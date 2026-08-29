Sport

FC Argeș – Sepsi, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Echipele de start!

FC Argeș - Sepsi, SuperLiga, etapa 7. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
29.08.2026 | 17:23
FC Arges Sepsi LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 7 Echipele de start
SPECIAL FANATIK
FC Argeș - Sepsi, LIVE VIDEO în etapa 7 de SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Sport Pictures.
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Meciul FC Argeș – Sepsi se joacă sâmbătă, 29 august, de la ora 18:30 și contează pentru etapa cu numărul 7 din SuperLiga. Gazdele au prima șansă la victorie, dar oaspeții se află în serie lungă de jocuri fără înfrângere. Rămâi pe FANATIK pentru toate detaliile legate de meciul de pe stadionul din Mioveni.

FC Argeș – Sepsi în etapa 7 din SuperLiga României

După patru meciuri fără înfrângere în SuperLiga (trei victorii și o remiză), FC Argeș a cedat 0-1 pe terenul Oțelului în runda precedentă și a coborât pe poziția a cincea (la startul etapei a șaptea).

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De partea cealaltă Sepsi a ajuns la cinci etape consecutive cu cel puțin un punct câștigat. Partea proastă pentru covăsneni e că nu a reușit decât o victorie, 1-0 cu U Cluj în etapa 2, după care au legat nu mai puțin de 4 rezultate de egalitate.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 7
FC Argeș
Sepsi OSK
Arbitri
Arbitru centru: G. Roman Arbitru asistent 1: M. Badea Arbitru asistent 2: R. Ghiciulescu Al patrulea oficial: S. Vădana VAR: C. Trandafir Asistent VAR: V. Porumbel

Clasamentul SuperLiga – etapa 7, înainte și după FC Argeș – Sepsi

După 6 etape, FC Argeș era pe locul 5 la startul rundei a șaptea din SuperLiga. Piteștenii au trei victorii, o remiză și două înfrângeri. Adică un total de 10 puncte, la egalitate cu U Craiova, campioana en-titre. Singurele formații care stau mai bine după 6 meciuri sunt granzii din București, Dinamo, FCSB și Rapid.

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Revenită pe prima scenă, Sepsi a început cu stângul noul sezon, 0-1 la Rapid. Totuși, a fost un meci pe terenul uneia dintre aspirantele la titlul de campioană. Ușor, ușor, covăsnenii s-au „așezat” în teren și au început să adune puncte. După victoria amintită cu U Cluj, elevii lui Ovidiu Burcă au remizat pe rând la Corvinul (1-1), cu FCSB (0-0), la Csikszereda (0-0) și cu Farul (1-1). Grație celor 7 puncte adunate, Sepsi se afla pe locul 11 la startul etapei a 7-a.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 6 4 1 1 13-4 13
2 Petrolul 7 4 0 3 7-10 12
3 FCSB 6 3 2 1 9-5 11
4 Rapid 6 3 2 1 7-3 11
5 Univ. Craiova 6 3 1 2 13-8 10
6 Oțelul 7 2 4 1 9-8 10
7 FC Argeș 6 3 1 2 4-4 10
8 Corvinul 6 2 3 1 7-3 9
9 Farul 6 2 3 1 10-8 9
10 U Cluj 6 3 0 3 9-9 9
11 Sepsi OSK 6 1 4 1 3-3 7
12 CFR Cluj 5 2 0 3 8-8 6
13 FC Botoşani 6 1 3 2 7-8 6
14 FC Voluntari 7 1 2 4 7-18 5
15 UTA 6 0 3 3 3-9 3
16 Csikszereda 6 0 1 5 2-10 1

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Argeș – Sepsi: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

FANATIK îți aduce statisticile OPTA pentru toate meciurile din SuperLiga, implicit și pentru FC Argeș – Sepsi. În secțiunea de mai jos ai toate informațiile despre evoluția fiecărui jucător intrat pe teren. Un instrument util pentru iubitorii de statistică, dar și pentru cei de pariuri, întrucât majoritatea caselor au în ofertă opțiuni de pariere pe evoluții individuale, de la goluri, la șuturi pe poartă, faulturi sau cartonașe. Iar toate aceste informații sunt în statisticile OPTA de mai jos.

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Toți
FC Argeș
Sepsi OSK
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
34 C. Căbuz
23 F. Borţa
19 C. Micovschi
69 O. Alagbe Adefunyibomi
6 M. Tudose
15 G. Gomes Garutti
20 P. Dulcea
99 R. Moldoveanu
92 T. Luvambo
17 R. Pinho Matos
96 S. Balaure
9 G. Charpentier
80 X. Emmers
18 D. Sandu
3 L. Sadriu
26 D. Oancea
16 I. Rădescu
2 C. Tofan
7 M. Idowu
11 Y. Pîrvu
22 V. Raţă
1 C. Straton
31 M. Șerban
91 D. Lazar
2 G. Cascardo de Assis
3 F. Freitas Vianna
6 N. Păun
31 L. Rose
4 S. Karamoko
17 D. Andrei
7 R. Silaghi
14 M. Dramwi Mawa
20 I. Heras García
23 H. Batzula
33 S. Gyenge
11 D. Oberlin Mfomo
21 A. Dobrosavlevici
28 V. Daguin
30 Á. Nistor
27 R. Cîmpean
88 C. Davordzie
5 B. Vătăjelu
25 B. Oteliță
19 G. Ghimfuș

Desfășurarea meciului FC Argeș – Sepsi LIVE VIDEO comentariul în timp real

Și, dacă ai ratat transmisia live, poți fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în FC Argeș – Sepsi grație comentariului live text detaliat. Totul se actualizează în timp real, iar fazele importante sunt evidențiate.

Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start şi schimbări la FC Argeș – Sepsi

Iar secțiunea următoare este dedicată formațiilor de joc. În primă fază, vor apărea echipele trimise în teren de cei antrenori din primul minut, de îndată ce acestea vor fi disponibile oficial. Apoi, odată cu desfășurarea jocului din teren, toată secțiunea primește actualizări în timp real, cu marcatori, avertizați și alte informații-cheie.

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FC Argeș 4-3-3
34C. Căbuz
23F. Borţa
19C. Micovschi
69O. Alagbe Adefunyibomi
6M. Tudose(cpt)
15G. Gomes Garutti
20P. Dulcea
99R. Moldoveanu
92T. Luvambo
17R. Pinho Matos
96S. Balaure
Rezerve
16I. Rădescu
9G. Charpentier
18D. Sandu
3L. Sadriu
26D. Oancea
1C. Straton
31M. Șerban
11Y. Pîrvu
7M. Idowu
2C. Tofan
80X. Emmers
22V. Raţă
Antrenor
B. Andone
Sepsi OSK 4-2-3-1
91D. Lazar
2G. Cascardo de Assis
3F. Freitas Vianna
6N. Păun(cpt)
31L. Rose
4S. Karamoko
17D. Andrei
7R. Silaghi
14M. Dramwi Mawa
20I. Heras García
23H. Batzula
Rezerve
21A. Dobrosavlevici
30Á. Nistor
28V. Daguin
19G. Ghimfuș
27R. Cîmpean
88C. Davordzie
11D. Oberlin Mfomo
33S. Gyenge
5B. Vătăjelu
25B. Oteliță
Antrenor
O. Burcă

Cele mai tari cote la pariuri  în FC Argeș – Sepsi

Nu în ultimul rând, FC Argeș – Sepsi poate fi interesant și pentru pariori. Cotele pe „semne” sunt destul de echilibrate: „1” la 2,25, „X” la 3,00 și „2” la 3,75. Însă sunt multe alte pronosticuri care pot aduce profit. Iar unul dintre acestea poate fi „peste 2,5 goluri”, la cotă 2,70. Toate meciurile de până acum în SuperLiga ale celor două formații au fost de „sub”. La un moment dat, această serie trebuie să se întrerupă, iar meciul direct poate fi prilejul perfect.

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