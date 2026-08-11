FC Argeș s-a întors la vremurile lui Mutu! Cine este numitorul comun al performanțelor Piteștiului

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FCSB s-a împiedicat la Sepsi, scor 0-0, și a ratat șansa de a urca pe primul loc în clasament. cu unul mai puțin decât FC Argeș, care a strâns 9 puncte, după trei victorii identice: 1-0 cu Petrolul, 1-0 cu Csikszereda și 1-0 cu U Craiova.

FC Argeș n-a mai condus prima divizie de 29 de ani

În aceste condiții, FC Argeș este, cel puțin pentru câteva zile, liderul campionatului în România. O situație care nu s-a mai petrecut de 29 de ani. Precedentul s-a consemnat în runda a noua a sezonului 1997-1998, când piteștenii erau pregătiți de Silviu Dumitrescu.

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Din lotul antrenat de acesta făceau parte jucători precum Vintilă, Săndoi, Vasile Popa, Vali Năstase, Bârdeș, Crivac, Mogoșanu, Schumacher, Jean Barbu, dar și tinerii Dani Coman și Adrian Mutu.

a vârsta de 18 ani, într-un meci în care FC Argeș a remizat pe teren propriu cu Oțelul (scor 0-0). Antrenorul de atunci al piteștenilor, Ion Moldovan, l-a trimis pe teren în ultimele minute ale confruntării, înlocuindu-l pe Marcel Abăluță.

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În 1997-1998 a fost explozia lui Adrian Mutu

El a marcat primul său gol în Divizia A pe 18 mai 1997, într-o victorie spectaculoasă a Argeșului împotriva celor de la FC Național, scor 4-1. A fost singurul său gol din acel prim sezon (1996-1997), în care a strâns 5 apariții. Explozia lui adevărată a venit chiar în sezonul 1997-1998, când a devenit titular și a înscris de 11 ori în campionat.

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În lotul de atunci se regăsea și Dani Coman, actaulul președinte al celor de la FC Argeș.El era rezerva lui Vintilă și avea să debuteze în iarna anului 1998, într-un meci cu Dinamo.

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Aceea a fost una dintre dintre cele mai bune perioade din istoria modernă a Argeșului, după cele două titluri din 1972 și 1979. Echipa a reușit să termine campionatul Diviziei A pe locul 3 și să se califice în Cupa UEFA. Clasarea pe podium a readus Piteștiul în cupele europene după o pauză de 17 ani.

FC Argeș conducea atunci în clasament, cu un punct mai mult decât Steaua și Oțelul. După această etapă a 9-a, invincibilitatea argeșenilor s-a oprit în runda următoare, când au pierdut în deplasare la Gloria Bistrița (scor 3-2).

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FC Argeș în primele nouă etape din 1997-1998

Etapa 1: Foresta Suceava – FC Argeș 1-2

Etapa 2: FC Argeș – Universitatea Craiova 1-0

Etapa 3: Rapid București – FC Argeș 1-2

Etapa 4: FC Argeș – Dinamo București 2-1

Etapa 5: FC Argeș – Ceahlăul Piatra Neamț 1-0

Etapa 6: Chindia Târgoviște – FC Argeș 2-4

Etapa 7: FC Argeș – Petrolul Ploiești 2-0

Etapa 8: Farul Constanța – FC Argeș 1-1

Etapa 9: FC Argeș – Sportul Studențesc 0-0