desemnat Președintele Anului. A fost un an greu, cu sentimente multe și contradictorii. Au fost frustrări, au fost seri în care am fost mulțumit și altele în care am fost mai puțin mulțumit. Am promovat o echipă ca FC Argeș. Terminăm un an cum nu se putea mai bine. Suntem în primele șase echipe din Superliga.

ADVERTISEMENT
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut...
Digisport.ro
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani

Eu cred că suntem pe un drum bun. Acesta este cel mai important aspect pentru mine, în special, dar și pentru întregul fotbal argeșean. După 19 ani m-am întors la Pitești și încerc să pun umărul la redresarea acestui club special.

Aș fi ipocrit să spun că eu am adus toți jucătorii. Avem o echipă și un antrenor, Bogdan Andone, cu care ne înțelegem foarte bine. Împreună aducem și ne despărțim de jucători. Le mulțumesc pentru drumul greu la care am plecat, dar de care suntem mulțumiți”, a declarat Dani Coman la Gala FANATIK.

ADVERTISEMENT
TVR poate da lovitura pe piața media! Campionatul Mondial ar putea fi difuzat...
Fanatik
TVR poate da lovitura pe piața media! Campionatul Mondial ar putea fi difuzat și de televiziunea publică!
Cum a convins-o Nicolae Dobrin pe Gica să-i devină soție: „Îți iau rochie...
Fanatik
Cum a convins-o Nicolae Dobrin pe Gica să-i devină soție: „Îți iau rochie de mireasă de la Sevilla?”
Atacantul de 150 de milioane de euro al lui Liverpool s-a operat. Arne...
Fanatik
Atacantul de 150 de milioane de euro al lui Liverpool s-a operat. Arne Slot a anunțat cât va lipsi. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Uluitor! FCSB l-a împrumutat la o altă echipă și a fost cazat la...
iamsport.ro
Uluitor! FCSB l-a împrumutat la o altă echipă și a fost cazat la un azil de bătrâni
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!