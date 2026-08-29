FC Argeș – Sepsi, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Echipele de start!

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Meciul FC Argeș – Sepsi se joacă sâmbătă, 29 august, de la ora 18:30 și contează pentru etapa cu numărul 7 din SuperLiga. Gazdele au prima șansă la victorie, dar oaspeții se află în serie lungă de jocuri fără înfrângere. Rămâi pe FANATIK pentru toate detaliile legate de meciul de pe stadionul din Mioveni.

FC Argeș – Sepsi în etapa 7 din SuperLiga României

După patru meciuri fără înfrângere în SuperLiga (trei victorii și o remiză), în runda precedentă și a coborât pe poziția a cincea (la startul etapei a șaptea).

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De partea cealaltă Sepsi a ajuns la cinci etape consecutive cu cel puțin un punct câștigat. Partea proastă pentru covăsneni e că nu a reușit decât o victorie, 1-0 cu U Cluj în etapa 2, după care au legat nu mai puțin de 4 rezultate de egalitate.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 7 FC Argeș 2026-08-29T15:30:00Z Sepsi OSK Arbitri Arbitru centru: G. Roman Arbitru asistent 1: M. Badea Arbitru asistent 2: R. Ghiciulescu Al patrulea oficial: S. Vădana VAR: C. Trandafir Asistent VAR: V. Porumbel

Clasamentul SuperLiga – etapa 7, înainte și după FC Argeș – Sepsi

După 6 etape, FC Argeș era pe locul 5 la startul rundei a șaptea din SuperLiga. Piteștenii au trei victorii, o remiză și două înfrângeri. Adică un total de 10 puncte, la egalitate cu U Craiova, campioana en-titre. Singurele formații care stau mai bine după 6 meciuri sunt granzii din București, Dinamo, FCSB și Rapid.

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Revenită pe prima scenă, Sepsi a început cu stângul noul sezon, 0-1 la Rapid. Totuși, a fost un meci pe terenul uneia dintre aspirantele la titlul de campioană. Ușor, ușor, covăsnenii s-au „așezat” în teren și au început să adune puncte. După victoria amintită cu U Cluj, elevii lui Ovidiu Burcă au remizat pe rând la Corvinul (1-1), cu FCSB (0-0), la Csikszereda (0-0) și cu Grație celor 7 puncte adunate, Sepsi se afla pe locul 11 la startul etapei a 7-a.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Dinamo 6 4 1 1 13-4 13 2 ▲ Petrolul 7 4 0 3 7-10 12 3 ▼ FCSB 6 3 2 1 9-5 11 4 ▲ Rapid 6 3 2 1 7-3 11 5 ▲ Univ. Craiova 6 3 1 2 13-8 10 6 ▲ Oțelul 7 2 4 1 9-8 10 7 ▼ FC Argeș 6 3 1 2 4-4 10 8 ▼ Corvinul 6 2 3 1 7-3 9 9 ▼ Farul 6 2 3 1 10-8 9 10 ▼ U Cluj 6 3 0 3 9-9 9 11 Sepsi OSK 6 1 4 1 3-3 7 12 ▲ CFR Cluj 5 2 0 3 8-8 6 13 ▲ FC Botoşani 6 1 3 2 7-8 6 14 ▼ FC Voluntari 7 1 2 4 7-18 5 15 UTA 6 0 3 3 3-9 3 16 Csikszereda 6 0 1 5 2-10 1

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Argeș – Sepsi: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

FANATIK îți aduce statisticile OPTA pentru toate meciurile din SuperLiga, implicit și pentru FC Argeș – Sepsi. În secțiunea de mai jos ai toate informațiile despre evoluția fiecărui jucător intrat pe teren. Un instrument util pentru iubitorii de statistică, dar și pentru cei de pariuri, întrucât majoritatea caselor au în ofertă opțiuni de pariere pe evoluții individuale, de la goluri, la șuturi pe poartă, faulturi sau cartonașe. Iar toate aceste informații sunt în statisticile OPTA de mai jos.

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Toți FC Argeș Sepsi OSK Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 34 C. Căbuz – – – – – – – – – – – 23 F. Borţa – – – – – – – – – – – 19 C. Micovschi – – – – – – – – – – – 69 O. Alagbe Adefunyibomi – – – – – – – – – – – 6 M. Tudose – – – – – – – – – – – 15 G. Gomes Garutti – – – – – – – – – – – 20 P. Dulcea – – – – – – – – – – – 99 R. Moldoveanu – – – – – – – – – – – 92 T. Luvambo – – – – – – – – – – – 17 R. Pinho Matos – – – – – – – – – – – 96 S. Balaure – – – – – – – – – – – 9 G. Charpentier – – – – – – – – – – – 80 X. Emmers – – – – – – – – – – – 18 D. Sandu – – – – – – – – – – – 3 L. Sadriu – – – – – – – – – – – 26 D. Oancea – – – – – – – – – – – 16 I. Rădescu – – – – – – – – – – – 2 C. Tofan – – – – – – – – – – – 7 M. Idowu – – – – – – – – – – – 11 Y. Pîrvu – – – – – – – – – – – 22 V. Raţă – – – – – – – – – – – 1 C. Straton – – – – – – – – – – – 31 M. Șerban – – – – – – – – – – – 91 D. Lazar – – – – – – – – – – – 2 G. Cascardo de Assis – – – – – – – – – – – 3 F. Freitas Vianna – – – – – – – – – – – 6 N. Păun – – – – – – – – – – – 31 L. Rose – – – – – – – – – – – 4 S. Karamoko – – – – – – – – – – – 17 D. Andrei – – – – – – – – – – – 7 R. Silaghi – – – – – – – – – – – 14 M. Dramwi Mawa – – – – – – – – – – – 20 I. Heras García – – – – – – – – – – – 23 H. Batzula – – – – – – – – – – – 33 S. Gyenge – – – – – – – – – – – 11 D. Oberlin Mfomo – – – – – – – – – – – 21 A. Dobrosavlevici – – – – – – – – – – – 28 V. Daguin – – – – – – – – – – – 30 Á. Nistor – – – – – – – – – – – 27 R. Cîmpean – – – – – – – – – – – 88 C. Davordzie – – – – – – – – – – – 5 B. Vătăjelu – – – – – – – – – – – 25 B. Oteliță – – – – – – – – – – – 19 G. Ghimfuș – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului FC Argeș – Sepsi LIVE VIDEO comentariul în timp real

Și, dacă ai ratat transmisia live, poți fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în FC Argeș – Sepsi grație comentariului live text detaliat. Totul se actualizează în timp real, iar fazele importante sunt evidențiate.

Echipele de start şi schimbări la FC Argeș – Sepsi

Iar secțiunea următoare este dedicată formațiilor de joc. În primă fază, vor apărea echipele trimise în teren de cei antrenori din primul minut, de îndată ce acestea vor fi disponibile oficial. Apoi, odată cu desfășurarea jocului din teren, toată secțiunea primește actualizări în timp real, cu marcatori, avertizați și alte informații-cheie.

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FC Argeș 4-3-3 34 C. Căbuz 23 F. Borţa 19 C. Micovschi 69 O. Alagbe Adefunyibomi 6 M. Tudose(cpt) 15 G. Gomes Garutti 20 P. Dulcea 99 R. Moldoveanu 92 T. Luvambo 17 R. Pinho Matos 96 S. Balaure Rezerve 16 I. Rădescu 9 G. Charpentier 18 D. Sandu 3 L. Sadriu 26 D. Oancea 1 C. Straton 31 M. Șerban 11 Y. Pîrvu 7 M. Idowu 2 C. Tofan 80 X. Emmers 22 V. Raţă Antrenor B. Andone Sepsi OSK 4-2-3-1 91 D. Lazar 2 G. Cascardo de Assis 3 F. Freitas Vianna 6 N. Păun(cpt) 31 L. Rose 4 S. Karamoko 17 D. Andrei 7 R. Silaghi 14 M. Dramwi Mawa 20 I. Heras García 23 H. Batzula Rezerve 21 A. Dobrosavlevici 30 Á. Nistor 28 V. Daguin 19 G. Ghimfuș 27 R. Cîmpean 88 C. Davordzie 11 D. Oberlin Mfomo 33 S. Gyenge 5 B. Vătăjelu 25 B. Oteliță Antrenor O. Burcă

Cele mai tari cote la pariuri în FC Argeș – Sepsi

Nu în ultimul rând, FC Argeș – Sepsi poate fi interesant și pentru pariori. Cotele pe „semne” sunt destul de echilibrate: „1” la 2,25, „X” la 3,00 și „2” la 3,75. Însă sunt multe alte pronosticuri care pot aduce profit. Iar unul dintre acestea poate fi „peste 2,5 goluri”, la cotă 2,70. Toate meciurile de până acum în SuperLiga ale celor două formații au fost de „sub”. La un moment dat, această serie trebuie să se întrerupă, iar meciul direct poate fi prilejul perfect.