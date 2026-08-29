FC Argeș – Sepsi, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Echipele de start!

Meciul FC Argeș – Sepsi se joacă sâmbătă, 29 august, de la ora 18:30 și contează pentru etapa cu numărul 7 din SuperLiga. Gazdele au prima șansă la victorie, dar oaspeții se află în serie lungă de jocuri fără înfrângere. Rămâi pe FANATIK pentru toate detaliile legate de meciul de pe stadionul din Mioveni.
După patru meciuri fără înfrângere în SuperLiga (trei victorii și o remiză), FC Argeș a cedat 0-1 pe terenul Oțelului în runda precedentă și a coborât pe poziția a cincea (la startul etapei a șaptea).
De partea cealaltă Sepsi a ajuns la cinci etape consecutive cu cel puțin un punct câștigat. Partea proastă pentru covăsneni e că nu a reușit decât o victorie, 1-0 cu U Cluj în etapa 2, după care au legat nu mai puțin de 4 rezultate de egalitate.
După 6 etape, FC Argeș era pe locul 5 la startul rundei a șaptea din SuperLiga. Piteștenii au trei victorii, o remiză și două înfrângeri. Adică un total de 10 puncte, la egalitate cu U Craiova, campioana en-titre. Singurele formații care stau mai bine după 6 meciuri sunt granzii din București, Dinamo, FCSB și Rapid.
Revenită pe prima scenă, Sepsi a început cu stângul noul sezon, 0-1 la Rapid. Totuși, a fost un meci pe terenul uneia dintre aspirantele la titlul de campioană. Ușor, ușor, covăsnenii s-au „așezat” în teren și au început să adune puncte. După victoria amintită cu U Cluj, elevii lui Ovidiu Burcă au remizat pe rând la Corvinul (1-1), cu FCSB (0-0), la Csikszereda (0-0) și cu Farul (1-1). Grație celor 7 puncte adunate, Sepsi se afla pe locul 11 la startul etapei a 7-a.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|Dinamo
|6
|4
|1
|1
|13-4
|13
|2▲
|Petrolul
|7
|4
|0
|3
|7-10
|12
|3▼
|FCSB
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|4▲
|Rapid
|6
|3
|2
|1
|7-3
|11
|5▲
|Univ. Craiova
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|6▲
|Oțelul
|7
|2
|4
|1
|9-8
|10
|7▼
|FC Argeș
|6
|3
|1
|2
|4-4
|10
|8▼
|Corvinul
|6
|2
|3
|1
|7-3
|9
|9▼
|Farul
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|10▼
|U Cluj
|6
|3
|0
|3
|9-9
|9
|11
|Sepsi OSK
|6
|1
|4
|1
|3-3
|7
|12▲
|CFR Cluj
|5
|2
|0
|3
|8-8
|6
|13▲
|FC Botoşani
|6
|1
|3
|2
|7-8
|6
|14▼
|FC Voluntari
|7
|1
|2
|4
|7-18
|5
|15
|UTA
|6
|0
|3
|3
|3-9
|3
|16
|Csikszereda
|6
|0
|1
|5
|2-10
|1
FANATIK îți aduce statisticile OPTA pentru toate meciurile din SuperLiga, implicit și pentru FC Argeș – Sepsi. În secțiunea de mai jos ai toate informațiile despre evoluția fiecărui jucător intrat pe teren. Un instrument util pentru iubitorii de statistică, dar și pentru cei de pariuri, întrucât majoritatea caselor au în ofertă opțiuni de pariere pe evoluții individuale, de la goluri, la șuturi pe poartă, faulturi sau cartonașe. Iar toate aceste informații sunt în statisticile OPTA de mai jos.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|34 C. Căbuz
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 F. Borţa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 C. Micovschi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|69 O. Alagbe Adefunyibomi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 M. Tudose
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|15 G. Gomes Garutti
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 P. Dulcea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|99 R. Moldoveanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|92 T. Luvambo
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 R. Pinho Matos
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|96 S. Balaure
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 G. Charpentier
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|80 X. Emmers
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 D. Sandu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 L. Sadriu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|26 D. Oancea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|16 I. Rădescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 C. Tofan
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 M. Idowu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 Y. Pîrvu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 V. Raţă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1 C. Straton
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|31 M. Șerban
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|91 D. Lazar
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 G. Cascardo de Assis
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 F. Freitas Vianna
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 N. Păun
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|31 L. Rose
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 S. Karamoko
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 D. Andrei
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 R. Silaghi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|14 M. Dramwi Mawa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 I. Heras García
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 H. Batzula
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|33 S. Gyenge
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 D. Oberlin Mfomo
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 A. Dobrosavlevici
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|28 V. Daguin
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 Á. Nistor
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 R. Cîmpean
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|88 C. Davordzie
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 B. Vătăjelu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|25 B. Oteliță
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 G. Ghimfuș
|–
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Și, dacă ai ratat transmisia live, poți fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în FC Argeș – Sepsi grație comentariului live text detaliat. Totul se actualizează în timp real, iar fazele importante sunt evidențiate.
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Iar secțiunea următoare este dedicată formațiilor de joc. În primă fază, vor apărea echipele trimise în teren de cei antrenori din primul minut, de îndată ce acestea vor fi disponibile oficial. Apoi, odată cu desfășurarea jocului din teren, toată secțiunea primește actualizări în timp real, cu marcatori, avertizați și alte informații-cheie.
Nu în ultimul rând, FC Argeș – Sepsi poate fi interesant și pentru pariori. Cotele pe „semne” sunt destul de echilibrate: „1” la 2,25, „X” la 3,00 și „2” la 3,75. Însă sunt multe alte pronosticuri care pot aduce profit. Iar unul dintre acestea poate fi „peste 2,5 goluri”, la cotă 2,70. Toate meciurile de până acum în SuperLiga ale celor două formații au fost de „sub”. La un moment dat, această serie trebuie să se întrerupă, iar meciul direct poate fi prilejul perfect.