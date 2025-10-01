FC Argeş s-a dezlănţuit în SuperLiga! Bogdan Andone dezvăluie cum a ajuns revelaţia Caio la echipă: “L-am transferat într-o noapte”

FC Argeș a învins Hermannstadt în deplasare în . „Vulturii” sunt într-o formă excelentă și acumulează puncte cu fiecare etapă. Bogdan Andone a spus totul despre echipa sa, dar și despre cum a ajuns să îl aibă sub comandă pe brazilianul Caio,

Momentul crucial din acest start de sezon pentru FC Argeş: “Atunci a fost declicul”

FC Argeș are un parcurs formidabil de la promovarea în SuperLiga. Echipa lui Bogdan Andone a renăscut odată cu victoria obținută în etapa a 3-a cu CFR Cluj și a căpătat încrederea necesară pentru rezultatele ulterioare.

„Este multă muncă și încercăm să ne facem treaba cât mai bine la fiecare antrenament. Vrem să luăm fiecare meci și să îl câștigăm, îl pregătim cât mai bine. Vrem să câștigăm sau în cel mai rău caz să nu pierdem. Urmează Petrolul, încercăm să îl pregătim cât mai bine.

Victoria cu CFR Cluj a fost un moment extrem de important. Veneam după două jocuri pierdute, dar cu evoluții foarte bune. Aveam nevoie de o victorie pentru ca băieții să își recapete încrederea. Meciul de la CFR a fost extrem de important și ca joc, și ca rezultat. Sper să rămânem pe aceeași linie tot campionatul”, a spus Bogdan Andone la FANATIK SUPERLIGA.

Caio, băgat în şedinţă de Bogdan Andone după startul de sezon: “A înţeles ce are de făcut!”

. Antrenorul piteștenilor a vorbit acum despre elevul său și despre felul în care s-a conformat cerințelor sale.

„Lucrurile s-au schimbat prin discuțiile particulare, individuale cu el. Am vorbit și cu ceilalți noi jucători ca să înțeleagă filosofia clubului: important este grupul nu jucătorul. E normal ca jucătorii noi să aibă nevoie de o perioadă de acomodare și cu echipa, și cu campionatul nostru. Nu a fost simplu nici pentru Caio, are 24 de ani. Ușor, ușor a înțeles ce are de făcut și e un băiat extraordinar, și de grup, și cu caracter. Ușor, ușor muncește, golul de la Sibiu venind chiar de la recuperarea făcută de el”, a explicat Bogdan Andone.

Caio, arma lui Bogdan Andone la FC Argeş: “Este un jucător exploziv!”

Bogdan Andone a vorbit despre calitățile brazilianului care a luat cu asalt fotbalul românesc în acest sezon.

„Am stat, l-am analizat. L-a văzut și Dani Coman, și Sorin Boiangiu, directorul sportiv al clubului, era clar că e un jucător pretențios pentru stilul nostru de joc, dar am văzut că are un potențial. Asta a fost un aspect pozitiv, că are un caracter pozitiv, e un băiat vesel și s-a adaptat repede în echipă. Este un jucător cu calitate extraordinară, explosiv, rar… nu știu în România un așa jucător, să dribleze cu o asemenea ușurință”, l-a descris Andone pe Caio.

Kevin Luckassen, noul transfer: “Aveam nevoie de un pivot”

Kevin Luckassen este cea mai nouă adiție în lotul lui FC Argeș. Bogdan Andone speră să dea lovitura cu fotbalistul cu istoric bogat în fotbalul românesc, mărturisind că avea nevoie de un fotbalist de profilul său.

„A început antrenamentele cu noi și sper să fie la nivelul la care îl știam eu. Are nevoie de timp și de răbdare de la noi. E un jucător de care aveam nevoie, pivot. A demonstrat în campionatul nostru, marcator, și un jucător cu caracter”, a spus antrenorul lui FC Argeș.

FC Argeş, defensivă beton în SuperLiga: “Suntem o echipă bine organizată!”

FC Argeș a avut 7 partide în care a încasat doar 2 goluri, iar portarul David Lazar se află pe primul loc la capitolul meciurilor fără gol primit. Bogdan Andone a spus că FC Argeș se apără și atacă cu toate liniile.

„Le-am spus băieților, chiar dacă am primit 2 goluri de la Rapid și 3 de la Craiova, au fost unele goluri din niște neatenții. De obicei suntem o echipă bine organizată și nu întâmplător sunt meciuri fără gol primit. Aici e vorba de toată echipa, nu doar de linia de apărare. Toată echipa trebuie să fie angrenată pe faza defensivă, cum la fel și pe faza ofensivă”, a transmis Bogdan Andone.

Locul 4 în SuperLiga, surpriză pentru nou-promovată: “Nu ne-am gândit la asta, recunosc!”

După 11 etape, FC Argeș se află pe locul 4, la doar 2 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. Bogdan Andone nu își imagina un asemenea scenariu, dar rămâne cu picioarele pe pământ și va continua să strângă puncte cu fiecare meci.

„Nu m-am gândit că după 11 etape o să fim la 2 puncte de lider. Nu ne facem planuri pe termen lung, luăm fiecare joc. Așa am făcut și sezonul trecut la Liga 2. Am luat echipa de pe locul 13, le-am spus că principalul obiectiv era să câștigăm cât mai multe jocuri să prindem play-off.

Am intrat în play-off, am strâns puncte pentru promovare, apoi ultimul obiectiv a fost să terminăm pe primul loc după ultimul joc. La fel și aici, ne propunem să strângem cât mai multe puncte, să câștigăm fiecare joc, iar la sfârșit dacă suntem la luptă pentru play-off, ne vom face și noi alte calcule”, a concluzionat Bogdan Andone la FANATIK SUPERLIGA.