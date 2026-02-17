Sport

FC Argeș, solicitare oficială către CCA! Ce anume cer piteștenii. Greșeala lui Radu Petrescu nu e singurul motiv de nemulțumire: „Penalty clar refuzat!”. Foto

Scandal uriaș în Superliga României după golul anulat de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș. Piteștenii cer publicarea urgentă a înregistrărilor VAR și amenință cu măsuri dure
Alex Bodnariu
17.02.2026 | 10:25
Solicitarea făcută de FC Argeș după gafa lui Radu Petrescu în meciul cu Petrolul. Nu e singura greșeală de arbitraj invocată!
Scandalul momentului în Superliga României este legat de golul anulat de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș. Piteștenii riscă să rateze play-off-ul, iar conducerea clubului cere de urgență măsuri. CCA a fost somată să publice înregistrarea audio a discuțiilor dintre centralul jocului de pe Ilie Oană și colegii săi din camera VAR.

Piteștenii, furioși după greșeala inexplicabilă comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș. Cerere la CCA!

Faza controversată a avut loc în minutul 86. Radu Petrescu, arbitrul meciului dintre Petrolul și FC Argeș, a fluierat înainte ca Sierra, jucătorul grupării din Pitești, să trimită balonul în poartă, deși nu s-a produs nicio infracțiune pe teren.

Cristi Balaj, fostul arbitru român, a rămas siderat când a văzut faza controversată din Petrolul – FC Argeș. Acesta este de părere că Radu Petrescu a vrut, practic, să corecteze o fază anterioară. A fluierat un fault în atac inexistent, în mod compensatoriu, însă nu se aștepta ca mingea să intre în poartă.

Solicitarea făcută de FC Argeș după gafa lui Radu Petrescu în meciul cu Petrolul. Nu e singura greșeală de arbitraj invocată!

Acum, piteștenii iau măsuri. Conducerea clubului FC Argeș a înaintat o cerere oficială către CCA pentru publicarea înregistrărilor dintre Radu Petrescu, centralul jocului, și arbitrii din camera VAR. De altfel, nu a fost singura măsură luată de oficialii formației din Trivale.

Pe lângă înregistrările din partida cu Petrolul, conducerea clubului FC Argeș cere celor de la CCA să facă publice și înregistrările din partida cu UTA. Și în acel meci, piteștenii au acuzat arbitrajul. Nou-promovata riscă să rateze calificarea în play-off-ul Superligii după aceste rezultate.

„Clubul FC Argeș a înaintat astăzi o cerere fermă către CCA prin care solicită publicarea urgentă a transcrierilor înregistrărilor audio dintre arbitri pentru meciurile cu Petrolul, gol anulat abuziv, și UTA, penalty clar refuzat”, au transmis cei de la FC Argeș, într-un comunicat postat pe rețelele de socializare.

