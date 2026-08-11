Sport

FC Argeș s-a întors la vremurile lui Mutu! Cine este numitorul comun al performanțelor Piteștiului

Echipa piteșteană conduce în clasament după patru etape, în care a reușit trei victorii, inclusiv una pe terenul echipei campioane Universitatea Craiova
Catalin Oprea
11.08.2026 | 08:25
FC Arges sa intors la vremurile lui Mutu Cine este numitorul comun al performantelor Pitestiului
ANALIZĂ FANATIK
FC Argeș n-a mai fost lider în SuperLigă de 29 de ani FOTO sportpictures
ADVERTISEMENT

FCSB s-a împiedicat la Sepsi, scor 0-0, și a ratat șansa de a urca pe primul loc în clasament. Elevii lui Marius Baciu rămân cu opt puncte, cu unul mai puțin decât FC Argeș, care a strâns 9 puncte, după trei victorii identice: 1-0 cu Petrolul, 1-0 cu Csikszereda și 1-0 cu U Craiova.

FC Argeș n-a mai condus prima divizie de 29 de ani

În aceste condiții, FC Argeș este, cel puțin pentru câteva zile, liderul campionatului în România. O situație care nu s-a mai petrecut de 29 de ani. Precedentul s-a consemnat în runda a noua a sezonului 1997-1998, când piteștenii erau pregătiți de Silviu Dumitrescu.

ADVERTISEMENT

Din lotul antrenat de acesta făceau parte jucători precum Vintilă, Săndoi, Vasile Popa, Vali Năstase, Bârdeș, Crivac, Mogoșanu, Schumacher, Jean Barbu, dar și tinerii Dani Coman și Adrian Mutu.

Mutu debutase în Divizia A pe 6 martie 1997, la vârsta de 18 ani, într-un meci în care FC Argeș a remizat pe teren propriu cu Oțelul (scor 0-0). Antrenorul de atunci al piteștenilor, Ion Moldovan, l-a trimis pe teren în ultimele minute ale confruntării, înlocuindu-l pe Marcel Abăluță.

ADVERTISEMENT
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care...
Digi24.ro
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat ambulanța agresiunea revoltătoare a acestora

În 1997-1998 a fost explozia lui Adrian Mutu

El a marcat primul său gol în Divizia A pe 18 mai 1997, într-o victorie spectaculoasă a Argeșului împotriva celor de la FC Național, scor 4-1. A fost singurul său gol din acel prim sezon (1996-1997), în care a strâns 5 apariții. Explozia lui adevărată a venit chiar în sezonul 1997-1998, când a devenit titular și a înscris de 11 ori în campionat.

ADVERTISEMENT
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă:...
Digisport.ro
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului

În lotul de atunci se regăsea și Dani Coman, actaulul președinte al celor de la FC Argeș.El era rezerva lui Vintilă și avea să debuteze în iarna anului 1998, într-un meci cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

Aceea a fost una dintre dintre cele mai bune perioade din istoria modernă a Argeșului, după cele două titluri din 1972 și 1979. Echipa a reușit să termine campionatul Diviziei A pe locul 3 și să se califice în Cupa UEFA. Clasarea pe podium a readus Piteștiul în cupele europene după o pauză de 17 ani.

FC Argeș conducea atunci în clasament, cu un punct mai  mult decât Steaua și Oțelul. După această etapă a 9-a, invincibilitatea argeșenilor s-a oprit în runda următoare, când au pierdut în deplasare la Gloria Bistrița (scor 3-2).

ADVERTISEMENT

FC Argeș în primele nouă etape din 1997-1998

Etapa 1: Foresta Suceava – FC Argeș 1-2

Etapa 2: FC Argeș – Universitatea Craiova 1-0

Etapa 3: Rapid București – FC Argeș 1-2

Etapa 4: FC Argeș – Dinamo București 2-1

Etapa 5: FC Argeș – Ceahlăul Piatra Neamț 1-0

Etapa 6: Chindia Târgoviște – FC Argeș 2-4

Etapa 7: FC Argeș – Petrolul Ploiești 2-0

Etapa 8: Farul Constanța – FC Argeș 1-1

Etapa 9: FC Argeș – Sportul Studențesc 0-0

 

„Îl veți da vreodată afară pe Meme Stoica de la FCSB?” Gigi Becali...
Fanatik
„Îl veți da vreodată afară pe Meme Stoica de la FCSB?” Gigi Becali a rostit un singur cuvânt, apoi a detaliat! Exclusiv
Ce s-a întâmplat, de fapt, după Sepsi – FCSB 0-0. Imaginile care nu...
Fanatik
Ce s-a întâmplat, de fapt, după Sepsi – FCSB 0-0. Imaginile care nu s-au văzut la TV
Cristi Borcea, la doar câțiva metri de Lionel Messi! Experiență VIP pentru familia...
Fanatik
Cristi Borcea, la doar câțiva metri de Lionel Messi! Experiență VIP pentru familia fostul acționar de la Dinamo
Tags:
Parteneri
Atac devastator la Cătălin Moroșanu: 'Eu mi-am făcut numele în ring, tu la...
iamsport.ro
Atac devastator la Cătălin Moroșanu: 'Eu mi-am făcut numele în ring, tu la TV, pe chiloțăreală! Nu te compari cu mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!